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 Найманці РФ від початку доби атакували українських бійців під Мар'їнкою і Талаківкою: втрат немає. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил. Втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 24 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі здійснили збройні провокації. Вночі ворог двічі вів вогонь по захисниках Мар'їнки, застосовуючи від мікрорайону Трудівські окупованого Донецька ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю", - розповів представник.

За словами Гуцуляка, після 5:30 ранку окупанти здійснили обстріл захисників Талаківки з боку населеного пункту Пікузи. Противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У Міноборони також повідомили, що від початку поточної доби втрат серед українських військових унаслідок ворожого вогню немає. Об'єднані сили вели адекватні оборонні дії, придушуючи ворожу активність зі стрілецької зброї.

Також читайте: Найманці РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію, 82-мм міномети та озброєння БМП. За добу - 22 обстріли, втрат немає, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155718
 
 
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Ну давай сюда, на Донбасс, за прыбутком. ПРИГЛАШАЮ!!!
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То кацапи не хочуть просто перестати стріляти?
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