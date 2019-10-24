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Все про:ДТП (2570) 57 окрема мотопіхотна бригада (49) Головашенко_Юрій (7)

 Екскомандира 57-ї бригади Головашенка, який збив автомобілем бійця, відправили під домашній арешт

Суд відправив під домашній арешт полковника, екскомандира 57-ї бригади Юрія Головашенка, який 18 жовтня 2018 року здійснив наїзд на військовослужбовця, унаслідок чого останній зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на координаторку Медійної ініціативи за права людини Ольгу Решетилову.

"Екскомбригу 57 бригади Юрію Головашенку обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - написала вона.

За словами Решетилової, "листи щастя з Генштабу", якими командування намагалося убезпечити підлеглого від арешту, не допомогли.

"Думаю, це значно ускладнить службу Головашенка в Генштабі, в Збройних силах і в силових структурах в принципі та його вплив на потерпілого і свідків", - додала вона.

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Наступне засідання відбудеться 2 грудня, уточнила Решетилова.

Нагадаємо, Головашенко звинувачується в порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної техніки, що спричинило середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини колишньому військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Екскомандира 57-ї бригади Головашенка, який збив автомобілем бійця, відправили під домашній арешт 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155727
 
 
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ну командир батальона нацгвардии в Бердянске получил в своё время условно за хулиганку и через пару месяцев пошёл на повышение . так . что в наше время судимость не преграда
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Продолжается отмазывание военных (и не токо военных, а и разного калибра "патриотов") за уголовные преступления. Это у нас такой закон для всех?
А если он не для всех, то пропишите в нём сразу, шо атовцы, волонтёры и патриоты - сразу освобождаются от каких либо преступлений ими совершённых.
Мы бы уже хоть перестанем надеяться на справедливость... И будем думать как защитить себя от другими способами, не надеясь на правосудие в нашем государстве.
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