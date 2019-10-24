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Все про:ГПУ (3293) прокурор (377) Переатестація (65) Лємєнов Олександр (1)

 Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: відсіялися 29% кандидатів, - глава атестаційної комісії Лємєнов

Відсоток відсіву на першому етапі переатестації співробітників ГПУ становить 29%.

Глава атестаційної комісії Олександр Лємєнов повідомив у Facebook попередні результати відбору кандидатів до оновленої Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ

Іспит на знання законодавства складали 1088 прокурорів: успішно склали 774, провалили 197, ще 177 не з'явилися на атестацію. Відсів на першому етапі становить 29%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94,6% прокурорів подали заяви на переатестацію. Перший етап розпочнеться вже цього тижня, - Касько

За словами Лємєнова, питання були "прості і стосувалися базових тем". Для того, щоб пройти до наступного етапу відбору, необхідно було набрати 70 балів зі 100.

Завершилося тестування претендентів на роботу в Офісі генпрокурора: відсіялися 29% кандидатів, - глава атестаційної комісії Лємєнов 01

Нагадаємо, у вересні 2019 року було ухвалено закон про реформу прокуратури: він також регулює перехід співробітників зі старої структури в нову після переатестації. У ГПУ повідомили, що пройти атестацію планують 94,6% прокурорів. Глава управління спецрозслідувань ГПУ Горбатюк заявив, що створені комісії не можуть атестувати прокурорів. Переатестацію оскаржили в ОАСК.

Раніше журналістка Ірина Ромалійська публікувала кілька питань з тестів для прокурорів: "Найбільше мене порадувало питання прокурорам "З якою метою застосовується службовий кінь?".

23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він розслідував справи про злочини на Майдані.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення є незаконним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155719
 
 
 Топ коментарі
 
"Процент отсева на первом этапе переаттестации сотрудников ГПУ составил 29%." с рецензией: "слишком умные и не смотрят Сватов!" Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 724
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Просто не змогли подолати фінансовий бар'єр. Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 3067
Сумка з грошима була трохи залегка
Адже для цього була ця "атестація", хіба ні?
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"Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию."

774+197+177 = 1148 Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 4765 пля, не удивительно что эти "матЫматЫки" насчитали зп в 4000 долларов))
774: 1148 = 0.67... т.е. отсев 33%
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"Процент отсева на первом этапе переаттестации сотрудников ГПУ составил 29%." с рецензией: "слишком умные и не смотрят Сватов!" Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 724
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Просто не змогли подолати фінансовий бар'єр. Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 3067
Сумка з грошима була трохи залегка
Адже для цього була ця "атестація", хіба ні?
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та там вообще жесть - прокуроры где-то 60- чел ПОТЕРЯЛИ.. или потерялись сами))
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"Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию."

774+197+177 = 1148 Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 4765 пля, не удивительно что эти "матЫматЫки" насчитали зп в 4000 долларов))
774: 1148 = 0.67... т.е. отсев 33%
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хотя, если допустить что из этих " провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию" - потОм 60 человек одумались и заплатили сколько нужно.. то как раз получается 1088
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ого-провалили тест на знание законодательства( и зачем прокурорам знать законодательство?) а они хоть знали, что они прокуроры? извините, но как же он работал в очистке? Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 5821
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Объясняю . Есть специализация . Допустим судьи атестовывались по специализации , уголовное, хозяйственное право . Так же полицейские . Прокуроров погнали по всему на свете . Там говорят около 6000 вопросов было . Ты когда-нибудь сдавал экзамен с 6000 вопросов ? Это тестирование для того , чтобы тупо завалить больше половины , а завалили только 29% . Это уже показывает отличное знание права . Другой вопрос , что это не отсеивает карупционеров , и подлецов . Это абсолютно неправильный подход .
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6000 вопросов? а сколько же времени дали на это тест?
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Читал что в 14 году на каждый вопрос отводилось что-то около десяти секунд . Выпадали по уровню сложности .
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из слов уволенного Горбатюка я понял, что переаттестация идет только на знания мат.части, и не кто не проверяет прошедших матчасть на моральные качества и возможную коррупцию...
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"...успешно прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились на аттестацию...."

Пошли в магазин за одеялом в клетку??
Завершилось тестирование претендентов на работу в Офисе Генпрокурора: отсеялись 29% кандидатов, - глава аттестационной комиссии Леменов - Цензор.НЕТ 3645
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нууу...нічого дивного...одна банда...пішла інша прийла...як і завжди..головне скорчити серйозні мармизи і вигляд роботи
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х=1088*29/100=315,52 прокуроров. 316-му не повезло расчленили.
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