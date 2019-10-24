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 Політика України
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 Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олег Марусяк пройшов тест на детекторі брехні. Згідно з попередніми даними тесту, нардеп не володіє інформацією про можливі пропозиції чи факти отримання неправомірної вигоди за певне голосування.

Про це повідомила глава науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жанетта Половнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реакцій, які б свідчили, що він отримував незаконну винагороду або вступав у змову з цього приводу, не зафіксовано. Крім того, на відміну від попереднього респондента, не здобуто також реакцій щодо того, що обстежуваний підозрює когось або володіє інформацією про того, хто взяв або міг взяти гроші за неголосування, за голосування проти певного законопроєкту ", - розповіла Половнікова журналістам після тестування Марусяка.

За її словами, отримана певна реакція, що цей нардеп "дорікає собі за те, що у нього недостатньо знань і освіти для роботи у Верховній Раді".

"Більше ніякої прихованої інформації не було", - сказала експертка.

Дивіться також: Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були, - поліграфолог про перевірку нардепки Василевської-Смаглюк. ВIДЕО

Половнікова нагадала, що це попередні результати тестування (так звані "сирі бали"), остаточні результати будуть в п'ятницю в другій половині дня.

Зазначимо, Олег Марусяк є головою підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше тестування на поліграфі пройшла народна депутатка від "Слуги народу", членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155738
 
 
 Топ коментарі
 
..."недостаточные знания для работы в Раде" і Трускавецький ВУЗ не допоміг. Ничего не знает ни о каких возможных взятках, лишь корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 4606
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Смешно и грустно. Сдай корочку, иди учись.
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..."недостаточные знания для работы в Раде" і Трускавецький ВУЗ не допоміг. Ничего не знает ни о каких возможных взятках, лишь корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 4606
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бач як буває.. от у соєвої шобли хто не вмів красти того не брали.. а тут людина прагне до знань і переживає
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Якщо гороховe пустоголовe чмо хочe вчитися, то нехaй нe в Рaду йде, а в унiвeрситет.
Вам Горохоботам хоч дoхлого кoта депутатом пoстав, ви i йoго бyдете виправдовyвaти і захищати.
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Пілот авіалайнера хабарів не брав і не отримував. Але переживає що має недостатньо знань для польоту за маршрутом і м'якої посадки.
Зебіли, ви здєлалі ето вмєстє!
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Я зараз заплачу! Ні, не тому, що Марусяк такий чесний, а тому, що мені жаль себе і свою країну, до керівництва якою дорвалися такі Марусяки.
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никто, никогда не поверит, что не предлагали взяток, на этом построена наша власть- на корупции, может и не взяли, побоялись, поначалу
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Даешь полиграфолога в президенты. Он знает все, за него стыдно не будет. Правда на встречи ему придется ходить с аппаратом, но есть охрана, поможет поднести, если что. Есть ядерные чемоданы, у нас будет детекторный чемодан.
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Кретины навыбирали неизвестно кого, а нормальные депутаты не прошли! По нашему 223 - му округу, вместо Левченко вообще какая то кацапка прошла! Правдивые слова о том что каждый народ имеет такую власть, - какую заслуживает!
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Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 841

"упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде"
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Юра Мирошниченко смотрит на него как на говно. Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 1157
Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 2115
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который борщ трескал, в зале верховной рады Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 4888
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Бедолага.Поиздержался то как.Доже ложки не за что купить.Так руками капусту с борща и достает.Вы же понимаете,что мяса там нет. Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 1413

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Хороший способ передать брильянт. На полиграфе скажет - ничего не брал, сам нашел камушек.
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Він рідненький.Як йому боліло за Україну.Боляче було дивитися.
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Напоминает случай в школе. Кто-то украл кошелек у уборщицы, а директор выворачивает у всех школьников карманы Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 1411
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Ось так: двоє вкрали гаманця і на них упала підозра. Вони почали (напоказ) звинувачувати один одного та вивертати кишені, хоча гаманця сховали в таємному місці
Результат: стали ще чеснішими, ніж були перед тим. Тепер можна братися за инші гаманці. Жодних підозр уже не буде.
А те, що хтось ще (за компанію) почав вивертати кишені, свідчить лише про одне: хочуть зробити собі поліграф-репутацію щоб потім брати хабарі спокійно. Без підозр. Ліцензія у них у кишені.
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ой, Жаннетте Половниковой бы романы писать))) под псевдонимом Нетта Фрейда
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Надо еще разобраться-кто выдернул полиграф из розетки?
И готов ли этот полиграф пройти Киву? Ничего не знает о возможных взятках. Корит себя за недостаточные знания для работы в Раде, - полиграфолог о проверке нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 8415
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..а куда Киве датчики цеплять??? ( Поручик Иванов...молчать!!!!!)))))))
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У Кивы штекер только в одном месте.Одно неудобно-придется ему штаны расстегивать. Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 6826
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.. ну вот..пришёл поручик Иванов и всё опошлил!!!)))) ... Кива ..как и преЗедент мастер игры на рояле.... Видимо лавры Зе не дают покоя... Тренируется!!!))))
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Давай общий список, ВЕРИМ. Надо проверять СЛУГ порохоидиотам, а их Юля и так подряд, ВСЕХ, со всех партий. Что бы чередовались, один сел, за ним другой, тогда, может шо то и показало бы.
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"Кроме того, в отличие от предыдущего респондента, не получена также реакция относительно того, что обследуемый подозревает кого-то или владеет информацией о том, кто взял или мог взять деньги за не голосование, за голосование против определенного законопроекта", - рассказала Половникова журналистам после тестирования Марусяка."

Источник: https://censor.net.ua/n3155738

А кто был предыдущим респондентом, который давал реакции и может знать о подкупе?
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Этот просто....ШЛАНГ!)))
Ему денег и не предлагали))))
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Ну що тут сказати... Так, в них рівень інтелекту досить близький до людей.
Але не впевнений, що Трускавецький університет здатний натренувати цей вид для роботи в Раді.

Інтелект шимпанзе (Вікіпедія)
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"упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде" - кроме полиграфа еще и психолог беседовал?
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Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия=)))
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"Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе."(с)
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Ах, до чего порой обидно,
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
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Після цих детекторів наших нардепів можна відразу до лику святих причисляти. Не ВР а ікона не писана.
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Небось он еще упрекает себя за то что жопу плохо подтирает
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Мики совісті. "Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич."
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Neveriu ja takimi proverkami.Tam vsio zaplaceno stob rezultaty byli takyje kak nado
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Дуже дуже глибока психологія "во всьом проісходящєм" ... Дайош поліграф у кожну установу, дитячий садок і школу! Ось тоді ми і побудуємо світле майбутнє, адже будемо знати все про людину: що вона думає, що бажає... Навіть, якщо вона цього ще і не знає. А для діток це взагалі унікально: розберемось що дитині до вподоби - може малювання, а може фізвиховання. Тоді вже будемо точно знати, хто має вирости художником, чи спортсменом...
Дайош поліграф у кожну хату : прийшов чоловік з роботи під мухою і каже, що віддаю, дорогенька, тобі всю зарплату до копієчки. "Е,Ні! Швиденько на поліграф! " А поліграф і покаже, що приховав чоловічок якусь сотню. Так що поліграф поліпшує сімейне життя. А в загсі взагалі безцінний - самі розумієте...
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А чого було лізти в ту раду якщо баран? Отож тому так і живем бо баранів на обирали. Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 1435
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"дорікає собі за те, що у нього недостатньо знань і освіти для роботи у Верховній Раді" - просися в уряд, там кожний перший такий як ти. А на твоє місце хай іде Лисий, бо Юзику без нього скучно.
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Если вопросы будут поставлены с формулировками "незаконное вознаграждение"
"Неправомерная выгода", то ВСЕ депутаты и другие чиновники 100 % пройдут полиграф, потому что для них этих понятий нет.

Они ИСКРЕННЕ считают, что ВСЁ получают ЗАКОННО.
Нужны другие вопросы для полиграфа и китайские спецы (у них рука набита)
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и предварительно показывать видеоролик с теми , кто в Китае не прошёл полиграф
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А лапша то яка жирна - висить на вухах і чолі зебілів. Капає їм прямо в рот, а вони облизуються і думають, що то роса божа.
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Казнят на гильотине англичанина, француза и немца.
Спрашивают завязывать им глаза перед казнью или нет.
Англичанин сказал "не надо", нож полетел и остановился в сантиметре от шеи. Чудо! Два раза не казнят и англичанина отпустили.
Француз сказал "завязывайте", нож полетел и остановился в сантиметре от шеи. Чудо! Два раза не казнят и француза отпустили.
Немец сказал "Пока технику не почините ко мне не подходите".
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Полиграф - это полная чухня. знающему человеку пройти его не составляет труда. или если действовать по простому , то можно спокойно запороть тест на недействительный - то бишь все поголовно вопросы будут показывать некорректную реакцию. Единственное, что для испытуемого будет предоставлять опасность - это то, что полиграфолог будет увеличивать время прохождения теста.
Полиграфолог - это в первую очередь психолог. относится к этому нужно как прохождению психологического теста, например на службу. на процентов 80 - данные с датчиков полная туфта. данные на которые обращают внимание - пульс, движения мышц, дыхание. Почти всегда только пульс.
ради интереса, как-то одного рецедивиста-наркомана попросил пройти тест на полиграфе в частную лавочку (полиграфолог не знал об этом - биография объекта стандартная). Там упор стандартный идет - выяснить, является ли объект имеющим тягу к наркотикам и воровству. В итоге он полностью подходил, благо руководству объяснили, что все это полная чушь, и лучше полагаться на данные собственной СБ.
и наоборот. потом на полиграф пошел я. Меня он мучил 2,5 часа. В итоге из того, что мне потом сказал руководитель: наркоман с повышенной вероятностью употребления в рабочее время (вероятность 80 процентов). склонен к воровству, лжец с вероятностью 70 процентов. Реакция на упоминание своего ФИО и даты рождения отличается от стандартной, возможно ложь (вероятность 70 процентов). Подтверждение места проживания, вероятно ложь (80 процентов)
П,С. Не, немного неправ я. Все таки польза есть. Как дополнительного инструмента. Слабый психически человек моментом все на тарелочке выложит. А вообще - ИМХО полная чушь
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Чуть не забыл. Практически всегда полиграфолог будет демонстрировать стаканчики и мензурки - и прежупреждать перед тестом, что если что-то не понравится - то вот ты сейчас тужа помочишься, и сразу станет ясно, употреблял ли ты чего или нет. Кстати, перед тестом они категорически запрещают алкоголь (ну это понятно), любые успокоительные и лекарства, которые их могут содержать. Соответственно, показ этих мензурок - это как Эй смотри, парень! Валерьяночки выпил? хаха, сейчас помочишься и все узнаем! Жлемент психологического давления.
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А чого ви очікували від "поліграфа"? Та апаратура з дебілами не ефективна, мало того що вони не розуміють питань, так ще й ні чого не бояться, окрім як залишитися без вечері. Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка - Цензор.НЕТ 5551
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"Общие условия проведения. Судебная психологическая экспертиза с использованием полиграфа проводится при условии отсутствия у опрашиваемого лица выраженных признаков медицинских противопоказаний (острой сердечной недостаточности, умственной отсталости, начиная с имбецильности - средней степени слабоумия, декомпенсации психопатии, обострение шизофрении)."
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чергова серія від бєнє-галабародьки для відволікання уваги людей від того безладу та зради, що відбувається в державі!!! Все летить шкереберть! а тут кіно з "поліграфами" бе датчиків та витримання належних норм тестування...Дивіться кіно!!! Ви ж цого хотіли??? Але до того моменту, коли в холодильниках миша повіситься!!! Тоді вже дійде навіть до тих, в кого одна-єдина звивина замість мозку...Бо жрати треба кожного дня!
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