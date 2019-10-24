EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2378  60
Все про:Азаров (1347) Богдан (45) ГПУ (3293) ЄЕСУ (2)

 Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини"

Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури розглядає питання вручення підозри керівникові Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок (21 жовтня) в Управлінні спецрозслідування обговорювалося питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану", - сказав він.

Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.

Так, на думку слідства, чинний глава Офісу Президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Це було зроблено для притягнення до кримінальної відповідальності ексглави "ЄЕСУ" і лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Набули чинності зміни до закону, які зобов'язують Богдана та його заступників подавати декларації

Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу і допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155731
 
   
 Топ коментарі
 
на костер его, падлу!.. но перед этим, кастрировать!
 показати весь коментар
 
От і почалось - ЗЕ-команда, як павуки в банці, починають один одного жерти. Тільки ж. пілять, це ж все на державі і нас відіб`ється. От зЕбіли, і що ж ви натворили, вас ж попереджали, вас просили. але ж зебіли...
 показати весь коментар
 
кишка тонка! богдан де факто управляючий від бєні вова ще не доріс до протистояння з бабулею. тай в бабулі на бубочку є нехилий компромат, чи думаєте бабуля раді люпві то все робила Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 9886
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Фотожоппєри, хочуть отримати квартальну премію?

 показати весь коментар
 
 
Він аналфабетик. Не вміє читати й писати не тому що погано вчився, а тому що таким народився. Тому й постить лише картиночки.
 показати весь коментар
 
Скажи еще, что никогда и ни разу не голосовал за ПР
 показати весь коментар
 
 
опять один и тотже дятел комментит новость как о свершившемся факте.
зебилы никогда не поумнеют, им достаточно просто сказать и они уже радуются.
 показати весь коментар
 
Богдан, наверное, сам такую развлекуху для граждан и придумал.
 показати весь коментар
 
 
...ще стане в чергу на "поліграф" Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 7332
Вони чомусь як мухи на лайно пруться на "поліграф" Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 7332
kurwa, після нього вони стають ще чеснішими, ніж перед ним
 показати весь коментар
 
 
Вот это лакмусовая бумажка для нового руководства генпрокуратуры .
 показати весь коментар
 
 
А мені видається, що це вистава a la "прокуратура_овоча_викликає_кучму_на_допит_у_справі_Ґонґадзе".
 показати весь коментар
 
Швидше за все, це вже внутрішня гра за владу.
 показати весь коментар
 
Серпентарий.
Надо всех пересадить и очиститься.
Оставить младенцев до 1.5 лет
 показати весь коментар
 
Могут-немогут! Попробуйте вручите бенькиному слуге😂😹
 показати весь коментар
 
 
Правильно делает, а то эти евреи её ещё быстрее, чем Янык посадят.
 показати весь коментар
 
 
От і почалось - ЗЕ-команда, як павуки в банці, починають один одного жерти. Тільки ж. пілять, це ж все на державі і нас відіб`ється. От зЕбіли, і що ж ви натворили, вас ж попереджали, вас просили. але ж зебіли...
 показати весь коментар
 
 
Йой-йой, лишенько! Що ж це буде? Петики, срочно к Пете и на коленях просите вернуться! Украина его кинула, а вы её спасёте!
 показати весь коментар
 
 
Ідіот? Хоча ні, просто зЕбіл, а це в тебе невиліковно. Придурку, все, Петя вже не президент. У владі ЗЕ-команда, яка крім шоу і срачів нічого більше не вміє. Просирає все, що тільки можна просрати. А тепер між собою срач почала - щодня скандали, поліграфи, а тут вже й підозри пішли. Чи ж ви закінчите, виродки? А головне, чим держава закінчить?
 показати весь коментар
 
 
на костер его, падлу!.. но перед этим, кастрировать!
 показати весь коментар
 
 
Якщо на палю, то можна й без кастрації.
 показати весь коментар
 
 
Вместе с твоим порохом,который тоже работал на Азарова))))
 показати весь коментар
 
 
женщинка!.. вы когда сердитесь, у вас на лбу татушка "Голосую за Зе" проявляется..
 показати весь коментар
 
Мужчинка,твой дебильный ник соответсвует твоим мозгам и роже шрека)))
 показати весь коментар
 
 
мой ник это альтер-символ, а в жизни я стройный, спортивный, с хорошим чувством юмора и развитым интеллектом.. и уши у меня не торчат Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 7561
 показати весь коментар
 
Так уже куча журналистких расследований с фактами, подтверждениями....Награды получал в горячую фазу Майдана февраль 2014 от Азирова.
 показати весь коментар
 
 
Главное - не дать этому уроду убежать когда прийдет время Богдану могут вручить подозрение за работу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 517
 показати весь коментар
 
Сміхотрон - всі ж теперішні керівники працювали, як не на 2их, то на 3 ролях у азарових, або ж готували документи для підпису, контролювали їх виконання, щоденно давали тисячі порад керівникам
 показати весь коментар
 
кишка тонка! богдан де факто управляючий від бєні вова ще не доріс до протистояння з бабулею. тай в бабулі на бубочку є нехилий компромат, чи думаєте бабуля раді люпві то все робила
 показати весь коментар
 
 
А шо, у Богдана проблеми з туалетним папером?
 показати весь коментар
 
Люструйте пороха,который работал на Азарова
 показати весь коментар
 
Можуть вручити , а можуть і не вручити на радість зєбулонам . Але якщо і вручать то буде як з поліграфом . Тобто ніфіга нікому не буде . Зєбулони щасливі .
 показати весь коментар
 
А когда будет подозрение Поросенко за работу министром при Яныке.
 показати весь коментар
 
не путай-те член с пальцем, подозрение вручают за совершение преступления, а сама по себе "работа министром" не преступление.
Если в его работе найдут признаки совершения преступления, тогда-вперед и с песней.
 показати весь коментар
 
 
а не состоит ли он в родстве с Нелей Штепой?!
 показати весь коментар
 
кому? богдану?...ну вручить то могут...но получиться как с люстрацией и заявой об уходе...
пшик...
 показати весь коментар
 
руки прочь от Богдана! это заказное дело. кто теперь с послами G-7 общаться будет. генеральная прокуратура не возбуждайся!
 показати весь коментар
 
Украинцы, большая дружная семья, где все друг другу помогали и помогают в разное время. За это подозревать и судить как то глупо. Придется всех посадить, но это невозможно даже теоретически.
 показати весь коментар
 
бурятіна богдан нічого нікому не винен, тому це все наклеп!
 показати весь коментар
 
цей "істочник" мабуть горбатюк, тримав цей "компромат" на богдана на "чорний день".
якби горбатюк був справжнім то його як в свій час касько та сакварелидзе давно б викинули з генпрокуратури.
 показати весь коментар
 
Почему только на Азарова? А на Яныковища? На Беню?
 показати весь коментар
 
Клоуны опять шутят для своего лахтората! Зебобики верьте,бурято -эскимос оказывается мародерище!!
 показати весь коментар
 
единственное, на что я надеялся после победы пианиста - что он после инаугурации скажет олигархам и остальному окружения токсичных прихвостней - я вас использовал, а теперь все по тюрьмам! Так вот, если он реально начнём сажать авакова, богдана, коломойского, ахметова итд - я первый, кто повесит портрет пианиста в рамке над кроватью.

p.s. но.... всё это дешевый цирк...
 показати весь коментар
 
А я почеплю того портрета якщо він зіграє на органі пару фуг Й.С.Баха . Хоча ще не вирішив де , за що і як його чіпляти .
 показати весь коментар
 
Странный заголовок. Работа на Азарова еще не есть преступление, поскольку Азаров при всем при том был премьером законным. А вот "помогать" судам выносить те или иные решения - это другое. Но тогда нужно поменять заголовок. Текущий не отражает сути статьи.
 показати весь коментар
 
зато зебилы комментируют именно его. Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини" - Цензор.НЕТ 8017
 показати весь коментар
 
Заодно и парашенке вручите подозрение за работу на азарова. Как-никак - целым министром там работал.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору