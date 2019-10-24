 Рішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Будь-яка спроба влади отримати доступ до комунікації і записів журналістів є дуже тривожною. Ми підтримуємо роботу команди "Схем", яка працює за найвищими журналістськими стандартами, і ми будемо боротися за захист їхнього права як журналістів повідомляти правду, хай яким незручним це було б для тих, хто займає владні посади", – заявив Флай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідству потрібні внутрішні дані редакції "Схем", - ДБР

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд столиці рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.

Слідчі отримали право доступу до низки інших внутрішньоредакційних даних - графіка роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо по оплати їхньої праці.

Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.

Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.

Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".