EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3941  96
Все про:Слуга народу (382) Корнієнко (50)

 За депутатами "Слуги народу" стежить "большой брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко

Поведінку депутатів у фракції "Слуга народу" контролює електронна система"большой брат" і інші депутати.

Про це повідомив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи продалися вже депутати з СН олігархам, Корнієнко сказав: "Я не думаю, що це сталося масово. Може, хтось десь шукає якісь можливості, але "большой брат" все бачить".

"Большой брат" - система моніторингу, про яку ще в серпні розповідав глава фракції СН Давид Арахамія. Вона аналізує дані про те, як депутати голосують за законопроєкти.

За словами Корнієнка, зараз "большой брат" вийшов на рівень комітетів парламенту. "Скажу, що "большой брат" вийшов на рівень комітетів. Зараз ми аналізуємо, хто як у комітетах поводиться. Є цікаві тенденції, коли депутати ведуть подвійне життя - в залі голосують з фракцією, а на комітетах чомусь голосують не з фракцією . Вже є кілька таких випадків", - розповів він, але відмовився назвати імена таких депутатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були, - поліграфолог про перевірку нардепки Василевської-Смаглюк. ВIДЕО

"Плюс є люди, які займають категорично малоконструктивну позицію в деяких питаннях. Це теж завжди питання: ти сам до цього прийшов чи були якісь порадники?", - додав нардеп.

За словами Корнієнка, представники великих промислових груп ходять навколо депутатів ще з 29 серпня (29 серпня запрацювала нова Рада. - Ред.), але поки не було підтверджень, що їм якось вдалося домовитися з нардепами про співпрацю: "Розповідали депутати про це. І наші служби внутрішньої безпеки про це говорять постійно".

Також Корнієнко повідомив про те, що за поведінкою депутатів і спробами їх підкупу спостерігає "служба безпеки", в яку входять серед іншого і депутати, які "більш інформовані": "Служба безпеки" - це в тому числі депутати. (Вони. - Ред.) Більш інформовані, ніж інші. (Вони. - Ред.) Ну, не стежать, але, скажімо так, роблять висновки".

Також читайте: Завтра на "Право на владу" приведу свідка пропонування хабаря в $30 тис. "Слугам народу", - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155728
 
 
 Топ коментарі
 
тоже.. на грабли наступили))
За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9551
 показати весь коментар
 
ЗеДебилы, скажите, а КАКИМ ЗАКОНОМ Украины предусмотрена такая слежка за народным депутатом Украины?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
плохо следят))
Радником прем'єра Гончарука хочуть призначити російського ексчиновника
Радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах планують призначити російського ексчиновника Сергія Алексашенка.

Про це йдеться в документі, який опинився в розпорядженні Слідства.Інфо.

Судячи з документа, секретаріат Кабміну розглядає подання керівника апарату прем'єр-міністра України стосовно призначення Сергія Алексашенка радником прем'єра на громадських засадах.
 показати весь коментар
 
 
Алексашенко-українське призвіще,ви - українофоб?
 показати весь коментар
 
зебил, дык и Порошенко - украинская, но вызывается массовый обосранц у зебилов))
К тому же, на путлера работает куча с украинскими фамилиями.. люто ненавидя Украину..
зебилы предлагают нанимать на работу "чиста по хвамилии"?:D

Кадровая политика "новых морд": Дриста квартанцев
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Подгорает, петики? То ли ещё будет!
 показати весь коментар
 
 
Та є ще, ті, котрим розказували старі люди, що ви тут витворяли в Україні після 1921 року.
 показати весь коментар
 
не знаю что у тебя подгорает, но видно оченьь сильно) терпи, зебил, тебе еще счета за комуналку предстоит увидеть.. и скасування субсидии))
 показати весь коментар
 
 
судя по зебил и обосранц...у вас зачетно бомбануло За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7205
Зеленський закликав українців повертатися з еміграції

"Нас - 65 мільйонів".от один уже повернувся чи вам знову Зе у штани наклав? За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7205
 показати весь коментар
 
 
"Цензори", вчить брітіш. Не великий брат, а Старший Брат. Великий Брат - неправильний переклад.
 показати весь коментар
 
Племя ИНДЕЙЦЕВ, мля! А Большой Брат - это их вождь!
Ну как ЗОРКИЙ СОКОЛ из Племени Них@я не видно ))
 показати весь коментар
 
ЗеДебилы, скажите, а КАКИМ ЗАКОНОМ Украины предусмотрена такая слежка за народным депутатом Украины?
 показати весь коментар
 
 
А разве есть такой ЗАКОН Украины? "Про опыт наступление на грабли"?
 показати весь коментар
 
 
конечно,выстраданый всем многострадальным украинским народом За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7172
тебе для того что-бы в туалет сходить тоже какой-то закон требуется?
необязательно лизать сковороду что-бы понять что она горячая
 показати весь коментар
 
а нафига он мне нужен - у меня томагавк и мой бронепоезд на запасном пути))))))
 показати весь коментар
 
 
Интересно, с чего бы это он сам себе поставил смайлик "аплодисменты".
 показати весь коментар
 
 
привет, индеец..я почитываю форум, когда инет позволяет( на нуле плохой инет и вообще запрещают телефоны За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8673 )..мы с тобой особо никогда и не ругались на форуме(хотя у нас разное видение развития Украины), но зелупонь это что то..тут тебя поддерживаю на 100%
 показати весь коментар
 
 
эх - не когда на митинги не ходил - шо делал то делал тихо и мне считается - а тут не выдержал и 4 и 14 был ,сил просто не было сидеть дома - во как зеленые достали ,даже меня
 показати весь коментар
 
я 14 был на Марше в Киеве..националистов...на петин не ходил..я же говорил-у нас разное видение развития Украины- но зелупонь-это просто тупик..
 показати весь коментар
 
 
а и главное - СПАСИБО ТЕБЕ - от меня лично и от моих близких и друзей - за защиту ,реальную защиту - дай Бог тебе,твоим близким всего самого хорошего - еще раз спасибо
 показати весь коментар
 
 
индеец, а ты хоть понял, кто тебе пишет? у меня же был совсем другой ник(забылись уже все пароли, да и комп другой..это доця меня зарегистрировала с новым ником За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 657 Шахтерск 73-помнишь?
 показати весь коментар
 
 
то ты с нее компа писал - теперь точно понял ,не ну то такое ,и почему петин - там были все ,реально все вместе - ты это - больше гранаты не предлагай,а то некоторые не правильно думают и шуток не понимают)))))
 показати весь коментар
 
 
вот не могу удержаться-люблю по стебаться..помогаю хлопцам оформить документы на оздоровительные или первый контракт(платят сейчас деньги за первый контракт)-так говорю-я донецкий-откат 30%..некоторые не понимают..реально приносят и приятно удивлены, когда говорю, что это шутка За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2180
 показати весь коментар
 
 
В ваших двух ответах, лично я вижу один положительный момент. ВСЕГО один.
 показати весь коментар
 
 
Скажите, а вас не интересует, какой именно в ваших ответах я вижу положительный момент?
 показати весь коментар
 
 
Один единственный, - вы не отрицаете, что являетесь сторонником маэстро имитирующего игру х..м на рояле из когорты ЗеДебилов.
 показати весь коментар
 
вам не здається що ви пишете маячню?
можете поміняти свій нік на старечий маразм він вам більше пасує
я не роблю з політиків культу,оцінюю по справам, петя наприклад обісрався по-повній
щодо Зеленського,зради нема і коррупції теж,поки, а там подивимось.
 показати весь коментар
 
Друг мой, тьфу тьфу тьфу, что бы не сбылось, я не пишу никакой чепухи. А задал свой вопрос ЗеДебилам. Вы на него ответили, так за кого я должен вас держать? К слову и ответ то был дебильноватый. В стиле фанатов ЗЕ, коих нормальное общество отнесло к ЗеДебилам. Еже ли вы себя за такого не держите, то с чего ответили на вопрос адресованный напрямую именно ЗеДебилам? Обоснуйте.
 показати весь коментар
 
 
який дебіл задає питання про закони в країні беззаконня?
 показати весь коментар
 
Вы не ответили на мой вопрос.Точнее ответили вопросом на вопрос.

 показати весь коментар
 
українець і люблю Україну та українців. Вважаю що Україна повинна бути для українців,звичайно без нацизму - антисемітизму це пастки в яких заганяють націоналістів,але інтереси титульної нації повинні бути понад усе.
 показати весь коментар
 
 
И снова вы уклонились от ответа на поставленный вам вопрос. И это, имею вам сказать, таки немножко наводит за подозрение в вашу искренность. За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 295
 показати весь коментар
 
Нет, не устраивает. Вы очень примитивно и неуклюже уклоняетесь от прямого ответа на прямо поставленный вам вопрос.
 показати весь коментар
 
здається ви трохи пересиділи на цензорі,дядьку, провітріть мізки,нехай щастить.
 показати весь коментар
 
Хорошо, с учётом того, что вы из отряда ЗеДебилов, я сделаю для вас исключение и повторю вам свой вопрос на который вы почему то не хотите ответить. Внимание, цитирую:
За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9313 Старый зольдат

Друг мой, тьфу тьфу тьфу, что бы не сбылось, я не пишу никакой чепухи. А задал свой вопрос ЗеДебилам. Вы на него ответили, так за кого я должен вас держать? К слову и ответ то был дебильноватый. В стиле фанатов ЗЕ, коих нормальное общество отнесло к ЗеДебилам. Еже ли вы себя за такого не держите, то с чего ответили на вопрос адресованный напрямую именно ЗеДебилам? Обоснуйте.24.10.2019 15:23

 показати весь коментар
 
Не тіште себе.
Ознайомтесь з результатами КМІС.
73,22% то вже на все життя.
 показати весь коментар
 
это они плохо считают.. там все 146%.. и это только из категории "однозначно поддерживаю!".. а ведь есть еще "поддерживаю".. "одобряю"... "не против".. "нормально"... "и так сойдет!"
 показати весь коментар
 
 
Якщо б було так, то Україна не зазнала б поразки від россіі, у 1921 і 2019 роках.
 показати весь коментар
 
так разницы между нынешними 73% и теми зебилами - нет! И эти и те повелись на популизм и обещание халявы:
" ....більшовики, принаймні в окремі періоди революції й війни, мали переважну підтримку українського й, що важливіше, україномовного населення, про що в своїх мемуарах згадували їхні опоненти (Винниченко 1920: 64, 87, 95, 135, 260; Дорошенко 1969: 217)."
 показати весь коментар
 
Ніяким. І його, стеження, нема. Все це -- окозамилювання від "ЗЄ".
 показати весь коментар
 
 
А какие законы нужны были для организации СД, а впоследствии РСХА ?
 показати весь коментар
 
не путай Божий Дар с яишницей.
охранка , петюшки без мозгов и понос єто одно а анализ и умение анализировать происходящие события, это совсем другое.
 показати весь коментар
 
Виноват, но вы сами то поняли, что написали?
 показати весь коментар
 
Идиоты притрушенные. когда реально работать для людей начнёте?! Шоу, слежки, полиграфы, песни ......
 показати весь коментар
 
 
ну вы все наивные, ребята, по сколько лет вам? да кто и когда, при власти, работал?
красть, это уже удовольствие, но никак не работа
 показати весь коментар
 
 
Да не поверишь...украсть или отжать это да...а вот потом самое нервное и тяжёлое - СПРЯТАТЬ!
 показати весь коментар
 
эх - женя,женя - нет - глваное - как с этим жить - ну шоб не забрали опять))))
 показати весь коментар
 
ты зачем сюда этого уродца Лещенко притащил?!.. а в следующий раз ты Шария запостишь?!
 показати весь коментар
 
каким боком Лещенко к петушарию агенту фсб? или у тебя все кто против пети агенты кремля?
 показати весь коментар
 
та нет уже Пети, а вы всё ещё его тени боитесь..
 показати весь коментар
 
 
[зебил mode on] Ой, я вас прошу. Кому там те права надоть? Права - то для ихних тама гейропы и пиндосов, а для нашенских людей, если вкраций, лутьше всего кнут! Везде видиокамеры паставить - дажи в калидоре, шоб бальшой брад видел, как кто разбуваеться! И в сортире шоб из калинизации смотрел, как там чавой текеть и-тогдалие! И хоть чучуть шо не так - штраф заплотишь или в тюрьму залазий! И ничо не черезчюр - зато порядок будеть! [зебил mode off]
 показати весь коментар
 
 
Резюме: проголосовал не так, как дали отмашку - значит взяточник. А те большие пацаны, на самом верху, которые и решают за всех шестёрок, как голосовать - они вне подозрений. За депутатами "Слуги народа" следит "большой брат" и служба внутренней безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9963
 показати весь коментар
 
"Большой брат" ответь.Мне непонятно ,почему бывший журналист Дубинский из "СН",оказался в комитете по финансам,а не свободы слова?Может пора исправить эту ошибку?
 показати весь коментар
 
Совесть, зебилята, а не "большой брат" - лучший контроллер. Так всегда было и будет. У совести нет багов и коллизий, ее нельзя перепрограммировать в соответствии с желаниями вожаков с сомнительной репутацией. Теперь вопрос: чем же вы лучше папередников, если вам нужен "большой брат"? Не возмущаетесь, а просто констатируете факт, что с вами нужно обращаться как со скотом? Если объект выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. А если объект ведет себя как глухонемой скот? Какие вводы нужно делать?
 показати весь коментар
 
 
Выводы должны быть такими: случайно падающий на голову кирпич, взрыв газового баллона в квартире, обрыв лифта и прочие "бытовые случайности" ненавязчиво устраняющие продавшихся депутатов, госчиновников и их хозяев олигархов и нуворишей. Указанные выводы - это единственно самый надёжный ныне способ эффективной борьбы с коррупцией и повальным деребаном бюджета и всего остального что еще осталось нецкраденным олигархами и нуворишами в Украине.
 показати весь коментар
 
взрыв газового баллона в квартире
...
А може, одразу весь будинок "рязанским сахаром", га? Чого вже там, сотня-друга трупів - "лес рубять, щепки лятять, бабьі исьтьчо нарожають"...
 показати весь коментар
 
Это же из какой дыры ты вылез Володенька, шо у вас до сих пор, в квартирах, газовые балоны?
 показати весь коментар
 
 
Старая схема, Пэтруха то же следил, что бы не нае....... ли. А то дай ДЕМОКРАТИЮ, такого наламают.А в принципе, ничего плохого. Знали, куда идут.
 показати весь коментар
 
Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила.

©Джордж Оруэлл

Незнание-сила это постоянно. Война это мир - недавно увидели. Большой Брат присутствует. Что там осталось? Свобода?
 показати весь коментар
 
 
"Служба безопасности" - это в том числе депутаты. (Они. - Ред.) более информированы, чем другие. (Они. - Ред.) ну, не следят, но, скажем так, делают выводы". Источник: https://censor.net.ua/n3155728
Давно пора делать выводы: падающим на голову кирпичем, взрывом газового балона в квартире, обрывом лифта и прочими "бытовыми случайностями" устраняющими продавшихся депутатов, госчиновников и их хозяев олигархов и нуворишей - это единственно самый надёжный ныне способ эффективной борьбы с коррупцией и повальным деребаном бюджета и всего остального что еще осталось нецкраденным олигархами и нуворишами в Украине.
 показати весь коментар
 
кто такой дурниенко - и откуда данные ?
))))))))))))))))))))) За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981 За депутатами "Слуги народу" стежить "великий брат" і служба внутрішньої безпеки, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9981
 показати весь коментар
 
"Большой брат" - це каломойша, х..ло чи обидва разом?
 показати весь коментар
 
 
Не розумію що ти написав. Українською мовою можеш написати?
 показати весь коментар
 
Это просто какое-то дно. Не могу поверить, что такое происходит в Украине. Идиотизм ниже уровня банановой республики.
 показати весь коментар
 
 
Чи існує свобода думки? Певне кожен депутат має на неї право. Адже на комітеті депутат і не завжди має повної інформації про законопроєкт від СН, тим більше, що їх штампують як з переляку, а в залі можливо знайшов інші аргументи, вже протилежні. Це що корупція?
 показати весь коментар
 
Отзыв уповноваженного от громад с которым заключен договор будет лучший контроль защиты интересов народа. Государство это сборище челяди для обслуги барыг и мародеров.
 показати весь коментар
 
 
Да введите уже одну кнопку - "Слуга народа", которая будет означать - единогласно от всех Слуг...
 показати весь коментар
 
 
лучше кнока - ПЕС или БЕС - от гавнорошена - и петеботофермы ))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
Служба безопасности партии "Слуга народа" - это круто!
Дело за САП партии "Слуга народа" и НАБУ партии "Слуга народа"!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору