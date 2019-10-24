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Все про:законопроект (821) контрабанда (1019) цигарки (414)

 У разі ухвалення законопроєкту №1210 обсяг нелегального ринку сигарет може сягнути 60%, - "Філіп Морріс Україна"

Збільшення цінового розриву з країнами-сусідами і низька купівельна спроможність українців у разі ухвалення законопроєкту №1210 призведуть до різкого зростання контрабанди сигарет.

Обсяг нелегального ринку може сягнути 27 млрд сигарет, близько 59% легального ринку. У легальних виробників значно впадуть обсяги продажів, а держава не отримає очікуваних надходжень від акцизного податку. Таку думку висловила директорка із зовнішніх зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталія Бондаренко у статті 112.ua "Тютюнники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".

У "Філіп Морріс Україна" уточнили, що компанія серйозно стурбована нормами законопроєкту №1210 і планом підвищення ставок акцизного збору на сигарети, запевнивши, що якщо держава так раптово, не обговорюючи з бізнесом, ухвалює ініціативи, які можуть призвести до скорочення легального ринку, вона буде змушена переглянути роботу своїх потужностей в Україні. Як відомо, законопроєктом №1210 передбачено підвищення акцизу на сигарети, що призведе до зростання цін в 2,5-3 рази - до 80-100 грн за пачку сигарет.

"Ми вже бачимо наслідки політики 30-40-відсоткового підвищення ставок акцизу протягом минулих 4 років. Нелегальний ринок за цей період зріс усемеро. Вважаємо, що підвищення ставок акцизного податку на 150% не дасть змогу утримати легальний ринок на тому рівні, яким він є сьогодні", - підкреслила Наталія Бондаренко.

Як відомо, через непродумані податкові ініціативи влади закрив свою фабрику в Україні один з найбільших платників податків British American Tobaсco (ВАТ). У компанії 112.ua уточнили, що робота фабрики припинена на невизначений час і точна дата її відновлення невідома. Співробітники, попри те, що підприємство відправлено в простій, поки ще зарплату отримують, але саме ПОКИ, підкреслив співрозмовник у компанії.

Відомо, що через податкові ініціативи на межі зупинки опинилися "Суха Балка", залізорудна шахта ім. Артема, ІнГЗК і десятки інших. Крім того, припинив роботу Дніпровський металургійний завод ім. Петровського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155709
 
   
 Топ коментарі
 
За ваш сговор с тедисом вас нужно нахер гнать из Украины,а не размазывать ваши мнения по ЦН.
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4 весёлых производителя странным образом продавали свой ядок только одному трейдеру Тедису установив монополию. Теперь получив по наглым мордам, сделали их скорбными и захнюпали разбитым носом про контрабанду. С котрабандой будет бороться таможня, пограничники и налоговая. Это не вопрос хитрожопых производителей и их весёлого торгового дома. При этом другие производители зайти на рынок не могли. Теперь могут. Пусть закрывают свои производства раковых палочек, на их место зайдут другие. Ядком все любят торговать а дебильчики покупать. В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 4326
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Да что там говорить, я уже побег и засеял грядку тютюном. нафиг те помидоры. Тютюн - тоже пасленовые!!! В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 6137
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купи табак,гильзы и машинку и шмали СЕБЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
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Нащо? Вся та дурь є в "тумані". Виходь зранку і дихай глибше.
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в час пік з роботи і на роботу...стоїш в центрі міста і насолоджуєшся ароматами вихлопних газів авто ...каналізації..смогом--єх...романтика...легені аж розплавляються
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За ваш сговор с тедисом вас нужно нахер гнать из Украины,а не размазывать ваши мнения по ЦН.
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А они все и уходят от дебилов. Только кто компенсирует минимум 48 млрд.грн. в бюджет?

В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 4628
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Идиотами были те, кто поверил в тупіе сказки, а теперь перекрывают траассы, требуя денег.

В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 6717
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1)нумерний ідіот порахував всі прибутки від тютюнової галузі...
2) тютюнові компанії вирішили взяти уряд шантажем і "нахрапом".
типу зупиняться..

АЯКЖЕ ))))
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А тупой зебил не видит или не хочет упорно видеть возникшую за лето и осень дыру в бюджете на 37 млрд. грн. при том, что за июль-август было занято 100 млрд.грн. под 20% годовых и уже в октябре снова занято 38 млрд.грн. Денег не хватает правительству даже на текущие платежа. А они, суки, с ветряными мельницами воюют.
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Это ты жителям Прилук расскажи. Для упоротых зебилов - только прямые потери бюджета от закрытия 4 заводов табачных компаний составляют 48 млрд.грн. Они все в первой десятке крупнейших "платників податків" в Украине. Плюс непрямые потери еще в минимум в два раза больше. Плюс две крупнейших компании отозвали назад предоплаченные ими суммы за акцизы на 505 и 350 млн. соответственно. Плюс возрастающие потери бюджета от конрабаса. Рассказывайте красивые сказки дальше.
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Налоги платят не компании,сигаретные налоги платит потребитель,табачники просто перегоняют деньги через свои счета и пиарят сами себя как плательщики охеренных налогов.Табачные заводы были и до этих так называемых инвесторов,они не построили ни одной табачной фабрики,только захватили их себе при т.н. приватизации,закрывать фабрики им не впервой,опыт имеется - никто им ничего не посмел сказать.Хотят уходить пусть валят,чем меньше пророссийских компаний в Украине тем лучше,а скручивать табак в бумагу сможет организовать любой идиот,спрос сигареты огромный.
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Вообще-то дебил, все 4 компании - филиалы крупнейших американских транснациональных компаний. И они производители, а не продажники. Тем более эти компании экспортировали свою продукцию в 16 стран мира и в сеть магазинов Дьюти Фри во всем мире. А это поступление валюты в бюджет. И им закрытие производства в Украине - капля в море. Они ее компенсируют на других предприятиях компаний за месяц-два. А кто будет компенсировать бюджету совокупные потери примерно 150 млрд.грн.? Ты и подобные дебилы из своего кармана?
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*** уже 150 млрд.,ты точно идиот,почему американские компании вступили в сговор с российской фирмочкой тедис на украинском рынке.Это не инвесторы,это просто табачная компания захватившая уже имеющиеся производство,если они уйдут,то производством сигарет займутся другие,ничего сложного там нет,не нужно делать этих пророссийских мразей незаменимым.
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Бритиш Американ Тобако, Филипп Моррис, Империал Тобако - почти раши, ну почти. Зебил финансист или экономист? Сколько в экономику страны было выплачено платежей, если налоги по им составляют 48 млрд.грн? Сколько было не закуплено товара и пошло налогов в бюджет из-за невыплаченной зарплаты, сколько было не сделано сопутствующих платежей, и т. д. и т. п. Первый курс в ВУЗах по экономике, студенты это считают в курсовых. 150 млрд. - это минимум.
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Что то ты запаниковал и перешел на демагогию,скажи - ты отрицаешь что тедис российская компания и табачники вступили с ней в преступный сговор?
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Табачникам похеру Тедисы и Медисы. Им насрать на твои влажные фантазии. Они сворачивают и экспорт!. Они уходят, т.к. производство становится убыточным. Работать в минус никто никогда не будет.
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Вы вообще с луны свалились? Про Тедис уже много лет идет разбирательство.

Если вы не в курсе - то обьясняю для зебилов, всю эту схему организовал януковощь и его команда рыгионалов. Они отжимали все прибыльные бизнесы. Когда дошли до сверхприбыльной табачки, то оказалось что отжать нельзя было потому что все под крупными международными компаниями, будет скандал и откаты не вариант - потому что там все фин потоки контролируются жестко. Ну они и придумали схему, раз мы не можем их доить напрямую, то путем шантажа заставили все компании продавать товар через их прокладку. Табачникам этот Тедис никакого профита не дает, нет смысла сговариваться чтобы был один дистрибьютор. Схему раскрыли давно, недавно было решение АМКУ о том чтобы выписать всем этим компаниям штрафы (Тедису в первую очередь).

А теперь новое правительство вместо старой схемы хочет сделать произвордство убыточным для табачников, что очень похоже на отжим бизнеса - международные табачники уйдут, местный бизнесмен слуга народа выкупит фабрики по дешевке, начнет производить сигареты на местный рынок и рубить миллиарды каждый год. Похер что налоговые поступление в бюджет станут в разы меньше, но зато заправлять бизнесом будет местный царек.
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Ты забыл сказать что тедис-мегаполис это российская компания и работает в интересах граждан этой страны,сами табачные компании работающие в Украине находятся под влиянием россиян по разным схемам,так что пусть убираются,работа с путинским тедисом - это был преступный сговор.
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Как минимум одну фабрику построили с нуля. В Киеве.
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слышь, иконамыст, если сигареты будут завозиться из-за бугра, то все налоговые платежи потекут в бюджет той страны, откуда завезён товар.
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Если,если,если,а если к нам прилетят инопланетяне,то заставят нас курить их травку и опять поступлений не будет,а если трампик станцует гопак на столе в белом доме,то мы разрешим ему продавать настоящий мальборо на нашем рынке и опять поступления сократятся,и так тысячу раз если,говорите пожалуйста о реальных вещах,но не вымышленных.
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а с чего ты решил, что кто-то зайдёт на этот рынок внутри страны с такими налоговыми нововведениями?
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Какие нововведения,щемят российскую компанию тедис обрезая ей колоссальные наценки которая она делает,а табачники решили её позащищать методом тупого шантажа,никуда они не уйдут,потому что знают - их место быстро займут другие,прибыли там высокие,производство не сложное.
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речь идёт о поднятии акциза, что приведёт к контрабасу, тенизации рынка, уменьшению спроса на легальный товар, сокращению производства и отчислений в бюджет. это коснётся любого, зашедшего на рынок, производителя, а не ТД Тэдис.
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Дебил. Харьков и Прилуки уже закрыты, идет консервация производства. В Прилуках подали список уже на 380 увольнений. Общее количество готовящихся увольнений в Прилуках - около 1500 человек только на фабрике. А еще смежники. Плюс компании уже отозвали акцизных марок на 505 и 305 млн.грн.
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Ну так если раньше их все устраивало,то почему эти америкашки закрыли например в Черкассах фабрику,почему их не наказали за сокращение рабочих мест и почему харьковчане и прилукцы не вступились за черкащан,которых вышвырнули на улицу,потому что знали,что количество продукции у них увеличится и что им будет по кайфу работать больше и получать больше,а теперь они ноют,теперь защимили их,но им нужно помогать.
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Не петляй тупо и не переводи стрелки. То-есть минус минимум 150 млрд.грн из бюджета - есть хорошо?
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Хахаха,здорово да я тебя поставил на место,150 плохо,200 ещё хуже,500 совсем плохо,это если твою примитивную выдумку про убытки принять на факт,но увы,свалят эти пророссийские америкашки производством сигарет займутся другие и все будет хорошо.
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Перед тем, как тут тупо позориться - получи хоть какое-то подобие образования. А потом будешь тут выкладывать тут свои влажные фантазии. Даже студенты первокурсники могут сделать элементарные расчеты по готовым формулам. А еще лучше съезди в Харьков и Прилуки и расскажи там свои идеи жителям. Только охрану взять не забудь, умывальщик. А потом вместе посмеемся.
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не понимает...
защемили не их, а потребителя, который не будет покупать легальный товар. Тэдис тут просто посредник. хотя, таки потеряет до 60% рынка из-за тенежа и контрабаса. так он хотя бы налог платил... как-то раком борятся, стреляя себе в ногу.
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"Назло бабушке отморожу уши" - примерная логика зеленого избирателя. В прямом и переносном смыслах зеленого.
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Это ты дибил ! Объясни , какое отношение к табачным фабрикам имеет закон 1210 ? Это закон о повышении ренты на добычу и экспорт железной руды для металлургических предприятий . Что Табачник курят ? Или это просто шантаж и по барабану о каком законе речь , пипл схавает ?
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Для упоротого дебила один раз расскажу - под шумок в закон заложены нормы о резком поднятии акцизных ставок и о фиксации оптовой стоимости табачных изделий на 90%. Дальше читай сам, или оно из-за поребрика не видно?
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Может тебе повылазило ? Закон 1210 о ренте на руду а не на сигареты . Причём этот закон к сигаретникам , руду из твоих лёгких собрались добывать ?
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Наверное все-таки тебе повылазило - ".... В "Филип Моррис Украина" уточнили, что компания серьезно обеспокоена нормами законопроекта № 1210 и планом повышения ставок акцизного сбора на сигареты, заверив, что если государство так внезапно, не обсуждая с бизнесом, принимает инициативы, которые могут привести к сокращению легального рынка, она будет вынуждена пересмотреть работу своих мощностей в Украине. Как известно, законопроектом № 1210 предусмотрено повышение акциза на сигареты, что приведет к росту цен в 2,5-3 раза - до 80-100 грн за пачку сигарет. Источник: https://censor.net.ua/n3155709.... "
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ты уже достал со свой картинкой )) в каждый пост кидаешь )) почем нынче пост за олигархов запостить ?
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Пока вы зебилы не начнете понимать, как устроена реальная экономика и как наполняется реальный бюджет страны - буду ее постить. "Очі бачили, що вибирали, тож їжте, хоч повилазьте".
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забей в поиск забіваем в поіск Как устроена сигаретная мафия в Україне -- Больше чем правда - выпуск от 03.04.2017 і дивимся
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Забиваем в поиск и смотрим как и с каких поступлений платятся зарплаты бюджетникам и субсидии неимущим. Ты еще предложи правительству с алкогольной мафией так-же тупо "побороться", тоже ведь сильно вредно для здоровья.
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18c49ed2 -ніхто не підкаже ,чийого виробництва це сигарети ?)
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Предлагаю отменить все акцизы на раковые палочки и выдавать КАЖДОМУ гражданину Украины с пеленок по блоку сигарет с обязательным условием их выкурить и оплатить стоимость выкуреных сигарет! И так еженедельно!
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Порохоботов ещё нужно заставить их жрать и вставлять их им в их дымящиеся пердачки)
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Можливо,для цього закон і розроблений.
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Ну и добре, контрабас хоть дешевле будет.
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А если я люблю хорошие сигареты? А среди контрабаса их нет. Среди контрабаса одно дерьмо!!!
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Я курю Камель. И они очень хорошие. Ничем не хуже таких же, купленных в другом полушарии. И они гораздо лучше отечественных марок, хоть и дороже. Не зря, видать, дороже.
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Да конечно!
Начиная от дизайна пачки, её изготовления, начинки, производителя и заканчивая ценой - они разные.
Или ты полагаешь, что продаваемый в Украине суррогат за 45 грн в розницу соответствует по качеству американской пачке за 6 баксов в розницу?
Эти раковые палочки в США делает только RJ Reynolds Tobacco Company а в Украине и по всему остальному миру Japan Tobacco по лицензии купленной за 5 ярдов зелени в 14 году и какое говно она туда кладёт, только она и знает.
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Я курил разный кэмел, купленный в разных странах. Различий не заметил.
Хотя более дешёвые наши сигареты отличаю сразу - у них полынный привкус и дерьмом отдают.
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Разница между американскими разительная. Орехового привкуса в японских подделках фактически нет.
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Меня устраивает Кэмел, произведённый у нас - и по крепости, и по вкусу. В других частях света я тоже заказываю через шипчандлера (агента), или в дьюти фри сигареты Camel - и не разочаровался ещё ни разу.
Есть и другие хорошие, в меру крепкие сигареты, но у нас они меньше представлены - а я не люблю менять марку.
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Это как вырвать больной зуб В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 5857 Больно но зато потом будет здоровый рот В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 9675 Присосались к стране как пиявки еще и пугают ухудшением )) Свято место пустым не бывает
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Как устроена сигаретная мафия в Украине - Больше чем правда - выпуск от 03.04.2017
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Так попрохоботов не интересует что бабло выводилось с продаж кацапам. Уникальные идиоты)
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А зєбілам не доходить, що з контрабасу буде виводитися не тільки бабло за кордон, а ще й не будуть платитися податки з цього боку кордону?
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Що ти довів? Що в Україні з цього щастя грошей не буде? Молодець, зєбілушка! У разі ухвалення законопроєкту №1210 обсяг нелегального ринку сигарет може сягнути 60%, - "Філіп Морріс Україна" - Цензор.НЕТ 4702
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забиваем в поиск забіваем в поіск Как устроена сигаретная мафия в Україне -- Больше чем правда - выпуск от 03.04.2017 і дивимся
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А хто ета сдєлала? Філіп Моріс? А де тоді така мафія в США?
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Продажу табачной продукции вообще запретить нужно! Говорю как курильщик с 30-летним стажем. Пусть травятся сами. Будь проклят тот день когда я попробовал эту гадость...
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4 весёлых производителя странным образом продавали свой ядок только одному трейдеру Тедису установив монополию. Теперь получив по наглым мордам, сделали их скорбными и захнюпали разбитым носом про контрабанду. С котрабандой будет бороться таможня, пограничники и налоговая. Это не вопрос хитрожопых производителей и их весёлого торгового дома. При этом другие производители зайти на рынок не могли. Теперь могут. Пусть закрывают свои производства раковых палочек, на их место зайдут другие. Ядком все любят торговать а дебильчики покупать. В случае принятия законопроекта № 1210 объем нелегального рынка сигарет может достичь 60%, - "Филипп Моррис Украина" - Цензор.НЕТ 4326
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Румынам расскажешь про такую чудо-реформу. Вместе посмеётесь. А если честно, то они уже проходил подобное. Тут даже думать не надо. Просто посмотреть как делали соседи. Но ведь у власти сейчас "проффесионалы" им же виднее.
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А шо, Европа. Начнем с малого, сигареты, а там и зарабатывать начнем, как у них, пенсии, конечно не дождемся, так долго не живут. Как говорил один, И ЭТО ПРОЙДЕТ.
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Слуги так "переживають" за здоров'я нації, шо капец
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у чому брехливість цієї фотки ?
+7-15 до ціни на пачку..

хоч гарантована націнка (7 і 13 відсотків -до оптової вартості пачки,а не до теперішньої роздрібної ціни)
і ще абсолютно не врахована поява конкуренції,що зіб"є прибуток Тедісу (фірми -прокладки) у рази..
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щемят хвост ядовитой кобре. правильно. курцы сами посеют нормальный табак и будут с хлебом и недорого.
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думав кинути палити-..прочитав новини--з того всього напився і закурив
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Зеленоботам как не сцы в лицо им всё роса. Сейчас фантики распродадут под 18%. И будет праздник... (Замечали как курс падает а цены нет и даже растут. А ведь бизнесмены понимают что происходит и страхуются). Вы главное побольше пишите что табачники шантажируют. Они и годик могут по-шантажировать. Не платить налоги... Но вы держитесь.
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нарешті цим вилупкам прищипнули кінчика, коли прищепнуть правильно, то і налоги не зменшаться і воні менше буде.
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Зеленський підриває економіку України, що воює з росією, так само як Парвус і Ленін підірвали економіку росії під час першої світової війни! У разі ухвалення законопроєкту №1210 обсяг нелегального ринку сигарет може сягнути 60%, - "Філіп Морріс Україна" - Цензор.НЕТ 8214
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Никотин - наркотик! Запретить нафиг.
Потребление алкоголя 17л. спирта в год на жителя старше 15 лет - ничего хорошего не обещает для будущего страны.
Тоже запретить!
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