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 Політика України, Суспільство
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 Ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах, залишили під вартою, один - під нічним домашнім арештом

Сьогодні в Святошинському районному суді столиці відбулося чергове засідання у справі бійців "Беркута", яких звинувачують у вбивствах протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року.

Це колишній заступник командира київського "Беркута" Олег Янішевський і колишні бійці спецроти Павло Аброськін, Сергій Тамтура, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз процес на стадії допитів свідків з боку захисту колишніх правоохоронців, однак на сьогоднішньому засіданні свідків не було. Замість цього сторона обвинувачення подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для обвинувачених на 60 діб. Також один обвинувачений у цій справі, Сергій Тамтура, зараз під цілодобовим домашнім арештом і носить електронний браслет.

Прокурор попросив суд про продовження і цього запобіжного заходу, нагадавши, що чимало бійців "Беркута" вже отримали громадянство РФ і ховаються від слідства там. Зокрема, це командир спецроти полку Садовник. Термін утримання обвинувачених під вартою, згідно з попереднім рішенням суду, закінчувався 3 листопада. Суд задовольнив запит прокурора і залишив усіх під вартою, однак Тамтурі цілодобовий домашній арешт змінили на нічний - він повинен бути вдома тільки в темний час доби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155770
 
 
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Скоро отпустят и компенсацию заплатят,Штепе вон уже будут платить.
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даже не сомневайся, если бы хотели, действительно наказать--давно бы при потрохе посадили. любая власть нуждается в спецподразделениях и неважно название корд, кобра, зебра или беркут. власть безсильна без этих служб. их учат, лелеют, платят идержат для команды --фас. ну а когда залетят все равно вытянут.
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Этот, которого дома оставили, наверное, меньше всех народа настрелял? Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах, оставили под стражей, один - под ночным домашним арестом - Цензор.НЕТ 6183
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Я вот ставлю себя на место беркутовца. Тебе ********* начальник дает приказ защищать здания государственной власти от захвата активистов. И на тебя движется агрессивная многотысячная толпа в балаклавах - в тебя летят камни, коктели молотова, горят шины, повсюду слышаться проклены и т.д, давление колоссальное. Я не знаю чтобы я сделал на их месте честно..... Я не оправдываю их действия, но задаю себе вопрос как бы поступили с Майданом например в США если бы многотысячная толпа с палками, цепями, арматурами пыталась прорваться к Капитолию или Белому дому. Неужели копы не открывали бы огонь на поражение?????? и решили бы все без оружия????
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1. По идее, предполагается, что среднестатистический человек в состоянии отличить обычный приказ от преступного. В конце концов, эти мусора в украине жили и должны были понимать кого и из-за чего, собственно.
2. Ну, как-то, в США за сотни лет власть не управилась создать такую ситуацию, а наши - вот.
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