EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1188  30
Все про:Росія (20227) суд (5640) сховище (57)

 Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні

Люблінський суд Москви в четвер змінив запобіжний захід Сергію Гаврилову, одному з фігурантів так званої кримінальної справи екстремістської групи "Новое величие", який утік з-під домашнього арешту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Россия".

У суді повідомили, що запобіжний захід змінили з домашнього арешту на взяття під варту заочно. Там зазначили, що суд також виділив кримінальну справу Гаврилова в окреме провадження.

"Щодо інших фігурантів (справи "Нового величия". - Ред.) судовий розгляд продовжився", - уточнили в суді.

Нагадаємо, 26-річний громадянин РФ, який прибув 22 жовтня в пункт пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області, попросив в Україні політичного притулку.

Пізніше стало відомо, що росіянином, який попросив притулку в Україні, виявився фігурант справи "Нового величия" Гаврилов.

Гаврилов - житель Москви, інженер-програміст. Знайшов сторінку "Нового величия" у "Вконтакте" після затримання на акції прихильників В'ячеслава Мальцева у Москві 5 листопада 2017 року, за звинуваченням в участі у якій його оштрафували на 12 тисяч рублів. Він обурився покаранням, почав відвідувати опозиційні сайти та групи в соціальних мережах, спілкуватися з іншими протестно налаштованими людьми у "Вконтакте". Брав участь у кількох зустрічах з іншими фігурантами справи. Усіх фігурантів справи було затримано 15 березня 2018 року, за три дні до президентських виборів. Кожному з обвинувачених загрожує від 6 до 10 і від 2 до 6 років колонії.

Як пише видання "Грані", справу "Нового величия" сфабриковано в результаті масштабної провокації. Свідками обвинувачення, крім Зелінського, виступають інші впроваджені в організацію силовики, - старший оперативник карного розшуку капітан поліції Максим Расторгуєв, старший оперативник головного управління кримінального розшуку МВС Юрій Іспанцев та інженер військової частини № 3061 росгвардієць Рустам Кашапов, а також інформаторка ЦПЕ Ольга Пшеничникова (Кішка). Іспанцев, Расторгуєв і Кашапов були допитані за кілька днів до обшуків і затримань у справі, і саме на їхніх свідченнях ґрунтується обвинувачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155745
 
 
 Топ коментарі
 
ты смотри!.. засланному козачку делают информ прикрытие..
прямо, Гадя №2.. тоже голодал по три месяца на гамбургерах с майонезиком..
 показати весь коментар
 
Смотрю на фотку...
А он вообще...ЗДОРОВЫЙ?
 показати весь коментар
 
Повторюсь. На)(ера он нам нужен? Даже если не завербован, посмотрите на его рожу. А название организации..."Новое величие"!!! С одного раза понятно, что у него в голове.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ты смотри!.. засланному козачку делают информ прикрытие..
прямо, Гадя №2.. тоже голодал по три месяца на гамбургерах с майонезиком..
 показати весь коментар
 
 
Конечно, если у вас паранойя, то это не значит, что вас не преследуют.
Но конкретно в этом случае не стОит так усложнять: у нас туева хуча ФСБшников живет и работает без всякого прикрытия, и никому они у нас не интересны.
 показати весь коментар
 
 
ну и ехал бы это страдалец за "новое вИличие" в Финляндию, Швецию или Магадаскар.. работать удаленно по тырнету он сможет и там.. но его ж в Украину потянуло..
я в такие случайности не верю!..
 показати весь коментар
 
 
ну, на сисадмина он точно похож.. в сисадмины только таких и берут..
 показати весь коментар
 
 
Свидетелями обвинения кроме Зелинского выступают другие внедренные в организацию... Источник: https://censor.net.ua/n3155745

я так и думал.

но почему фамилия с ошибкой написана ?
 показати весь коментар
 
 
Та не одне, а два прізвища.
Зелинский и Кашапов.
 показати весь коментар
 
Та вже ж мармиза не маленька.
Окремо надає зкріпна назва організації "Новое Вяличие".
 показати весь коментар
 
 
Ну і пика... А може відправити його назад? Щось він мені не подоається.
 показати весь коментар
 
 
Повторюсь. На)(ера он нам нужен? Даже если не завербован, посмотрите на его рожу. А название организации..."Новое величие"!!! С одного раза понятно, что у него в голове.
 показати весь коментар
 
 
Выродившееся потомство Аттилы или Чингиз-Хана...Тьфу-тьфу-тьфу, прости Господи...
 показати весь коментар
 
 
Потомство Аттилы - венгры. Потомки Чингиза - казахи, по большей части, в меньшей мере - узбеки. А русня - просто сброд без роду-племени.
 показати весь коментар
 
Макс, как историк любитель, имею возражения. Венгры - потомки угров ( "Угорськє" в Киеве ), угро - финнов, которые перли через Киев в 8 веке. Т.е. это кацап обыкновенный. И перли они как раз в те места, где наибольшая часть гуннов осела после вторжения в Европу в 4-м веке. В результате этого смешения и появились венгры ( "хунгар"). Ну, к тому же, потомки всех этих чингизханов живут же не только в казахстане. Вот и к нам добрался.
Но тут другое, как этот аттила смог пройти 2 границы, охраняемые ФСБ-шниками? Ответ я предполагаю один - он засланый казачек
 показати весь коментар
 
О , гэбня снова заслала своего ахента в Украину .
 показати весь коментар
 
 
А если тебя допросить с пристрастием, то чьих ты будешь???
 показати весь коментар
 
Всех примем, накормим, пригреем!

Неужели ещё мало всякого дерьма типа наемы, лещенки, левченки напринимали!
 показати весь коментар
 
у нас своего дерьма 73%, так что одним больше, одним меньше, уже похер... пропал дом
 показати весь коментар
 
Нужно закрывать границу с паРашей - скоро таких деятелей попрет столько что горя не оберемся !! Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні - Цензор.НЕТ 8546
 показати весь коментар
 
На кого-то он похож... Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні - Цензор.НЕТ 9734 если бы постричь и завивку сделать,то вполне .. Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні - Цензор.НЕТ 5432
 показати весь коментар
 
Точно, на маму зеленского!
Как я сразу не понял!
 показати весь коментар
 
 
судя по перечислению его "страшных" деяний, он тянет на бунтовщика, которому по плечу не только свержение "конституционного" строя в рашке, но и покушение на самого! вяликого..., а это уже каторга лет на 20..., а если добавить сюда, что он еще и инженер-программист, все - не выйдет никогда...
 показати весь коментар
 
А может он не Зелинский, а ЗелЕнский? И родственник ЗеГаранта???
По фото - очень похожи, очень!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору