 Інформацію про корупцію в комітеті Ради опрацьовуватимуть відповідні органи, це стосується не тільки "слуг народу", - Разумков

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив українським журналістам у кулуарах Європейського саміту глав країн-членів Ради Європи 24 жовтня в Страсбурзі.
"Цим питання будуть займатися відповідні органи. Давайте будемо більш коректними: це стосується не лише депутатів від партії "Слуга народу", але й до інших депутатів. Я сподіваюся, що ця інформація не підтвердиться. А, якщо вона підтвердиться, то правоохоронні і антикорупційні органи будуть розбиратися у ситуації без огляду на те, від якої політичної сили або фракції ті, чи інші народні депутати", - сказав голова ВР.
Він наголосив, що це є принциповою позицією партії, Президента і держави.
"На жаль, такі події не додають позитиву у роботі парламенту. Але – краще так, ніж як було раніше, коли це все приховувалося, покривалося", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.
Американские бомбардировщики В-52 провели учебное бомбометание на полигоне литовской армии в 60 км от границы с Калинингардской областью РФ. Об этом говорится на сайте командования литовской армии сообщении в четверг, 24 октября. Для выполнения задания они были подняты в воздух с авиабазы ВВС Великобритании в Фэрфорде. В-52 были наведены на учебные цели (здания и автомобильные колонны), которые атаковали с высоты 6 км инертными бомбами. Как отмечается в сообщении, цели были уничтожены.»
Литва інтегрувалась в НАТО у 1995 році, коли в Україні Сіманєнкі і Марозьі верещали : «НАТО - НЄТ !!!!»
А була б Україна в НАТО, то не прийшлось би тоді в 2014, українцям писати: «ПТН-ПНХ»...
в плохих депутатах виноват в первую очередь тот кто их НАБИРАЛ
Нехрен в парламент лезть если шариковы