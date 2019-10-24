EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  660  2
Все про:Держгеонадр (42) Держгеокадастр (67)

 Держгеокадастр відкрив доступ до даних про видані дозволи на користування надрами

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру нанесла на публічну кадастрову карту шар "Геонадра", де відображається інформація про видані дозволи на користування надрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Це суттєвий крок до формування єдиної системи держкадастрів", - наголошується в повідомленні.

У системі також відображаються наявні обмеження на використання земельних ділянок. Інформація надається ДП "Державний інформаційний геологічний фонд України" та доступна всім громадянам.

Раніше, 11 жовтня, Держгеокадастр відкрив на кадастровій карті України інформаційні шари - "Незареєстровані землі", "Ліси", "Природно-заповідний фонд".

Нагадаємо, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру з 23 жовтня почала публікувати автоматично у відкритому доступі висновки про розгляд проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук звільнив начальника Держгеокадастру в Київській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155720
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такого не было при мародёре!!! Верните нам мародёра, плиз, а то кушать сильно хоЦЦа...
 показати весь коментар
 
 
невже КАЗЛИ будуть знати :хто їх "доїть" ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору