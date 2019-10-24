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 Політика України
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Все про:звільнення (698) Чумак (68) Горбатюк (311)

 Звільнення Горбатюка і слідчих законні. У розслідуваннях справ щодо Майдану ніхто не зупиняється, - заступник генпрокурора Чумак

Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Віктор Чумак запевняє, що розслідування "майданівських" справ припинено не буде, а звільнення Сергія Горбатюка з посади керівника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури він назвав законним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ніхто не зупиняється в розслідуваннях справ щодо Майдану, будуть призначені люди, керівником буде прокурор з тієї ж робочої групи, бо йдеться не про одного Горбатюка, а про 43 осіб, які працюють над розслідуванням цих злочинів", - сказав Чумак.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це, що розслідування злочинів злочинної організації Віктора Януковича не в єдиному кейсі не призведе до зупинки процесу, заступник генпрокурора сказав: "А як це взагалі може призвести до зупинки розслідування? По-перше, є ситуація, яка не залежить від нас, від нового керівництва Генпрокуратури: про позбавлення прокуратури досудового слідства знали і ми, і Горбатюк, ще два роки тому. 19 листопада ми б звільнили Горбатюка в будь-якому разі. Ми б просто ліквідували це управління (із 20 листопада, відповідно до законодавства, органи прокуратури позбавляються функції досудового розслідування. - Ред.)".

"Горбатюку пропонувалося все, що завгодно, але у Сергія Вікторовича позиція "Я нікуди не піду, тому що вважаю, що це все неправильно" - ось і вся історія. Ніхто його не виганяв, ніхто не просив його звільнитися, і я вам офіційно це кажу", - запевнив він.

"Звільнення законні (звільнення Горбатюка і слідчих Управління спецрозслідувань Генпрокуратури. - Ред.) ... Якщо Горбатюк з цим не погоджується, ніхто не забороняє йому йти до суду. Усі незгодні з тим, що відбувається, йдуть до суду, і поки немає рішення суду, це буде тільки суб'єктивна думка Горбатюка або когось іншого", - сказав Чумак, коментуючи заяви Горбатюка щодо незаконності його звільнення з посади.

Тобто, за словами заступника генпрокурора, єдиний правовий спосіб вирішення цієї суперечки - у судовому порядку.

Водночас Чумак зазначив, що як заступник генпрокурора, який курирував підрозділ Горбатюка, він спілкувався з ним і неодноразово просив його пройти переатестацію.

"Щодня ми з ним розмовляли, і я йому казав, що він має пройти цю атестацію", - сказав Чумак.

Як повідомлялося, 23 жовтня стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка з посади начальника управління спеціальних розслідувань. Сам Горбатюк заявив, що дізнався про звільнення в телефонному режимі, і вважає такий наказ незаконним і має намір оскаржити його в суді.

У Генеральній прокуратурі України пояснили це звільнення тим, що очолюване Горбатюком управління буде реорганізоване. Як повідомили в пресслужбі відомства, Горбатюк звільнений на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України "Про прокуратуру" (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155721
 
 
 Топ коментарі
 
Чому свиня цю шоблу не посадив ? .. Увольнения Горбатюка и следователей законны. В расследованиях дел по Майдану никто не останавливается, - замгенпрокурора Чумак - Цензор.НЕТ 3472
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.Увольнения Горбатюка и следователей законны. В расследованиях дел по Майдану никто не останавливается, - замгенпрокурора Чумак - Цензор.НЕТ 9733...
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Звільнили Горбатюка.Вся шобла "єврооптимістів"(Найеми,Заліщук, Лєщ) - язик в сраку.Волонтьори,актівісти, Шабунінини, Закревські,Худецькі,Решетилови - язик в сраку.(а коли Луценко заїкнувся про бездіяльність,пердаки горіли як гуцульська ватра).Пять років по трупам скакали,свині..
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Бывший депутат от БПП Чумак, тщательно отобранный великим полководцем и дипломатом Порошенко в свою реформаторську команду, заявил что все законно. Чего брешешь, маргинал из элитного свынарника?
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і що, хтось ще повірить цьому хабарнику?
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Горбатюк, помню за хобот пытался Свыню на допросы привести. А еще публично заявлял как ему Будка и алкан, изучающий сейчас у Лондони англицку мову, всячески вставляли палки в колеса расследованиям. Я так понимаю, точка зрения у восьмипроцентной ылиты заколебалась?
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ты за элиту не волнуйся, стремись, может и сам когда-то станешь
главное, не кто кого куда вел, а именно соблюдение законности,
но поскольку пока еще слуга, а не элита, то и понять это пока еще рановато.
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Бывший депутат от БПП Чумак, тщательно отобранный великим полководцем и дипломатом Порошенко в свою реформаторську команду, заявил что все законно. Чего брешешь, маргинал из элитного свынарника?
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Нихто не стал ховатыся? ГонтЫрева, Луценко, Вовк
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що ж ти брешеш, зебіл?
Втім, брехня - це ваше природнє середовище.
Для нормальних - поясню: цей хабарник набрався в Прикордонній Академії стільки, що вистачило на будівництво маєтку (в Козині? Ні?, Ну. може, забув...) і на прохід в нардепи (двіччі!) по мажоритарному округу в самому Києві. Спочатку був "незалежним")))), потім попросився в БПП; але згодом пішов підспівувати і підлизувати бені; і заодно кловану.
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ПЕСдякула, в чем брехня? Что Свыня в БудкуПП набырав абы кого...хабарныкив там и лызунив. Так я с тобой согласен. И про Козын не спорю. Маеток в Козыне - первый показатель упыря и вора. Причем чем больше там маеток и каплычка с семейным фотоальбомом, тем воровитей хозяин
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ЧУМАК НЕ БЫЛ У ПОРОХА-ГНИДЫ. ЧУМАК-МАЖОРИТАРНИК!!!! Ты здесь лапшу не вешай,здесь сидят грамотные люди и порохоботы- коррупционеры
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Ты заткнись провокатор!!! НЕ ТРОНЬ, ГНИДА, ЧУМАКА!!!!ЭТО ДОСТОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!! ГНИДА ,НЕ БРЕШИ ЗА ЧУМАКА!
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Верховний Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора

- У нас вже є одна Ряба шапка,другу ми не витримаємо!- відповів Верховний суд пану Шокіну)
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с 20.11 -- но уволили сейчас, и это законно?!
у них точно все хорошо с головой?
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Звільнили Горбатюка.Вся шобла "єврооптимістів"(Найеми,Заліщук, Лєщ) - язик в сраку.Волонтьори,актівісти, Шабунінини, Закревські,Худецькі,Решетилови - язик в сраку.(а коли Луценко заїкнувся про бездіяльність,пердаки горіли як гуцульська ватра).Пять років по трупам скакали,свині..
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Я бы на месте Чумака так словами не разбрасывался. Грамотно уволить человека по украинскому трудовому законодательству достаточно сложно, потому что текущее законодательство прописано на стороне работника и гораздо больше защищает его трудовые права чем права работодателя. Если в день увольнения - не произвели полный расчет по заработной плате, не ознакомили с приказом об увольнении, не выдали трудовую книжку под подпись, не правильно прописали причину увольнения, уволили без согласия профсоюзной организации - ето прямое основание для восстановление человека на работе в судебном порядке, что достатчно часто на практике и случается.
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Все законно уволеные потом законно востанавливаются через суды да еще и с выплатой неплохих компенсаций.
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Ага, так и поменяли название на Офис! Их то увольняют из старой структуры. Уже учёные случаями с МВД.
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Чому свиня цю шоблу не посадив ? .. Увольнения Горбатюка и следователей законны. В расследованиях дел по Майдану никто не останавливается, - замгенпрокурора Чумак - Цензор.НЕТ 3472
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Этот Горбатюк все 5 лет ныл, журналистам что ему кто-то и что-то мешает в расследованиях и он ничего не может расследовать и больше он ничем не известен
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Саботажника мямлю сняли...Он то ещё судится собрался, 5.5 лет огромное бабло с кучкой подчинённых крысили.
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А чего это Солидарность молчит? Не кричат ЗРАДА. Порошенко 5 лет БЛАГАЛ о расследовании, а тут заглох.
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Ну и кому верить,Чумаку или Горбатюку?Выбераю Чумака.Его хоть наши партнеры -американцы проверяли во время конкурса на главу НАБУ.И проверку он прошел.Это уже ХерПитер выбрал Сытника.А Горбатюка я не знаю.
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праільна! нє астанавлівал, патамушта оно стоіт
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Генпрокуратура - поле чудес. Подчиненный подтверждает правоту своего начальника. Поржал.
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С достоверностью могу сказать, что подобные дела расследуются долго ( но никак не пять лет), но относительно иных неочевидных преступлений легко. Ищите причину в тех кто расследовал и кто давал команды.
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