 Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко

Таку думку в коментарі "ГОРДОН" висловив глава комітету Верховної Ради з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"З одного боку, нічого дивного не відбувається. Наша фракція – це дуже великий колектив людей. Стартовий період минув, і зараз ми втягуємося в рутину. Тому починають виявлятися розбіжності в думках. Звичайно, колектив ще не зіграний. У людей – різні думки, амбіції тощо. Не всі однаково готові вислуховувати чужу думку. Але ці притирання – об'єктивний процес, який був прогнозований. Тому, думаю, це ще не все, що ми побачимо. Сама ситуація, що склалася, викликає в мене огиду. Я прийшов у парламент, щоб займатися питаннями війни й миру. А їх не вирішують у такій атмосфері. Тому дуже сподіваюся, що в комітеті з питань зовнішньої політики ніколи таких проблем не буде", – зазначив нардеп.

За його словами, усередині фракції "Слуга народу" дуже активно обговорюють історію з поліграфом.

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"До детектора брехні вдалися, щоб на початковому етапі роботи у Верховній Раді уникнути радикальних рішень. Це спроба знайти компроміс. Хоча все закінчиться тим, що стосовно деяких осіб доведеться ухвалювати радикальні рішення. Повторю, наша фракція дуже непроста. І рано чи пізно поліграфом уже не відбудешся – потрібно буде ухвалювати кадрові рішення. Цього не уникнути, щоб нормалізувати ситуацію. Я кажу і про внутрішньопартійну дисципліну, і про виконання наших передвиборчих обіцянок. А зараз ми поки вчимося співіснувати в нинішніх умовах. Це хвороба зростання. Усередині фракції історію з поліграфом, звичайно, дуже активно обговорюють як наживо, так і в наших чатах. Але, незважаючи на те, що емоції дуже бурхливі, вони цілком здорові", – підкреслив Яременко.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".