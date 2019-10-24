 Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді, - поліграфолог про перевірку нардепа Марусяка

Про це повідомила глава науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жанетта Половнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Реакцій, які б свідчили, що він отримував незаконну винагороду або вступав у змову з цього приводу, не зафіксовано. Крім того, на відміну від попереднього респондента, не здобуто також реакцій щодо того, що обстежуваний підозрює когось або володіє інформацією про того, хто взяв або міг взяти гроші за неголосування, за голосування проти певного законопроєкту ", - розповіла Половнікова журналістам після тестування Марусяка.
За її словами, отримана певна реакція, що цей нардеп "дорікає собі за те, що у нього недостатньо знань і освіти для роботи у Верховній Раді".
"Більше ніякої прихованої інформації не було", - сказала експертка.
Половнікова нагадала, що це попередні результати тестування (так звані "сирі бали"), остаточні результати будуть в п'ятницю в другій половині дня.
Зазначимо, Олег Марусяк є головою підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Раніше тестування на поліграфі пройшла народна депутатка від "Слуги народу", членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"
Вам Горохоботам хоч дoхлого кoта депутатом пoстав, ви i йoго бyдете виправдовyвaти і захищати.
Зебіли, ви здєлалі ето вмєстє!
"упрекает себя за то, что у него недостаточно знаний и образования для работы в Верховной Раде"
Результат: стали ще чеснішими, ніж були перед тим. Тепер можна братися за инші гаманці. Жодних підозр уже не буде.
А те, що хтось ще (за компанію) почав вивертати кишені, свідчить лише про одне: хочуть зробити собі поліграф-репутацію щоб потім брати хабарі спокійно. Без підозр. Ліцензія у них у кишені.
И готов ли этот полиграф пройти Киву?
не слуги а ЗАЙЧИКИ!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3155738
А кто был предыдущим респондентом, который давал реакции и может знать о подкупе?
Ему денег и не предлагали))))
Але не впевнений, що Трускавецький університет здатний натренувати цей вид для роботи в Раді.
Інтелект шимпанзе (Вікіпедія)
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе."(с)
Что хозяина не видно,
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Дайош поліграф у кожну хату : прийшов чоловік з роботи під мухою і каже, що віддаю, дорогенька, тобі всю зарплату до копієчки. "Е,Ні! Швиденько на поліграф! " А поліграф і покаже, що приховав чоловічок якусь сотню. Так що поліграф поліпшує сімейне життя. А в загсі взагалі безцінний - самі розумієте...
"Неправомерная выгода", то ВСЕ депутаты и другие чиновники 100 % пройдут полиграф, потому что для них этих понятий нет.
Они ИСКРЕННЕ считают, что ВСЁ получают ЗАКОННО.
Нужны другие вопросы для полиграфа и китайские спецы (у них рука набита)
Спрашивают завязывать им глаза перед казнью или нет.
Англичанин сказал "не надо", нож полетел и остановился в сантиметре от шеи. Чудо! Два раза не казнят и англичанина отпустили.
Француз сказал "завязывайте", нож полетел и остановился в сантиметре от шеи. Чудо! Два раза не казнят и француза отпустили.
Немец сказал "Пока технику не почините ко мне не подходите".
Полиграфолог - это в первую очередь психолог. относится к этому нужно как прохождению психологического теста, например на службу. на процентов 80 - данные с датчиков полная туфта. данные на которые обращают внимание - пульс, движения мышц, дыхание. Почти всегда только пульс.
ради интереса, как-то одного рецедивиста-наркомана попросил пройти тест на полиграфе в частную лавочку (полиграфолог не знал об этом - биография объекта стандартная). Там упор стандартный идет - выяснить, является ли объект имеющим тягу к наркотикам и воровству. В итоге он полностью подходил, благо руководству объяснили, что все это полная чушь, и лучше полагаться на данные собственной СБ.
и наоборот. потом на полиграф пошел я. Меня он мучил 2,5 часа. В итоге из того, что мне потом сказал руководитель: наркоман с повышенной вероятностью употребления в рабочее время (вероятность 80 процентов). склонен к воровству, лжец с вероятностью 70 процентов. Реакция на упоминание своего ФИО и даты рождения отличается от стандартной, возможно ложь (вероятность 70 процентов). Подтверждение места проживания, вероятно ложь (80 процентов)
П,С. Не, немного неправ я. Все таки польза есть. Как дополнительного инструмента. Слабый психически человек моментом все на тарелочке выложит. А вообще - ИМХО полная чушь