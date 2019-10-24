 За депутатами "Слуги народу" стежить "большой брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко

Про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи продалися вже депутати з СН олігархам, Корнієнко сказав: "Я не думаю, що це сталося масово. Може, хтось десь шукає якісь можливості, але "большой брат" все бачить".
"Большой брат" - система моніторингу, про яку ще в серпні розповідав глава фракції СН Давид Арахамія. Вона аналізує дані про те, як депутати голосують за законопроєкти.
За словами Корнієнка, зараз "большой брат" вийшов на рівень комітетів парламенту. "Скажу, що "большой брат" вийшов на рівень комітетів. Зараз ми аналізуємо, хто як у комітетах поводиться. Є цікаві тенденції, коли депутати ведуть подвійне життя - в залі голосують з фракцією, а на комітетах чомусь голосують не з фракцією . Вже є кілька таких випадків", - розповів він, але відмовився назвати імена таких депутатів.
"Плюс є люди, які займають категорично малоконструктивну позицію в деяких питаннях. Це теж завжди питання: ти сам до цього прийшов чи були якісь порадники?", - додав нардеп.
За словами Корнієнка, представники великих промислових груп ходять навколо депутатів ще з 29 серпня (29 серпня запрацювала нова Рада. - Ред.), але поки не було підтверджень, що їм якось вдалося домовитися з нардепами про співпрацю: "Розповідали депутати про це. І наші служби внутрішньої безпеки про це говорять постійно".
Також Корнієнко повідомив про те, що за поведінкою депутатів і спробами їх підкупу спостерігає "служба безпеки", в яку входять серед іншого і депутати, які "більш інформовані": "Служба безпеки" - це в тому числі депутати. (Вони. - Ред.) Більш інформовані, ніж інші. (Вони. - Ред.) Ну, не стежать, але, скажімо так, роблять висновки".
Радником прем'єра Гончарука хочуть призначити російського ексчиновника
Радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах планують призначити російського ексчиновника Сергія Алексашенка.
Про це йдеться в документі, який опинився в розпорядженні Слідства.Інфо.
Судячи з документа, секретаріат Кабміну розглядає подання керівника апарату прем'єр-міністра України стосовно призначення Сергія Алексашенка радником прем'єра на громадських засадах.
К тому же, на путлера работает куча с украинскими фамилиями.. люто ненавидя Украину..
зебилы предлагают нанимать на работу "чиста по хвамилии"?:D
Кадровая политика "новых морд": Дриста квартанцев
Зеленський закликав українців повертатися з еміграції
"Нас - 65 мільйонів".от один уже повернувся чи вам знову Зе у штани наклав?
Часом не...ЮЗИК!?
Ну как ЗОРКИЙ СОКОЛ из Племени Них@я не видно ))
тебе для того что-бы в туалет сходить тоже какой-то закон требуется?
необязательно лизать сковороду что-бы понять что она горячая
можете поміняти свій нік на старечий маразм він вам більше пасує
я не роблю з політиків культу,оцінюю по справам, петя наприклад обісрався по-повній
щодо Зеленського,зради нема і коррупції теж,поки, а там подивимось.
Старый зольдат
Друг мой, тьфу тьфу тьфу, что бы не сбылось, я не пишу никакой чепухи. А задал свой вопрос ЗеДебилам. Вы на него ответили, так за кого я должен вас держать? К слову и ответ то был дебильноватый. В стиле фанатов ЗЕ, коих нормальное общество отнесло к ЗеДебилам. Еже ли вы себя за такого не держите, то с чего ответили на вопрос адресованный напрямую именно ЗеДебилам? Обоснуйте.24.10.2019 15:23
Ознайомтесь з результатами КМІС.
73,22% то вже на все життя.
" ....більшовики, принаймні в окремі періоди революції й війни, мали переважну підтримку українського й, що важливіше, україномовного населення, про що в своїх мемуарах згадували їхні опоненти (Винниченко 1920: 64, 87, 95, 135, 260; Дорошенко 1969: 217)."
охранка , петюшки без мозгов и понос єто одно а анализ и умение анализировать происходящие события, это совсем другое.
красть, это уже удовольствие, но никак не работа
...
А може, одразу весь будинок "рязанским сахаром", га? Чого вже там, сотня-друга трупів - "лес рубять, щепки лятять, бабьі исьтьчо нарожають"...
©Джордж Оруэлл
Незнание-сила это постоянно. Война это мир - недавно увидели. Большой Брат присутствует. Что там осталось? Свобода?
Давно пора делать выводы: падающим на голову кирпичем, взрывом газового балона в квартире, обрывом лифта и прочими "бытовыми случайностями" устраняющими продавшихся депутатов, госчиновников и их хозяев олигархов и нуворишей - это единственно самый надёжный ныне способ эффективной борьбы с коррупцией и повальным деребаном бюджета и всего остального что еще осталось нецкраденным олигархами и нуворишами в Украине.
)))))))))))))))))))))
Дело за САП партии "Слуга народа" и НАБУ партии "Слуга народа"!