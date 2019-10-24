 "У нас немає такої інформації", - ГПУ про можливу підготовку підозри керівникові ОП Богдану

"У нас немає такої інформації. Крім того, як ми зазначали раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії в кримінальних провадженнях", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Генпрокуратури в четвер, відповідаючи на питання, чи дійсно Богдану готують підозру, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі також підкреслили, що вони проти використання органів прокуратури "як можливого інструменту в політичній боротьбі або для інформаційних провокацій після законного звільнення одного з прокурорів".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в Генпрокуратурі про те, що Управління спеціальних розслідувань розглядає можливість вручення підозри керівникові Офісу президента Богдану в порушенні закону під час роботи в Кабінеті міністрів часів Миколи Азарова.

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