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 Політика України
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Все про:Яременко Богдан (42) поліграф (55) Слуга народу (382)

 Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко

Ситуація з проходженням нардепами від "Слуги народу" перевірки на детекторі брехні свідчить про неминучість кадрових змін у цій парламентській фракції в майбутньому.

Таку думку в коментарі "ГОРДОН" висловив глава комітету Верховної Ради з міжнародних відносин, депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ.

"З одного боку, нічого дивного не відбувається. Наша фракція – це дуже великий колектив людей. Стартовий період минув, і зараз ми втягуємося в рутину. Тому починають виявлятися розбіжності в думках. Звичайно, колектив ще не зіграний. У людей – різні думки, амбіції тощо. Не всі однаково готові вислуховувати чужу думку. Але ці притирання – об'єктивний процес, який був прогнозований. Тому, думаю, це ще не все, що ми побачимо. Сама ситуація, що склалася, викликає в мене огиду. Я прийшов у парламент, щоб займатися питаннями війни й миру. А їх не вирішують у такій атмосфері. Тому дуже сподіваюся, що в комітеті з питань зовнішньої політики ніколи таких проблем не буде", – зазначив нардеп.

За його словами, усередині фракції "Слуга народу" дуже активно обговорюють історію з поліграфом.

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"До детектора брехні вдалися, щоб на початковому етапі роботи у Верховній Раді уникнути радикальних рішень. Це спроба знайти компроміс. Хоча все закінчиться тим, що стосовно деяких осіб доведеться ухвалювати радикальні рішення. Повторю, наша фракція дуже непроста. І рано чи пізно поліграфом уже не відбудешся – потрібно буде ухвалювати кадрові рішення. Цього не уникнути, щоб нормалізувати ситуацію. Я кажу і про внутрішньопартійну дисципліну, і про виконання наших передвиборчих обіцянок. А зараз ми поки вчимося співіснувати в нинішніх умовах. Це хвороба зростання. Усередині фракції історію з поліграфом, звичайно, дуже активно обговорюють як наживо, так і в наших чатах. Але, незважаючи на те, що емоції дуже бурхливі, вони цілком здорові", – підкреслив Яременко.

Також читайте: Ідея перевірки депутатів на поліграфі виникла в Арахамії. У нього був досвід у Міністерстві оборони, - Корнієнко

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155748
 
   
 Топ коментарі
 
Все это закончится не полиграфами...а эшафотами!
Идиоты вы ЗЕленые...
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Да, да.
Буде введена перевірка на фортепіано.
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Наступна стадія шоу ідіотів, це «Битва поліграфів».
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Сантехник Иванов, после фразы: "Вся система прогнила! Всю систему надо менять!", был приговорён к высшей мере наказания.
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Дубінський пройшов перевірку на «детекторі брехні», а його адвокат проти оприлюднення! Мабуть, результат дуже гарний, бояться зглазу!
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Його не допустили, за психічними показниками...
"Общие условия проведения. Судебная психологическая экспертиза с использованием полиграфа проводится при условии отсутствия у опрашиваемого лица выраженных признаков медицинских противопоказаний (острой сердечной недостаточности, умственной отсталости, начиная с имбецильности - средней степени слабоумия, декомпенсации психопатии, обострение шизофрении)."
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Какой полиграф при подозрении на взятку мерещится "укроповцу", теперь "слуге" Яременко?
У Арахамии есть живой свидетель, которого он собирается такскать и показывать, как мартышку в цирке, в ТВ-шоу.

Для расследований преступлений депутатов существует НАБУ.
И эти люди 5 лет с умным видом учили жить других!

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Наступна стадія шоу ідіотів, це «Битва поліграфів».
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Все это закончится не полиграфами...а эшафотами!
Идиоты вы ЗЕленые...
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Да, да.
Буде введена перевірка на фортепіано.
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ооо это проверка будет не простая, во первых плоть не у всех отрезная)) и второе, многие годы мазолистых тренировок не каждому даны))
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про ваші кадрові рішення дуже яскраво свідчить призначення видатного сєпара сівухи (тобто - сівохо) у РНБО.
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Полиграфом управляют люди и за определенную мзду все расшифруют как надо.А если так уж очень хотели этой проверки на полиграфе то этим должны были заниматься люди из третьей страны.А не всели равно вон из 20-го января все популярные каналы станут платными но как свято место пустым не бывает то кацапы разккодируют свои платные каналы и будем мы БЕЗПЛАТНО смотреть программы Киселева и других ***** а не украинские.
Вот это я понимаю информационная война с кацапией...
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ты думаешь массажор из мастершефа не шарит в полиграфе??? та он шо хочешь сделает, это вам не банки с мочей изучать Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 9027 Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 9027
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Наступного разу буде вже не поліграф, а екстрасенс. А там і чорну магію підтягнуть. Шоу ж повинно розвиватись, вдосконалюватись. От і підключать нові жанри...
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я думаю-зелупон сама не ожидала такого результата на выборах- и теперь в шоке-просто свалить ответственность на кого то другого не получиться
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Зєбілів перевіряти бестолку!
!Общие условия проведения. Судебная психологическая экспертиза с использованием полиграфа проводится при условии отсутствия у опрашиваемого лица выраженных признаков медицинских противопоказаний (острой сердечной недостаточности, умственной отсталости, начиная с имбецильности - средней степени слабоумия, декомпенсации психопатии, обострение шизофрении).!
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зачем ты спамишь уже во второй ветке одно и тоже, уважаемый?
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Я тут один такий? Чи є ще? Павтарєніє мать учєнія!
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Депутатов от "СН" не на полиграфе проверять надо, а тестировать на IQ Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 7640. Оставьте полиграф для "ОП блока" Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 9664
Рано чи пізно поліграфом вже не відбудешся і "Слузі народу" потрібні будуть кадрові рішення, - Яременко - Цензор.НЕТ 1241
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Согласен там не было вопросов понимают ли они за что вообще голосуют) Преступную халатность ведь никто не отменял.
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Бггг))) а пока слуги урода будут брать мзду за голоса, а если попадутся опять - снова будет фейковый детектор
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..и первый на замену идёт сам Яременко, как латентный засланец..
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Від слів "Слуга народу" і "Поліграф". В мене чомусь невільно посмішка з'явилась. Поліграф Поліграфич + Слуга народу
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Яременко спочатку був в УКРОПІ, а потім "випадково" попав в " СН".Це вже ********** на думку,що Яременко безхребетний політик і не "Слуга народу", а слуга БЄНІ!!! Так що Яременко ,свої коментарі запхай собі в сра%ку!!!
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