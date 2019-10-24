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Все про:ВР (5938) корупція (2619) Разумков Дмитро (244) Слуга народу (382)

 Інформацію про корупцію в комітеті Ради опрацьовуватимуть відповідні органи, це стосується не тільки "слуг народу", - Разумков

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков не покриватиме однопартійців, а також інших народних депутатів, якщо вони причетні до корупційного скандалу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив українським журналістам у кулуарах Європейського саміту глав країн-членів Ради Європи 24 жовтня в Страсбурзі.

"Цим питання будуть займатися відповідні органи. Давайте будемо більш коректними: це стосується не лише депутатів від партії "Слуга народу", але й до інших депутатів. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться. А, якщо вона підтвердиться, то правоохоронні і антикорупційні органи будуть розбиратися у ситуації без огляду на те, від якої політичної сили або фракції ті, чи інші народні депутати", - сказав голова ВР.

Він наголосив, що це є принциповою позицією партії, Президента і держави.

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"На жаль, такі події не додають позитиву у роботі парламенту. Але – краще так, ніж як було раніше, коли це все приховувалося, покривалося", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А  заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155753
 
 
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Стратегические бомбардировщики ВВС США провели учения в Литве, неподалеку российской границы.
Американские бомбардировщики В-52 провели учебное бомбометание на полигоне литовской армии в 60 км от границы с Калинингардской областью РФ. Об этом говорится на сайте командования литовской армии сообщении в четверг, 24 октября. Для выполнения задания они были подняты в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде. В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты 6 км инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.»

Литва інтегрувалась в НАТО у 1995 році, коли в Україні Сіманєнкі і Марозьі верещали : «НАТО - НЄТ !!!!»
А була б Україна в НАТО, то не прийшлось би тоді в 2014, українцям писати: «ПТН-ПНХ»...
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антиутопия какая-то
в плохих депутатах виноват в первую очередь тот кто их НАБИРАЛ

Нехрен в парламент лезть если шариковы
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