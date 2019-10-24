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 Політика України
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Все про:Азаров (1347) ГПУ (3293) Богдан Андрій (195)

 "У нас немає такої інформації", - ГПУ про можливу підготовку підозри керівникові ОП Богдану

У Генеральній прокуратурі України не мають інформації про нібито підготовку повідомлення про підозру керівнику Офісу президента України Андрію Богдану.

"У нас немає такої інформації. Крім того, як ми зазначали раніше, ми не анонсуємо підозри і процесуальні або слідчі дії в кримінальних провадженнях", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Генпрокуратури в четвер, відповідаючи на питання, чи дійсно Богдану готують підозру, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі також підкреслили, що вони проти використання органів прокуратури "як можливого інструменту в політичній боротьбі або для інформаційних провокацій після законного звільнення одного з прокурорів".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерело в Генпрокуратурі про те, що Управління спеціальних розслідувань розглядає можливість вручення підозри керівникові Офісу президента Богдану в порушенні закону під час роботи в Кабінеті міністрів часів Миколи Азарова.

Читайте також: Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155765
 
 
 Топ коментарі
 
Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах" Источник: https://censor.net.ua/n3155765
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Обычно их анонсирует Портнов
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Что вы - что вы? Это Богдан, если возжелает и соизволит конечно, то повелит выписать подозрение и Рябошапке и всей Генпрокуратуре хоть всем оптом, хоть в розницу каждому.
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так кто его посадит он же памятник
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«Свой человек» глупостей не наделает "У нас отсутствует такая информация", - ГПУ о возможной подготовке подозрения главе ОП Богдану - Цензор.НЕТ 8317
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Размечтались, парахоботики)
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Надежды петиков питают.
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Ага закон один для всех,для Порошенко, Мертвечука Бойко,Портнова
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Ордынские медиа вовсю тиражируют прахоботиковские марення.
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Мертвечук вчера опять имел аудиенцию у второго злобного гнома ордынской недоимперии.
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- Ты не гони мне, Сеня, не гони. Здесь Уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных.

Завтра сядешь в моём кабинете и будешь учить уголовно-процессуальный кодекс от заглавной буквы «У» до тиража и типографии.(с)
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Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах" Источник: https://censor.net.ua/n3155765
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Обычно их анонсирует Портнов
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Ну то что всё азировское правительство нужно сажать сомнений нет,там один министр экономики-миллиардер стоит лет пятнадцати каторги.
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Что вы - что вы? Это Богдан, если возжелает и соизволит конечно, то повелит выписать подозрение и Рябошапке и всей Генпрокуратуре хоть всем оптом, хоть в розницу каждому.
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"У нас отсутствует такая информация", - ГПУ о возможной подготовке подозрения главе ОП Богдану" - раз Зе так активно защищает Богдана, в ущерб своей репутации, на котором не где ставить печать, откровенный антиукраинец компромата хватит на всю СН, значит у них отношения несколько больше, чем деловые, возможно бабло, но я склонен думать, что у них, причём уже давно, более близкие отношения, чем товарищенские, между мужиками.
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от же петюня старається гімно на вентилятори поливать. він тут спец.
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Це те саме що прийти до ІВК і вручити йому підозру по виведенню 159 млрд. грн . Хто ризикне крім Штатів , як це було з лазаренком .
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Ордынские медиа вовсю тиражируют прахоботськи марення.
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ГПУ - обясните украинскому народу -"а откуда и от кого она должна присутсвовать и не органы ли власти должны ее "присутсвовать" предоставить?
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