 Мужіївське поліметалеве родовище в Закарпатті атакують відомі рейдери, - американський інвестор

Про це сказав у своєму інтерв'ю "Економічній правді" американський інвестор Браян Севедж.

Очолювана ним компанія Avellana Gold побудувала в закарпатському селі Мужієве сучасну збагачувальну фабрику і протягом найближчих років збирається інвестувати в проєкт видобутку золота, срібла, свинцю і цинку 150 мільйонів доларів. Але підприємство, яке прозоро інвестує в Україну, через суди атакують рейдери, які хочуть відібрати родовище і підприємство.

Керівник групи рейдерів Олександр Маштепа. Директор офшорної компанії Gofer, яка під час реєстрації в Великій Британії вказала недостовірні дані і приписала собі в співзасновники відомий британський банк і членів королівської сім'ї, - розповідає американський інвестор і називає це "шахрайством". Генеральний директор американської компанії Avellana Gold Браян Севедж стверджує, що рейдери "воскресили компанію-банкрута", за допомогою якої атакують реального інвестора через спроби відібрати ділянку та розроблення родовища.

" Серед людей, які причетні до цієї компанії — відомі корпоративні рейдери. Вони раніше те ж саме робили з торговим центром у Києві ... Будемо працювати в судах України і Великої Британії, щоб викрити шахрайство ... Ми будемо використовувати кожен законний засіб, який маємо в розпорядженні, включаючи кримінальне переслідування посадових осіб, директорів та урядових чиновників, які можуть бути залучені до справи", - заявив американський інвестор.

Він розповів "Економічній правді", що посольства США і Великої Британії проінформовані про шахрайські дії рейдерів. Браян Севедж раніше повідомив, що фірма Gofer і її засновники, які атакують американського інвестора, можуть потрапити до списку санкцій США.

Раніше також журналісти і громадські активісти оприлюднили зв'язку рейдерів з компаніїї Gofer Олександра Маштепу і Дмитра Зайцева з сепаратистами Донбасу, а також з агентом російських спецслужб Сергієм Колпіді.

Американський інвестор вірить у можливість якнайшвидшого об'єктивного розслідування правоохоронних органів та докази шахрайства рейдерів.