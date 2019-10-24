 Столичні лікарні мають стати комунальними некомерційними підприємствами, - рішення Київради

Після цього вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Голова департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург заявила, що якби клініки не виконали вимог Нацслужби, це загрожувало б киянам неотриманням безкоштовних медичних послуг.
"Я щойно говорила з головою НСЗУ, і цифри говорять самі за себе: 98% закладів у Полтавській області реорганізовано у комунальні неприбуткові підприємства, у Вінниці - 97%, у Харкові - 97%, а у Києві - 9,1%. Тобто у ваших руках заробітна плата медичних працівників та забезпечення надання якісної медичної допомоги", - заявила Гінзбург.
При цьому голова департаменту посилається на закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", у якому прописано, що договори з Нацслужбою здоров'я та надання медичних послуг можуть укладати лише лікувальні заклади у формі комунального некомерційного підприємства. Реорганізація, за словами Гінзбург, дасть змогу Києву отримати держфінансування медичних послуг.
Голова профільної комісії Київради Гелевей зазначив, що автономізація лікарень - виключно технічне рішення та є вимогою загальнонаціонального законодавства.
Ухвалення постанови за основу за підсумками голосування підтримали 74 депутати із 86 присутніх у залі. Єдиним медзакладом, який мав би проходити автономізацію, став Київський центр мікрохірургії ока. У КМДА пообіцяли знайти інше рішення для його ліцензування.
"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.
К изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов.
Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не ехали в другие государства ЕС.
Отмечается, что в Польше работает много врачей из Украины, но учитывая то, что процесс нострификации диплома - длительный и дорогостоящий, они привлечены в качестве санитаров и младших медсестер.
"Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима", - утверждает Ярослав Федоровский.
Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336730-poljsha_hochet_oblegchitj_trudoustrojstvo_vrachej_iz_ukrainy_nam_ochenj_nuhny_kadry
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Видать, весьма прибыльная лавочка....