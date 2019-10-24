 Ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах, залишили під вартою, один - під нічним домашнім арештом

Це колишній заступник командира київського "Беркута" Олег Янішевський і колишні бійці спецроти Павло Аброськін, Сергій Тамтура, Сергій Зінченко та Олександр Маринченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зараз процес на стадії допитів свідків з боку захисту колишніх правоохоронців, однак на сьогоднішньому засіданні свідків не було. Замість цього сторона обвинувачення подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для обвинувачених на 60 діб. Також один обвинувачений у цій справі, Сергій Тамтура, зараз під цілодобовим домашнім арештом і носить електронний браслет.

Прокурор попросив суд про продовження і цього запобіжного заходу, нагадавши, що чимало бійців "Беркута" вже отримали громадянство РФ і ховаються від слідства там. Зокрема, це командир спецроти полку Садовник. Термін утримання обвинувачених під вартою, згідно з попереднім рішенням суду, закінчувався 3 листопада. Суд задовольнив запит прокурора і залишив усіх під вартою, однак Тамтурі цілодобовий домашній арешт змінили на нічний - він повинен бути вдома тільки в темний час доби.

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