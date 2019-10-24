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 Суспільство
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Все про:кіно (429) Добронравов (8)

 "На носі випуск продовження": Добронравов, який виступав в окупованому Криму, зніметься в продовженні серіалу "Свати"

Сьомий сезон серіалу "Свати", головну роль в якому грає актор Федір Добронравов, який виступав в окупованому Криму, планують відзняти вже незабаром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на starhit.ru.

За словами представника Добронравова, "майбутнє серіалу буде таким самим щасливим, як і минулі шість сезонів".

Він зазначає, що Добронравов планує залишитися в проєкті: "Він залишається в шоу, на носі випуск продовження. Наскільки я знаю, акторський склад не зазнає сильних змін. Все інше надумано. Назва не зміниться. І проєкт ніхто не залишав".

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Йому також було заборонено в'їзд в країну. Після цього художній керівник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому розкритикував заборону на в'їзд Добронравову, а Студія мала намір оскаржити заборону серіалу в міжнародних судах. Через Добронравова Держагентство з питань кіно також заборонило показ серіалу "Свати".

Зазначимо, що після того як Добронравову був заборонений в'їзд у країну він і ще один заборонений російський актор Іван Охлобистін показали на своїх сторінках у соцмережах знімки зі скульптурою "Кримнаш", зроблені під час фестивалю "Льодова Москва".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в'їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів з його участю, зокрема серіал "Свати". Телеканал "1 + 1" з 1 липня відновив показ серіалу Свати.

Український телевізійний серіал "Свати" є проектом студії "Квартал 95", котрий вийшов на екрани в 2008 році. Останній, шостий сезон серіалу вийшов на телеекрани в 2012 році. Автори історії відразу ж взялися до зйомок нової порції серій, проте окупація Криму та агресія Росії на схід України, завадили їх планам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155752
 
 
 Топ коментарі
 
Да еще и Зелиной кипрской фирме, что это говно снимает часть расходов из украинского бюджета откомпенсируют. Бубочка не мародер, он предатель и капитулянт.
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Ждем новый сезон про Голобородька «Слуга на зоне».
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За это тебе не заплатят, чет картинка вообще халтурная.
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А может хватит манипулировать чувством быдла? Когда в 14 году Украина потеряла территории, банковская система была прогнившей, уменьшился импорт и возросли расходы на армию - то конечно же быдло считало, что это способствует лучшей жизни?
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І по російському паспорту. Ключовий момент.
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Ждем новый сезон про Голобородька «Слуга на зоне».
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Да еще и Зелиной кипрской фирме, что это говно снимает часть расходов из украинского бюджета откомпенсируют. Бубочка не мародер, он предатель и капитулянт.
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Да, поросята везде грязь найдут.
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Что вы понимаете? Это же культура !11!!!1 Мы еще и «хор шнурка» заставим спеть в нашем «кино» !1!!!
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Ти недуже про шнурка , бо мене за подібне в бам відправили . Сьогодні випустили .
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Скажите пожалуйста, а когда на телеканале Г+Г выйдет продолжение мультсериала "Сказочная Русь" с новым персонажем? И если нет, то почему? "На носу выпуск продолжения": выступавший в оккупированном Крыму Добронравов снимется в продолжении сериала "Сваты" - Цензор.НЕТ 1859
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У этого низкопробного актёришки даже морда какая-то ЗЕдебильная.
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Та ні . Стандартний фейс тупого кацапа . Лице кварталу .
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Но ведь кто-то же смотрит эту шнягу? Поэтому и снимают. Как в том анекдоте про ежиков и кактус.
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Это примерно как бы в израильський сериал пригласили сына Геббелься сниматься
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И при том студия которой владеет Натаньяху, может кто то себе такое представить?
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Ничего личного. Просто культур-мультур у нас такой.
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Кому на хрен нужен этот задрипанный сериал???

Покажите зебилам как Зе шаурму кушает в Турции, им этого хватит для оргазма.
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ще і фінансування з українського бюджету отримають
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У них там в сериале у всех дегенератские рожи.Прямо как будто специально подбирали.
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На замовлення кремля весь проект 95 квартал . Кремль просто так грошей не дасть . А от бубочці дав . За гарні оченята , чи за якісно виконану пропагандистську роботу ?
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у зебилов праздник, новые сваты а потом про голобородько серий 20 снимут))) год будет прожит не зря)))
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Ми всі розуміємо. що для клоунів закон не писано,але ж всерівно клоуни не вічні і їм також прийдеться відповідати.
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