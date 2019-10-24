 "У нас немає такої інформації", - ГПУ про можливу підготовку підозри керівникові ОП Богдану

"У нас немає такої інформації. Крім того, як ми зазначали раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії в кримінальних провадженнях", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Генпрокуратури в четвер, відповідаючи на питання, чи дійсно Богдану готують підозру, передає Цензор.НЕТ.
У пресслужбі також підкреслили, що вони проти використання органів прокуратури "як можливого інструменту в політичній боротьбі або для інформаційних провокацій після законного звільнення одного з прокурорів".
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в Генпрокуратурі про те, що Управління спеціальних розслідувань розглядає можливість вручення підозри керівникові Офісу президента Богдану в порушенні закону під час роботи в Кабінеті міністрів часів Миколи Азарова.
Завтра сядешь в моём кабинете и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии.(с)
-------------------------------------------
Обычно их анонсирует Портнов