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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6657) Київрада (237) Метрополітен (381)

 Для Київського метрополітену планують купити майже 50 нових вагонів, - Київрада

Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке має на меті поповнити парк рухомого складу метрополітену новими сучасними вагонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Зазначається, що торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів. Інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину "пік" на лінії випускається 546 вагонів. Зважаючи на попит даного виду транспорту, місту необхідні додаткові одиниці.

Відтак, столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро.

У мерії кажуть, це забезпечить більш якісне та швидше переміщення містом. А також дозволить зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці.

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Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.

Рішення підтримали 67 депутатів Київради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155737
 
 
 Топ коментарі
 
и чью же продукцию планируют приобрести? дай угадаю, из раши. Не свои же крюковские брать , в самом деле ?!
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Схемы прежние или что то новое придумали?
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В Кацапії , як і попередню партію . Бо з Крюковим , за два поставлені потяги , Київ певно ще до цього часу не розрахувався .
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"Планируется, что средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития"
Источник: https://censor.net.ua/n3155737

На строительство метро в Днепре деньги тоже дал ****.

P.S. Самые потрясающие вагоны я видела в док. фильме об одной частной железнодорожной компании Японии. В каждом вагоне 5 дверей, которые работают в час-пик (чтобы пассажирам было быстрее войти-выйти), а в другое время оперируют 3 двери, а на место 2 дверей с потолка опускаются сидения!
Ссылка на вагоны компании Кэйхан:
https://www.youtube.com/watch?v=pdqjwK9akVg&list=PL1qcl9LnLJLKilL7amGJNQSkg1XsOMTGE&index=28

смотреть про чудо-вагоны с 9 минуты
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Схемы прежние или что то новое придумали?
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и чью же продукцию планируют приобрести? дай угадаю, из раши. Не свои же крюковские брать , в самом деле ?!
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Більш того, візмуть в лізінг через фірму-прокладку, яку нещодавно трахали в усі лузи.
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50 новых, но по цене старых. Да, такого еще не было.
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Поэтому, столица намерена приобрести около 50 новеньких вагонов на общую сумму до 50 млн евро

А хде будут закупать ? В Польше ?
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Кузня на Рыбальском делает прекрасные метрополитеновские вагоны.
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В Кацапії , як і попередню партію . Бо з Крюковим , за два поставлені потяги , Київ певно ще до цього часу не розрахувався .
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Я б с удовольствием бы топил за Крюковский вагонный , но думается мне , шо там сплошная коррупция .
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В Азербайджане.
"21.10.2019, 18:54 "Метровагонмаш" и "Бакинский метрополитен" подписали контракт на поставку 12 поездов метро по пять вагонов в каждом".
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"...средства на приобретение подвижного состава метрополитена, в рамках соответствующего соглашения, предоставит Европейский банк реконструкции и развития..."
С банком понятно, а кто производитель? Не страна ли агрессор?
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