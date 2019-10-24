 Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: відсіялися 29% кандидатів, - глава атестаційної комісії Лємєнов

Глава атестаційної комісії Олександр Лємєнов повідомив у Facebook попередні результати відбору кандидатів до оновленої Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ

Іспит на знання законодавства складали 1088 прокурорів: успішно склали 774, провалили 197, ще 177 не з'явилися на атестацію. Відсів на першому етапі становить 29%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94,6% прокурорів подали заяви на переатестацію. Перший етап розпочнеться вже цього тижня, - Касько

За словами Лємєнова, питання були "прості і стосувалися базових тем". Для того, щоб пройти до наступного етапу відбору, необхідно було набрати 70 балів зі 100.

Нагадаємо, у вересні 2019 року було ухвалено закон про реформу прокуратури: він також регулює перехід співробітників зі старої структури в нову після переатестації. У ГПУ повідомили, що пройти атестацію планують 94,6% прокурорів. Глава управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюк заявив, що створені комісії не можуть атестувати прокурорів. Переатестацію оскаржили в ОАСК.

Раніше журналістка Ірина Ромалійська публікувала кілька питань з тестів для прокурорів: "Найбільше мене порадувало питання прокурорам "З якою метою застосовується службовий кінь?".

23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він розслідував справи про злочини на Майдані.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення є незаконним.