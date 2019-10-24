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 Суспільство
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Все про:журналістика (891) Мальдіви (15) Порошенко (9803) ДБР (581)

 Рішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай

Президент "Радіо Свобода" Джеймі Флай назвав "тривожним" рішення українського суду, який надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Будь-яка спроба влади отримати доступ до комунікації і записів журналістів є дуже тривожною. Ми підтримуємо роботу команди "Схем", яка працює за найвищими журналістськими стандартами, і ми будемо боротися за захист їхнього права як журналістів повідомляти правду, хай яким незручним це було б для тих, хто займає владні посади", – заявив Флай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідству потрібні внутрішні дані редакції "Схем", - ДБР

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд столиці рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали право доступу до низки інших внутрішньоредакційних даних - графіка роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо по оплати їхньої праці.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155763
 
 
 Топ коментарі
 
Почему трясут только Радио "Свободу"?
У Бениного Бигуса тоже нужно запросить исходники информации о контрабандных запчастях для военной техники. Он их отказался показывать в свое время.
Вреда от его "расследования" намного больше.

Джон Сміт
18 жовтня о 16:26 ·

Отже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.
Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".
Було 250 млн, стало 10 млн.
"Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.
Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".
Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?
Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.
Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли.
Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.
Вони вигадали нові справи.
А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.
Прівєт, остолопам! 👋
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Невже виявиться, що Порох таки не їв свого молодшого брата? Невже нас увесь час дурили з екранів «Г+Г»?
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Не, он воровал, потом каялся и докладывал больше, чем воровал - грех замаливалРешение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай - Цензор.НЕТ 4401
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да хватит ныть. Депутаты вообще все декларируют а вас лишь записи предоставить потребовали
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Да почему же? Вскроется про плаченная брехня,окажется что весь материал заказан зедебилами и кацарылыми.
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Ну звичайно ! Коли суд вирішував всі справи на користь одного олігарха та випускав терористів-тривожно не було !
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О!
«Істочнікі і заказчикі слєжкі за Порошенко».
«Схєми» ви ето сдєлалі !

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та вони ж з добрими намірами, як ви не зрозумієте?
он і війська хочуть відвести
і економіку на 40 відсотків підняти
а ні... економіку вже не хочуть...
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Почему трясут только Радио "Свободу"?
У Бениного Бигуса тоже нужно запросить исходники информации о контрабандных запчастях для военной техники. Он их отказался показывать в свое время.
Вреда от его "расследования" намного больше.

Джон Сміт
18 жовтня о 16:26 ·

Отже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.
Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".
Було 250 млн, стало 10 млн.
"Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.
Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".
Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?
Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.
Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли.
Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.
Вони вигадали нові справи.
А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.
Прівєт, остолопам! 👋
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Честным журналистам нечего скрывать от народного приЗедента и его ГБР.
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Півроку шукають ГПУ, дбр та СБУ, що б такого пришити Порошенко, щоб нарід від реалій відволікти. Нічого знайти не можуть, вже й Панама на портнова за наклеп справу завела, але хом'ячки все одно : крали! Смішні та убогі.
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Невже виявиться, що Порох таки не їв свого молодшого брата? Невже нас увесь час дурили з екранів «Г+Г»?
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Нє, нє ! Уже найдєни вєскіє доказатєльства, шо марадьор єл своєго брата в тємнотє спрятавшись под кровать ! укрАінци, оні такіє !»
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другими словами говоря, можно в интересах США или какого-то бородатого олигарха, оклеветать Президента и Главнокомандующего Украины через желтую программу-сливной бачок "Схемы", а затем всячески препятствовать выяснению источников этих журнашлюх..
То есть, по выступлению перЗедента "радиО Свободы", можно прямым текстом догадаться, что заказчиком лживого вброса против Порошенко был Сорос и ГосДеп США, источником лживого вброса был ЦРУ, а сливным бачком выступили наши медиашлюхи из програмки "Схемы"..
Неееет!. такая "свобода слова" нам нахер не нужна!
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Не, он воровал, потом каялся и докладывал больше, чем воровал - грех замаливалРешение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай - Цензор.НЕТ 4401
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ЗЕлёная плесень пытается замять всё, что на них накопали.
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Якщо раптом ви не отримаєте свої гроші, негайно дзвоніть на гарячу лінію...місцевої дуркиРішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай - Цензор.НЕТ 429
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А до джерел інформації Г+Г, що стосуються Порошенка, коли будуть доступ давати?
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"Решение суда о доступе ГБР к данным журналистов программы "Схемы" является очень тревожным, - президент "Радио Свобода" Флай" - уверен, что этот шмон задумали с ведома и согласия Зе, и это плохой признак для Лицедея в будущем.
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А НЕ КАЖЕТСЯ ЧТО НЕЛОГИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ. ОНИ ТАКИЕ ТРУ ЖУРНАЛИСТИКА НАОБОРОТ ДОЛЖНА НА БЛЮДЕЧКЕ ПРИНЕСТИ СВЕДЕНИЯ ПРО ЛЮБОЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ ДЕЙСТВИЕ КАК ОНИ ЗАЯВЛЯЮТ. НО ВИДИМ ЧТО ТАМ НЕ ВСЕ ТАК ЧИСТО
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Або нефік всяким "Схемам" на святу Моніку першу Сцикловську свою брудну пащу відкривати.
Треба їх придушити за це добряче.
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тревожно то, что журналисты утаивают информацию. зачем они это делают? Рішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай - Цензор.НЕТ 9635
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пусть этот Флай не трындит. Из госдепа вынимают документы по требованию их суда. В УПК никаких ограничений по обыскам или выемкам.
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