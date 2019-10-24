EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  3453  24
Матеріали за темою:
Все про:декларація (584) психологи (35) суд (5640) експертиза (134) Насалик (143) поліграф (55)

 Насалику проведуть психологічну експертизу із застосуванням поліграфа

Суд призначив колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику, який не задекларував $1,2 млн боргу, психологічну експертизу із застосуванням поліграфа.

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

7 жовтня в суд надійшло клопотання адвоката Насалика Бойка з проханням призначити в рамках справи щодо ексміністра психологічну експертизу із застосуванням комп'ютерного поліграфа. Адвокат хоче, щоб експертиза з'ясувала, чи з'являються у його підзахисного під час дослідження на поліграфі реакції, що свідчать про отримання ним від іншої особи грошових коштів у розмірі $1 млн 249 тис. Відповідно до договору позики від 10 липня 2014 року.

16 жовтня суд частково задовольнив це клопотання і призначив у рамках кримінального провадження психологічну експертизу із застосуванням поліграфа.

Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

Нагадаємо, 7 серпня Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи проти Насалика. За версією звинувачення, в 2014 році він отримав позику від фізичної особи $1 млн 249 тис. Однак, в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив зазначену інформацію в щорічних деклараціях.

Читайте також: Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155766
 
 
 Топ коментарі
 
Як тільки виганяють із влади, зразу ж іде мор чи то хвороба...і так тяжко хворіють.
 показати весь коментар
 
Петики, ваших бьют! Все на защиту Насалика!
 показати весь коментар
 
ущемляють соєвих мільйонерів, караул !!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Сеня, друг. Не дай бог, конечно, что ты мне истерику мастеришь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе наговорил на вышку, теперь тяни на пролетарское снисхождение суда, мудрое, но не сговорчивое.(с)
 показати весь коментар
 
 
Полиграф и психиатрическое освидетельствование нужно всем - и депутатам и министрам и Зеленскому и высоким чиновникам. Там 99% ненормальных.Меня удивляет почему мастурбатору Киве не назначают это все. Он же просто пособие по изучению слабоумия и психопатии.
 показати весь коментар
 
 
Як тільки виганяють із влади, зразу ж іде мор чи то хвороба...і так тяжко хворіють.
 показати весь коментар
 
 
шукають щось новеньке, типу поліграф, бо ковдра "в клєточку" вже не в тренді.
 показати весь коментар
 
А чому Цензор не пише, що й в решти зєпутатов яких перевірили, вона називалась "психологіческою"? До чого така вибірковість подачі інформації?
 показати весь коментар
 
 
ой, панацею нашли))))
так нахера теперь следствие и суды?))))
а давайте лучше как раньше - связали руки-ноги и кинули...ну пусть в Днепр
выплыл - говно, утонул - честный))))) (ну или наоборот)))) но мне так больше нравиться))))
 показати весь коментар
 
Хорошо бы, шоб тот полиграф пробило на массу да так, шоб Нассалик ещё стал и Насраликом.
 показати весь коментар
 
 
Цей нассалик краще всіх клеїв дурня, при папіредниках.
 показати весь коментар
 
Адвокат Насалика - Бойко Насалику проведуть психологічну експертизу із застосуванням поліграфа - Цензор.НЕТ 8999 . Классика . Сколько вас , бойков ?
 показати весь коментар
 
Так треба було спочатку перевірити,а потім зі справкою про стан здоров"я лізти керувати державою.А то понавилазило,а тепер бюджетні кошти витрачають
 показати весь коментар
 
У матросов есть вапросы!
Если в "декларацию о доходах" следует записать деньги, полученные в долг, то нужно с такого "дохода" платить налог на доход?
 показати весь коментар
 
І психіатричну треба провести.. соєвая клєптоманія з манієй вялічія - страшна хвороба
 показати весь коментар
 
Наркологическую заодно проведите. Уверен, там шо-то обнаружится.
 показати весь коментар
 
адвокат насалика хочет доказать, что насалик не брал деньги в долг, или что?
зачем им такая экспертиза?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору