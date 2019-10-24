 Для Київського метрополітену планують купити майже 50 нових вагонів, - Київрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
Зазначається, що торік Київським метрополітеном перевезено майже 500 мільйонів пасажирів. Інвентарний парк вагонів налічує 821 одиницю. Щоденно в годину "пік" на лінії випускається 546 вагонів. Зважаючи на попит даного виду транспорту, місту необхідні додаткові одиниці.
Відтак, столиця має намір придбати до 50 новеньких вагонів на загальну суму до 50 мільйонів євро.
У мерії кажуть, це забезпечить більш якісне та швидше переміщення містом. А також дозволить зменшити навантаження на наземний транспорт, що у свою чергу покращить екологічну ситуацію в столиці.
Планується, що кошти на придбання рухомого складу метрополітену, у рамках відповідної угоди, надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.
Рішення підтримали 67 депутатів Київради.
Источник: https://censor.net.ua/n3155737
На строительство метро в Днепре деньги тоже дал ****.
P.S. Самые потрясающие вагоны я видела в док. фильме об одной частной железнодорожной компании Японии. В каждом вагоне 5 дверей, которые работают в час-пик (чтобы пассажирам было быстрее войти-выйти), а в другое время оперируют 3 двери, а на место 2 дверей с потолка опускаются сидения!
Ссылка на вагоны компании Кэйхан:
https://www.youtube.com/watch?v=pdqjwK9akVg&list=PL1qcl9LnLJLKilL7amGJNQSkg1XsOMTGE&index=28
смотреть про чудо-вагоны с 9 минуты
А хде будут закупать ? В Польше ?
"21.10.2019, 18:54 "Метровагонмаш" и "Бакинский метрополитен" подписали контракт на поставку 12 поездов метро по пять вагонов в каждом".
С банком понятно, а кто производитель? Не страна ли агрессор?