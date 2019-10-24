 Екскомандира 57-ї бригади Головашенка, який збив автомобілем бійця, відправили під домашній арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на координаторку Медійної ініціативи за права людини Ольгу Решетилову.

"Екскомбригу 57 бригади Юрію Головашенку обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - написала вона.

За словами Решетилової, "листи щастя з Генштабу", якими командування намагалося убезпечити підлеглого від арешту, не допомогли.

"Думаю, це значно ускладнить службу Головашенка в Генштабі, в Збройних силах і в силових структурах в принципі та його вплив на потерпілого і свідків", - додала вона.

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Наступне засідання відбудеться 2 грудня, уточнила Решетилова.

Нагадаємо, Головашенко звинувачується в порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної техніки, що спричинило середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини колишньому військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.