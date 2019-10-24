 Мінветеранів працює над законопроєктом про інтеграцію переселенців у місцеві громади, - Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба міністерства.

"Триває спільна робота Мінветеранів із Міністерством розвитку громад та територій України над законопроєктом, який дозволить інтегрувати внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади, в яких вони нині проживають", - йдеться в повідомленні.

Глава Мінветеранів Оксана Коляда зазначила, що ухвалення закону дозволить здійснювати фінансові розрахунки з урахуванням переселенців уже як повноцінних мешканців громад, а також дозволить розширити їхні права, зокрема брати участь у місцевих виборах.



"Це один з перших законопроєктів, над яким ми сіли працювати з експертним середовищем. Спільно, нарівні з Офісом Президента, створена робоча група, також на рівні Кабміну – це наше спільне завдання з Альоною Бабак, міністром розвитку громад та територій України. Це якраз те, що я сказала про свою місію – зробити так, щоб ви повністю інтегрувалися в громадах, де проживаєте", – зазначила Коляда.



За її словами, законопроєкт буде оприлюднено для публічного обговорення.

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