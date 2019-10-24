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Все про:Росія (20249) Донбас (13391)

 Черговий "гумконвой" із Росії в'їхав на окуповану частину Донбасу

Представники держави-окупанта повідомляють про доставку на Донбас 600 тонн вантажу.

Про вторгнення чергового так званого "гуманітарного конвою" на тимчасово окуповані території Донбасу повідомили в МНС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"88-ма гуманітарна колона МНС Росії виконала поставлене завдання і доставила гуманітарну допомогу жителям Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні. Автомобілі доставили близько 600 тонн вантажів, в складі яких нібито були медикаменти і дитячі продуктові набори.

Як відомо, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії проти України, Росія незаконно відправляє на Донбас колони вантажівок, які називає "гуманітарним конвоєм".

Офіційний Київ не раз заявляв, що російський "гумконвой" потрапляє на територію України з порушенням всіх процедур, оскільки його не перевіряють належним чином ні українські прикордонники і митники, ні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію, 82-мм міномети та озброєння БМП. За добу - 22 обстріли, втрат немає, - штаб

МЗС України не раз вимагало від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155760
 
 
 Топ коментарі
 
Не давать им пенсии,категорически не давать.Пусть параша их кормит.
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Их там нет везут боеприпасы-- твари Очередной "гумконвой" из России въехал на оккупированную часть Донбасса - Цензор.НЕТ 1887
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Их статус-это мертвый Рыбак и и тысячи других украинцев,это сожженный флаг Украины.Они уже определились сами.Нам надо от них поставить китайскую стену.
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Не давать им пенсии,категорически не давать.Пусть параша их кормит.
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ну тебеж цензор показал на фотке,шо там нет боеприпасов. Одни макаронные изделия,так сказать...
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ки су ня, а шо они с таким кол-ом гексогена делать будут,жрать что ли?
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Возможно это и слегка радикально, но, определиться с их статусом стоит. И уже давно. При этом, я сам противник того, чтобы лишать их всех пенсий. Но интегрированный подход давно надо было бы ввести.
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Их статус-это мертвый Рыбак и и тысячи других украинцев,это сожженный флаг Украины.Они уже определились сами.Нам надо от них поставить китайскую стену.
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Эту бандитскую гопоту никогда и ничем не исправить. Только полная изоляция! Пусть разлагаются в своем рузькимире!
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Для выполнения формулы штаймайера да ЗЕ привезли гумснаряды и мины для подкрепления договоренности
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да никто и не думает с рашки сдавать данбасяо...они там всё обустраиваются и укрепляются всё больше и больше. задрали уже разговоры о деокупации.... что там и кого деокупировать не понимаю.... ((
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Снаряды везут. К разведению готовятся.
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