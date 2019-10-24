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 Туман у Києві: патрульна поліція зафіксувала 289 ДТП в столиці за добу

За минулу добу на спецлінію "102" надійшло 289 звернень про ДТП в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва в Facebook.

Правоохоронці вкотре закликали водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

"Зважаючи на погодні умови, радимо утриматися від поїздок на великі відстані, а також дотримуватись наступних порад:

  • Зменште швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів, швидкість повинна бути не більше 10 км / год.
  • Їдьте спокійно. Намагайтеся обійтись без обгонів і випереджень.
  • Тримайте дистанцію. І чим більшою вона буде, тим краще.
  • Позначте себе. Увімкніть ближнє світло фар. Ідеальним буде наявність протитуманок. Але за умови, що вони правильно установлені та оптимально відрегульовані", - сказано в повідомленні.

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Туман у Києві: патрульна поліція зафіксувала 289 ДТП в столиці за добу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155711
 
 
 Топ коментарі
 
а де законо прект від зекоманди по забороні туманів?
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это всё попередники виноваты
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При Порошенко такого не было!!!
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а де законо прект від зекоманди по забороні туманів?
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Вираховують виделку окладів штату «Міністерства туманів і мряки».

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Зараз сонечко, а нещодавно був сильний туман, який призвів до аварій.
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тУман зайшов раніше--перед виборами
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Я б сказав ще у 1991 році ! За 28 років народ ,у "тумані" не бачить покидьків при владі.
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Клятий Барига з своїм Свинарчуком вкрав гарну погоду.
Свинарчуків Порошенка за грати!!!
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