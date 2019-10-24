EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  1144  9
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5632) Донбас (13391) найманці РФ (890)

 Найманці РФ обстріляли робітників "Луганськводи", які проводили ремонтні роботи: двоє постраждалих, - штаб ООС

Двоє цивільних осіб постраждали внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями співробітників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кіндрашівська" біля зупинки "Зелений Гай"

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначено в повідомленні, обстріл здійснювався з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 і почався близько 10:30.

При цьому з українського боку для проведення цих робіт були надані гарантії на неухильне дотримання режиму "Тиша" до 17:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ від початку доби атакували українських бійців під Мар'їнкою і Талаківкою: втрат немає. ВIДЕО

"Пресцентр Об’єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців - понад дві з половиною тисячі метрів. За тактико-технічними характеристиками постріли з АГС-17 мають прицільну дальність 1700 метрів, а максимальна дальність польоту - 2100 метрів (з пострілом ГПД-30). Через те, що вказаний населений пункт розташовується на непідконтрольній урядові України території, ми не маємо можливості перевірити факт травмування чи поранення мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ обстріляли робітників Луганськводи, які проводили ремонтні роботи: двоє постраждалих, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155761
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Заметьте НАЕМНИКИ,а не россияне.А Сивоха им пенсии платить намерен.
 показати весь коментар
 
 
"Нужно разобраться почему пропаганда и с ихней и снашей стороны"-Сивоха
 показати весь коментар
 
 
якщо їм платити підвищені пенсії,то можливо вони перестануть стріляти
 показати весь коментар
 
Їм ще водопровід ремонтувати, хай смолу гарячу п'ють. Хай їм "браття" ремонтують, вони ж їх так звали.
 показати весь коментар
 
 
Меня вот всегда такая точность удивляла: АГС-17. А почему не АГС-30?
 показати весь коментар
 
 
ну АГС-30 это значит кацапы стреляли . а 17 это может быть
 показати весь коментар
 
Формула штаймайера как попугай повторяет ЗЕ а тут каждый день сопли ему подтирают постояннные обстрелы нарушения
 показати весь коментар
 
ну шож, остается надеяться, что работники Луганскводоанала голосовали за Зе. за Яныка они голосовали сто процентов за что и получают сейчас.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору