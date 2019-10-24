 Суд РФ заочно заарештував росіянина Гаврилова, який попросив притулку в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Россия".

У суді повідомили, що запобіжний захід змінили з домашнього арешту на взяття під варту заочно. Там зазначили, що суд також виділив кримінальну справу Гаврилова в окреме провадження.

"Щодо інших фігурантів (справи "Нового величия". - Ред.) судовий розгляд продовжився", - уточнили в суді.

Нагадаємо, 26-річний громадянин РФ, який прибув 22 жовтня в пункт пропуску "Сеньківка" в Чернігівській області, попросив в Україні політичного притулку.

Пізніше стало відомо, що росіянином, який попросив притулку в Україні, виявився фігурант справи "Нового величия" Гаврилов.

Гаврилов - житель Москви, інженер-програміст. Знайшов сторінку "Нового величия" у "Вконтакте" після затримання на акції прихильників В'ячеслава Мальцева у Москві 5 листопада 2017 року, за звинуваченням в участі у якій його оштрафували на 12 тисяч рублів. Він обурився покаранням, почав відвідувати опозиційні сайти та групи в соціальних мережах, спілкуватися з іншими протестно налаштованими людьми у "Вконтакте". Брав участь у кількох зустрічах з іншими фігурантами справи. Усіх фігурантів справи було затримано 15 березня 2018 року, за три дні до президентських виборів. Кожному з обвинувачених загрожує від 6 до 10 і від 2 до 6 років колонії.

Як пише видання "Грані", справу "Нового величия" сфабриковано в результаті масштабної провокації. Свідками обвинувачення, крім Зелінського, виступають інші впроваджені в організацію силовики, - старший оперативник карного розшуку капітан поліції Максим Расторгуєв, старший оперативник головного управління кримінального розшуку МВС Юрій Іспанцев та інженер військової частини № 3061 росгвардієць Рустам Кашапов, а також інформаторка ЦПЕ Ольга Пшеничникова (Кішка). Іспанцев, Расторгуєв і Кашапов були допитані за кілька днів до обшуків і затримань у справі, і саме на їхніх свідченнях ґрунтується обвинувачення.