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Все про:переселенці (244) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (11) Коляда Оксана (9)

 Мінветеранів працює над законопроєктом про інтеграцію переселенців у місцеві громади, - Коляда

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України продовжує спільну роботу з Міністерством розвитку громад і територій України над законопроєктом, який дозволить інтегрувати внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади, в яких вони зараз проживають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба міністерства.

"Триває спільна робота Мінветеранів із Міністерством розвитку громад та територій України над законопроєктом, який дозволить інтегрувати внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади, в яких вони нині проживають", - йдеться в повідомленні.

Глава Мінветеранів Оксана Коляда зазначила, що ухвалення закону дозволить здійснювати фінансові розрахунки з урахуванням переселенців уже як повноцінних мешканців громад, а також дозволить розширити їхні права, зокрема брати участь у місцевих виборах.

"Це один з перших законопроєктів, над яким ми сіли працювати з експертним середовищем. Спільно, нарівні з Офісом Президента, створена робоча група, також на рівні Кабміну – це наше спільне завдання з Альоною Бабак, міністром розвитку громад та територій України. Це якраз те, що я сказала про свою місію – зробити так, щоб ви повністю інтегрувалися в громадах, де проживаєте", – зазначила Коляда.

За її словами, законопроєкт буде оприлюднено для публічного обговорення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При Мінветеранів сформовано групу для підтримки засуджених і обвинувачених у вчиненні злочинів ветеранів, - міністерка Коляда

Мінветеранів працює над законопроєктом про інтеграцію переселенців у місцеві громади, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155713
 
 
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Кто хотел-тот давно уже интегрировался!
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Это , как - денег им дать из местных бюджетов, квартиры, дома приобрести для них? На работу заставите принимать в первую очередь? что за хрень там выдумывают.
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А как же жители других регионов переезжают в другие города,находят работу,снимают(покупают)жилье,как то интегрируются в общины если есть свободное от работы время и все это без помощи государства.
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Правильно, нефиг их в Киеве собирать. Пусть Тернопольскую область осваивают. А лучше зону около ЧАЭС.
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вы напрасно так говорите.
1 врач-волонтер с бимбаса как раз и нашел работу в Тернополе...нигде не принимали.
а оставаться там было нельзя-сепары егоб на подвал определили.
а в Киеве ватоголовой и боевой сепарни-уже более чем-посмотрите на номера АН и ВВ и узрите там хоть ОДИН украинский прапорець...

а министерства эти,и коляда,и прочие бездельники просто писдят БЮДЖЕТ..
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новые зеленые воры опосредовано наживаются на войне,с помощью переселенцев(спустя 6 лет от начала БД),на ветеранах(которым нах.не нужны бесполезные "реабилитации" и социализации от государства),на грантах...
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Я так понял что некоторым хочется попилить бюджетные деньги,а некоторым местным общинам не хватает голосов избирателей за ОП-ЗЖ и прочих регионалах?!И к тому же ...КАК могут ужиться люди с "супердонбассакоторыйвсюукраинукормитпорожнякнегонитмайданпляшетадонбассработает" с местными "укропами"?!!!!!!
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