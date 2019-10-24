 Журналісти "Схем" оскаржили рішення суду про доступ ДБР до матеріалів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "Схем" у мережі Facebook.

"Редакція програми "Схеми" не бачить необхідності надавати ДБР увесь масив витребуваної через суд внутрішньої інформації редакції, вважаючи такий обсяг надмірним, а запитувану інформацію такою, яка не зможе допомогти слідству, бо не має до нього стосунку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, журналісти вже подали до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду, якою слідчим ДБР дали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації і інших даних журналістів програми.

За словами головного редактора програми Наталії Седлецької, редакція готова співпрацювати з офіційними органами, але тільки в тому випадку, якщо запитувана інформація дійсно може допомогти слідству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай

"Але як графік роботи журналістів, операторів та водіїв, їхні зарплати, наша внутрішня редакційна комунікація – може в цьому допомогти? Цю частину даних ми надавати не будемо, і це було легко передбачити", - підкреслила Седлецька.

Хоча в ухвалі сказано, що вона не підлягає оскарженню, юристи ІРРП звернулися до Київського апеляційного суду з вимогою скасувати її – оскільки вона надає доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю журналістських джерел.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд столиці рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали право доступу до низки інших внутрішньоредакційних даних - графіка роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо по оплати їхньої праці.

Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай назвав "тривожним" рішення українського суду, який надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".