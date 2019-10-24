 Рішення суду про доступ ДБР до даних журналістів програми "Схеми" є дуже тривожним, - президент "Радіо Свобода" Флай

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Будь-яка спроба влади отримати доступ до комунікації і записів журналістів є дуже тривожною. Ми підтримуємо роботу команди "Схем", яка працює за найвищими журналістськими стандартами, і ми будемо боротися за захист їхнього права як журналістів повідомляти правду, хай яким незручним це було б для тих, хто займає владні посади", – заявив Флай.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Печерський районний суд столиці рішенням від 17 жовтня надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми: корупція в деталях", які готували розслідування "Mr. Petro Incognito" - про відпустку Петра Порошенка на Мальдівах.
Слідчі отримали право доступу до низки інших внутрішньоредакційних даних - графіка роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо по оплати їхньої праці.
Нагадаємо, 19 січня 2018 року журналісти проєкту "Схеми" опублікували розслідування, згідно з яким, за їхніми даними, відпочинок на Мальдівських островах п'ятого президента України Петра Порошенка з 1 по 8 січня коштував не менше 500 тисяч доларів, що становить понад 14 млн. гривень.
Пізніше п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про те, що на початку січня 2018 року літав відпочивати на Мальдіви разом з сім'єю за свої особисті кошти.
Зазначимо, раніше заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що ДБР відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка. За його словами, вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб при вильоті на Мальдівські острови за чужими паспортами".
«Істочнікі і заказчикі слєжкі за Порошенко».
«Схєми» ви ето сдєлалі !
он і війська хочуть відвести
і економіку на 40 відсотків підняти
а ні... економіку вже не хочуть...
У Бениного Бигуса тоже нужно запросить исходники информации о контрабандных запчастях для военной техники. Он их отказался показывать в свое время.
Вреда от его "расследования" намного больше.
Джон Сміт
18 жовтня о 16:26 ·
Отже, Бігус розповідав нам, що від "схем Гладковського" на контрабанді деталей з РФ завдано 250 млн грн збитків.
Сьогодні Гладковському вручена підозра: "державі було завдано понад 10,62 мільйона грн збитків.".
Було 250 млн, стало 10 млн.
"Схема століття" по мародерству в армії здулася в 25 разів.
Але й ці "збитки" не на тому, що розповідав Бігус. Це не контрабанда деталей із РФ, яка завдяки Бігусу тепер зупинена, як і зупинене відновлення техніки для армії. Це "завищена ціна МАЗів".
Стоп. А де схеми про контрабанду? Наші полномочія всьо? Закончілісь?
Ще там недекларування Гладковським начебто доходів дружини від здачі житла в аренду, але то вже взагалі клоунада.
Вигадані переписки Бігуса, яких немає в матеріалах слідства, вони довести не змогли.
Підозр по цьому пришити Гладковському вони теж не змогли.
Вони вигадали нові справи.
А казочки Бігуса закінчилися з закінченням епохи брехні.
Прівєт, остолопам! 👋
То есть, по выступлению перЗедента "радиО Свободы", можно прямым текстом догадаться, что заказчиком лживого вброса против Порошенко был Сорос и ГосДеп США, источником лживого вброса был ЦРУ, а сливным бачком выступили наши медиашлюхи из програмки "Схемы"..
Неееет!. такая "свобода слова" нам нахер не нужна!
А Путєн здєсь ні разу нє виноуват.
Треба їх придушити за це добряче.