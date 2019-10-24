 Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова, - "Українські Новини"

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Генпрокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"У понеділок (21 жовтня) в Управлінні спецрозслідування обговорювалося питання про наявність підстав для повідомлення про підозру Богдану", - сказав він.
Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи в Кабміні Миколи Азарова.
Так, на думку слідства, чинний глава Офісу Президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 млрд гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.
Це було зроблено для притягнення до кримінальної відповідальності ексглави "ЄЕСУ" і лідера партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу і допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши в прокуратуру про злочин.
зебилы никогда не поумнеют, им достаточно просто сказать и они уже радуются.
Вони чомусь як мухи на лайно пруться на "поліграф"
kurwa, після нього вони стають ще чеснішими, ніж перед ним
Надо всех пересадить и очиститься.
Оставить младенцев до 1.5 лет
Если в его работе найдут признаки совершения преступления, тогда-вперед и с песней.
пшик...
якби горбатюк був справжнім то його як в свій час касько та сакварелидзе давно б викинули з генпрокуратури.
p.s. но.... всё это дешевый цирк...