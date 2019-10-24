EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  1005  14
Все про:лікарня (249) Київ (6657) Київрада (237)

 Столичні лікарні мають стати комунальними некомерційними підприємствами, - рішення Київради

Київська міська рада проголосувала за рішення, згідно з яким усі комунальні заклади охорони здоров'я міста мають пройти автономізацію і перейти у форму комунальних некомерційних підприємств.

Після цього вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург заявила, що якби клініки не виконали вимог Нацслужби, це загрожувало б киянам неотриманням безкоштовних медичних послуг.

"Я щойно говорила з головою НСЗУ, і цифри говорять самі за себе: 98% закладів у Полтавській області реорганізовано у комунальні неприбуткові підприємства, у Вінниці - 97%, у Харкові - 97%, а у Києві - 9,1%. Тобто у ваших руках заробітна плата медичних працівників та забезпечення надання якісної медичної допомоги", - заявила Гінзбург.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидка за 10 хвилин, доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хвилин, - МОЗ розробило нові критерії надання допомоги

При цьому голова департаменту посилається на закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", у якому прописано, що договори з Нацслужбою здоров'я та надання медичних послуг можуть укладати лише лікувальні заклади у формі комунального некомерційного підприємства. Реорганізація, за словами Гінзбург, дасть змогу Києву отримати держфінансування медичних послуг.

Голова профільної комісії Київради Гелевей зазначив, що автономізація лікарень - виключно технічне рішення та є вимогою загальнонаціонального законодавства.

Ухвалення постанови за основу за підсумками голосування підтримали 74 депутати із 86 присутніх у залі. Єдиним медзакладом, який мав би проходити автономізацію, став Київський центр мікрохірургії ока. У КМДА пообіцяли знайти інше рішення для його ліцензування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Київського метрополітену планують купити майже 50 нових вагонів, - Київрада

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155754
 
   
 Топ коментарі
 
А завтра скажут: "предприятия должны быть безубыточными, с вас тыща рублев"
 показати весь коментар
 
а как же Феофания, где совесть удаляют?
 показати весь коментар
 
Точно, саме тому в Нідерландах середня довжина життя для чоловіків 85-ть, а для жінок 87 років!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Здрамияра! Що значить №не комерційними"? А як же "гроші йдуть за поцієнтом"? Чи вже не йдуть, і не за поцієнтом?
 показати весь коментар
 
 
Короче до влади прийшли: «молодиє і бєдниє»...
 показати весь коментар
 
 
А завтра скажут: "предприятия должны быть безубыточными, с вас тыща рублев"
 показати весь коментар
 
 
представь себе - тоже государственная, но по-другому финансируется.
 показати весь коментар
 
да-да, там пациенты ходят с деньгами, а не наоборот, как нам рассказывают.
 показати весь коментар
 
 
ничего они там не платят. Феофания - государственная больница, просто не для всех. И финансируется она из бюджета.
 показати весь коментар
 
медицина и коммерция - злейшие враги. государственный врач заинтересован в том, чтобы вы выздоровели и больше никогда к нему не пришли. Платный врач заинтересован в том, чтобы вы медленно гнили и ходили к нему вечно. Столичные больницы должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, - решение Киевсовета - Цензор.НЕТ 8883 проверено на личном опыте
 показати весь коментар
 
 
Точно, саме тому в Нідерландах середня довжина життя для чоловіків 85-ть, а для жінок 87 років!
 показати весь коментар
 
 
поставил лайк. Не потому, что "нравится", а потому, что согласен с Вами.
 показати весь коментар
 
 
...Министерство здравоохранения Польши подготовило изменения, которые позволят облегчить трудоустройство врачей из-за пределов ЕС.Разрешение на практику врача в конкретной польской больнице и экзамен, дающий право на предоставление услуг врача в Польше - все это предполагает проект Министерство здравоохранения Польши. Новые правила позволят нанимать медиков за пределами ЕС, например в Украине. И они позволят обойти - или по крайней мере отложить - нострификационную процедуру, что облегчает работу в других государствах ЕС (процедуру признания иностранных документов об образовании).
"Если мы этого не сделаем, это сделают другие страны нашего региона, где медицинские учреждения имеют гораздо более высокие бюджеты", - убеждает Ярослав Федоровский, президент Польской федерации больниц.
К изменениям с опаской относятся польские врачи, которые видят в них введение двойных стандартов.
Минздрав в пояснительной записке не скрывает, что это способ залатать кадровые дыры там, где есть угроза прекращения деятельности больниц из-за отсутствия врачей-специалистов. Упрощенный режим позволяет работать только в Польше, поэтому может способствовать тому, чтобы врачи оставались в стране, а не ехали в другие государства ЕС.
Отмечается, что в Польше работает много врачей из Украины, но учитывая то, что процесс нострификации диплома - длительный и дорогостоящий, они привлечены в качестве санитаров и младших медсестер.
"Нам очень нужны кадры, особенно врачи, готовые к работе. Такая сокращенная процедура, безусловно, необходима", - утверждает Ярослав Федоровский.
Сейчас предложение Минздрава проходит обсуждение в юридической комиссии Сейма.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/336730-poljsha_hochet_oblegchitj_trudoustrojstvo_vrachej_iz_ukrainy_nam_ochenj_nuhny_kadry
...
 показати весь коментар
 
 
"Единственным медучреждением, которое не обязано проходить автономизацию, стал Киевский центр микрохирургии глаза"
Видать, весьма прибыльная лавочка....
 показати весь коментар
 
Після зміни назви 2 роки лікарняних листів не будуть видавати.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору