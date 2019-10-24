 Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка

Про це повідомила глава науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жанетта Половнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Реакцій, які б свідчили, що він отримував незаконну винагороду або вступав у змову з цього приводу, не зафіксовано. Крім того, на відміну від попереднього респондента, не здобуто також реакцій щодо того, що обстежуваний підозрює когось або володіє інформацією про того, хто взяв або міг взяти гроші за неголосування, за голосування проти певного законопроєкту ", - розповіла Половнікова журналістам після тестування Марусяка.

За її словами, отримана певна реакція, що цей нардеп "дорікає собі за те, що у нього недостатньо знань і освіти для роботи у Верховній Раді".

"Більше ніякої прихованої інформації не було", - сказала експертка.

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Половнікова нагадала, що це попередні результати тестування (так звані "сирі бали"), остаточні результати будуть в п'ятницю в другій половині дня.

Зазначимо, Олег Марусяк є головою підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше тестування на поліграфі пройшла народна депутатка від "Слуги народу", членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"