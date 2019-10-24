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 Політика України
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Все про:підкуп (195) Яценко (26) Южаніна (78) Слуга народу (382)

 У підкупі сумніваюся, але диму без вогню не буває, - Южаніна про можливий вплив Яценка на фінкомітет Ради

Депутат від "Європейської Солідарності" і член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна сумнівається в можливому підкупі депутатом Антоном Яценком членів цього комітету, але не відкидає імовірності його іншого впливу на депутатів.

Про це вона заявила в коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Не хочу в цій частині нічого коментувати, тому що мені здається, що цього (пропозиції грошей. – Ред.) точно не могло відбутися. Але диму без вогню, напевно, не буває: не в частині грошей, а в іншій частині", – наголосила Южаніна.

Водночас вона повідомила, що не розуміє, чому історія з голосуванням комітету за законопроєкт 2047-Д (сама Южаніна голосувала проти нього. – ред.) вийшла за його межі та спровокувала корупційний скандал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ідея перевірки депутатів на поліграфі виникла в Арахамії. У нього був досвід у Міністерстві оборони, - Корнієнко

"Здається, це було зроблено кимось не думаючим або щоб нашкодити комусь із колег. Не знаю, які були мотиви, але це точно нездорова людина. Мені здається, що це все проблема породжена якоюсь особою, яка цинічно зробила наклеп на своїх колег. Не хочу заступатися ні за кого, але якщо когось звинуватили, не бачачи і не знаючи точно, ну це взагалі некоректно", – вважає Южаніна.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155740
 
 
 Топ коментарі
 
Так Южанина как раз и проголосовала за сохранение прокладок Тоши Яценко, потому ее предвзятое мнение весьма "интересно".
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"Не хочу в этой части ничего комментировать, потому что мне кажется что этого (предложения денег. - Ред.) точно не могло произойти. Но дыма без огня, наверное, не бывает: не в части денег, а в другой части", - отметила Южанина.

Хитрый яценко пристроился сзади к этой другой части и влияет.
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Эта профура должна давно под следствием находиться, уж стоко про неё слухов гуляет (не бывает слухов без реальных косяков).
А она продолжает, с умной заточкой на лице, распространять соево-коррупционное гниение на всю Украину.
Я не знаю кто такой Яценко, но по отношению к этой б.. ди у меня существует куча сомнений.
Она была правой рукой воровки гонтарёвой. Всё! А все остальные сопли и "умные" её мысли годятся токо для слива в унитаз.
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Так Южанина как раз и проголосовала за сохранение прокладок Тоши Яценко, потому ее предвзятое мнение весьма "интересно".
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Она же прекрасно знает схемы своего пороха ,)))
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"Не хочу в этой части ничего комментировать, потому что мне кажется что этого (предложения денег. - Ред.) точно не могло произойти. Но дыма без огня, наверное, не бывает: не в части денег, а в другой части", - отметила Южанина.

Хитрый яценко пристроился сзади к этой другой части и влияет.
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Может и к ней. Аж дым, она говорит...
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нада інтімной смазкой пользовацца У підкупі сумніваюся, але диму без вогню не буває, - Южаніна про можливий вплив Яценка на фінкомітет Ради - Цензор.НЕТ 3663
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Для того чтобы вам поверили, надо не заставлять людей деньги из под подушки вынимать, а самим с офшоров приводить.... У підкупі сумніваюся, але диму без вогню не буває, - Южаніна про можливий вплив Яценка на фінкомітет Ради - Цензор.НЕТ 3298
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Буває.... і дим без вогню, і вогонь без диму... В Україні все буває
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кому як не цій, часто зацікавленій особі не знати про корупційний дим і корупційний вогонь.
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Намекает, я тоже не беру, хоть и враги, но свои.
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Ага, это он силой мысли убеждает. Как вас, уродов, в прошлом году убедил при принятии бюджета.
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Дым без огня бывает, поговорка устарела.
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гАнтону Яценку дєшевлє і прощє завести досьє з компроматом на всю цю Зє!льону плєсєнь, чєм прєдпрінімать корупціонниє дєйствія
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Эта профура должна давно под следствием находиться, уж стоко про неё слухов гуляет (не бывает слухов без реальных косяков).
А она продолжает, с умной заточкой на лице, распространять соево-коррупционное гниение на всю Украину.
Я не знаю кто такой Яценко, но по отношению к этой б.. ди у меня существует куча сомнений.
Она была правой рукой воровки гонтарёвой. Всё! А все остальные сопли и "умные" её мысли годятся токо для слива в унитаз.
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Ахметка готов скупить СН на корню и с потрохами.Так дешевле.А может в складчину.
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