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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (891) Мальдіви (15) Порошенко (9803) суд (5640) ДБР (581)

 Журналісти "Схем" оскаржили рішення суду про доступ ДБР до матеріалів

Журналісти проєкту "Схеми: корупція в деталях" оскаржили рішення Печерського суду Києва, який дав доступ слідчим Держбюро розслідувань до внутрішніх даних редакції в межах справи про відпочинок п'ятого президента Петра Порошенка на Мальдівах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "Схем" у мережі Facebook.

"Редакція програми "Схеми" не бачить необхідності надавати ДБР увесь масив витребуваної через суд внутрішньої інформації редакції, вважаючи такий обсяг надмірним, а запитувану інформацію такою, яка не зможе допомогти слідству, бо не має до нього стосунку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, журналісти вже подали до Київського апеляційного суду скаргу на ухвалу Печерського суду, якою слідчим ДБР дали дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації і інших даних журналістів програми.

За словами головного редактора програми Наталії Седлецької, редакція готова співпрацювати з офіційними органами, але тільки в тому випадку, якщо запитувана інформація дійсно може допомогти слідству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай

"Але як графік роботи журналістів, операторів та водіїв, їхні зарплати, наша внутрішня редакційна комунікація – може в цьому допомогти? Цю частину даних ми надавати не будемо, і це було легко передбачити", - підкреслила Седлецька.

Хоча в ухвалі сказано, що вона не підлягає оскарженню, юристи ІРРП звернулися до Київського апеляційного суду з вимогою скасувати її – оскільки вона надає доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю журналістських джерел.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд столиці рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали право доступу до низки інших внутрішньоредакційних даних - графіка роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо по оплати їхньої праці.

Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай назвав "тривожним" рішення українського суду, який надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Журналісти Схем оскаржили рішення суду про доступ ДБР до матеріалів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155769
 
   
 Топ коментарі
 
Мальдіви- перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
;Слуга народа;.
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не можуть нічого нарити, ці вилупки, бо передвиборчі блювотні істерики зєлєЧМОніки та його комади- повна брехня, зрежисована бєнєю та виконана шавками з його каналів...Тепер вже Мальдіви залишаються єдиним приводом, щоб щось "нарити" проти Пороха...Лайноїди...Нудить від цієї шобли і тих, хто їх обрали!!! Матері прийшли платіжки по комунальці...БЕЗ урахування субсидії!!! Щоб вам пусто було, виродки мудозвонні!
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Порох давно вже не мільярдер...І взагалі мені бридкі до блювоти ті, хто рахує гроші не крадіїв-олігархів, а бізнесменів, яким Порох і є...І повний мовчок, окрім міжнародних судів, що доводять крадіжки коломойші в мільярди баксів...13 річних бюджетів!!! це десь 140 лярдів баксів вкрало тільке це бородате чмо!!! А ці шавки риють на Пороха за його власні гроші!!! Пи...ець!!!
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"журналисты" это инфокиллеры,
"Свобода слова" - это циничная клевета,
"демократия" - это беспорядок и дезорганизация,
"Страны - Партнеры" это хищники, готовящие твою страну под ножи..
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Закон один для всех как насчет нарыть
не только одного Порошенко,но и врагов Украины Портнова,Мертвечука ,Бойко,Кернеса?
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просто свыня больше всех всем насрала, потому все и ополчились
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Від прізвища Бандери мокшан тіпає 80 років, від прізвища Мазепи - 300 років. Від прізвища Порошенка їх буде тіпати до скону )
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не рівняй справжніх патріотів з цим нікчемим баригою і зрадником
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Тебе лично что сделала? Или ты слушаеш рос пропаганду и рыгионалов бывших?
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Теперь достижения шмаркли-отдать 5млрд,снизить цену на электрику цену в 2-3 раза,нанять авиакампанию и это все Бене и уволить Вятровича.Зарубить питание армии и просрать все на международной арене..Журналисты "Схем" обжаловали решение суда о доступе ГБР к материалам об отдыхе Порошенко на Мальдивах - Цензор.НЕТ 8131
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считались журналистами, а копнули поглубже - таки "сливные бачки". еще и упираются, целки в борделе.
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не можуть нічого нарити, ці вилупки, бо передвиборчі блювотні істерики зєлєЧМОніки та його комади- повна брехня, зрежисована бєнєю та виконана шавками з його каналів...Тепер вже Мальдіви залишаються єдиним приводом, щоб щось "нарити" проти Пороха...Лайноїди...Нудить від цієї шобли і тих, хто їх обрали!!! Матері прийшли платіжки по комунальці...БЕЗ урахування субсидії!!! Щоб вам пусто було, виродки мудозвонні!
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коментар відмічено як спам  
 
Мальдіви- перший закордонний відпочинок легального мільярдера за кілька років, ще й за власні гроші, тобто економія державних коштів.
Написав про них Дубінскій.
Гуглим хто ж такий той Дубінський насправді. За два роки Дубінський, борець з корупціонерами накупив елітної нерухомості в Києві на 5 000 000 доларів. Гаразд. Може у нього дядько в Мозамбіку помер і гроші йому лишив.
Але ідемо далі і раптом бачимо що його батько живе в Донецьку і служить в ;ДНР;. І являється активним прихильником того ;ДНР;
Гуглим далі- і раптом бачимо що видатний борець з Порошенком Дубінскій товаришує з Шарієм, Портновим та Гужвою.
;Слуга народа;.
 показати весь коментар
 
 
Порох давно вже не мільярдер...І взагалі мені бридкі до блювоти ті, хто рахує гроші не крадіїв-олігархів, а бізнесменів, яким Порох і є...І повний мовчок, окрім міжнародних судів, що доводять крадіжки коломойші в мільярди баксів...13 річних бюджетів!!! це десь 140 лярдів баксів вкрало тільке це бородате чмо!!! А ці шавки риють на Пороха за його власні гроші!!! Пи...ець!!!
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Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию».

https://gostra-pravda.com.ua/separskyi-kholui-zhurnalist-oleksandr-dubinskyi/
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З інтерв'ю Дубінсково, скрін зі сторінки батька нардепа від партії СН:

«Мой папа живет в некогда прекрасном украинском городе миллиона роз - Донецке, а ныне более известном как столица ДНР. Мой папа - Новоросс!
Мой папа верит, что Донбасс - это Россия.»
Журналісти "Схем" оскаржили рішення суду про доступ ДБР до матеріалів - Цензор.НЕТ 5051
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Рябошапка запевняє, що він незалежний генпрокурор. І **** заридав.
По чотним датам він незалежний від Зє, пр не чотним - від Бє.
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бояться - по тому шо весь мир поймет - как выглядит деза в исполнении наших журналистов
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на фоні краху цих ряжених бєнєю в керівництві державою, їм треба кинути маслак "зрєліщ" лохторату, щоб мсенше звертали увагу на реалії!!! ******...прем'єр з дипломом освіти "недержавного" зразка керує...що, в підземці купив???? куди не ткни в цю зєлєногнійну команду,- кругом брехня!!! тільки жерти, як свині, та чухати яйца в залі Верховної Ради можуть...Ганьбитися на міжнародній арені...А це вже дійшло до того, що на теле баченні рософашистських окупантів ******** державу, армію...Павліки морозови, млять, зєлєногнійного кольору...
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Що вони можуть надати? Хіба що інструкції ФСБ.
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печерский суд давно стал филиалом басманого.
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Не хочуть ділитись компроматом на політиків. Скоро і до Бігуса доберуться .
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Смішні ці петіки, - вони скавулять шо Петрушка за свої кошти відтягувався на Мальдівах. Але ж всім зрозуміло, що прокол сивочолого не в цьому. Якщо головнокомандувач під час військових дій таємно, під чужим прізвищем, покидає свою воюючу країну, - це навіть не самоволка а державна зрада. Важко уявити собі Черчіля, який таємно від свого народу під час Другої Світової грів пузо десь на островах.
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Доказать что-то порохоботам - пустая затея. Оставь надежду, всяк сюда входящий. Порохобот - это днище.
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