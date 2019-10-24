 У разі ухвалення законопроєкту №1210 обсяг нелегального ринку сигарет може сягнути 60%, - "Філіп Морріс Україна"

Обсяг нелегального ринку може сягнути 27 млрд сигарет, близько 59% легального ринку. У легальних виробників значно впадуть обсяги продажів, а держава не отримає очікуваних надходжень від акцизного податку. Таку думку висловила директорка із зовнішніх зв'язків "Філіп Морріс Україна" Наталія Бондаренко у статті 112.ua "Тютюнники, ГЗК і навіть Rozetka: Найбільші компанії України можуть закритися через податкові ініціативи "зеленої" влади".
У "Філіп Морріс Україна" уточнили, що компанія серйозно стурбована нормами законопроєкту №1210 і планом підвищення ставок акцизного збору на сигарети, запевнивши, що якщо держава так раптово, не обговорюючи з бізнесом, ухвалює ініціативи, які можуть призвести до скорочення легального ринку, вона буде змушена переглянути роботу своїх потужностей в Україні. Як відомо, законопроєктом №1210 передбачено підвищення акцизу на сигарети, що призведе до зростання цін в 2,5-3 рази - до 80-100 грн за пачку сигарет.
"Ми вже бачимо наслідки політики 30-40-відсоткового підвищення ставок акцизу протягом минулих 4 років. Нелегальний ринок за цей період зріс усемеро. Вважаємо, що підвищення ставок акцизного податку на 150% не дасть змогу утримати легальний ринок на тому рівні, яким він є сьогодні", - підкреслила Наталія Бондаренко.
Як відомо, через непродумані податкові ініціативи влади закрив свою фабрику в Україні один з найбільших платників податків British American Tobaсco (ВАТ). У компанії 112.ua уточнили, що робота фабрики припинена на невизначений час і точна дата її відновлення невідома. Співробітники, попри те, що підприємство відправлено в простій, поки ще зарплату отримують, але саме ПОКИ, підкреслив співрозмовник у компанії.
Відомо, що через податкові ініціативи на межі зупинки опинилися "Суха Балка", залізорудна шахта ім. Артема, ІнГЗК і десятки інших. Крім того, припинив роботу Дніпровський металургійний завод ім. Петровського.
2) тютюнові компанії вирішили взяти уряд шантажем і "нахрапом".
типу зупиняться..
АЯКЖЕ ))))
Если вы не в курсе - то обьясняю для зебилов, всю эту схему организовал януковощь и его команда рыгионалов. Они отжимали все прибыльные бизнесы. Когда дошли до сверхприбыльной табачки, то оказалось что отжать нельзя было потому что все под крупными международными компаниями, будет скандал и откаты не вариант - потому что там все фин потоки контролируются жестко. Ну они и придумали схему, раз мы не можем их доить напрямую, то путем шантажа заставили все компании продавать товар через их прокладку. Табачникам этот Тедис никакого профита не дает, нет смысла сговариваться чтобы был один дистрибьютор. Схему раскрыли давно, недавно было решение АМКУ о том чтобы выписать всем этим компаниям штрафы (Тедису в первую очередь).
А теперь новое правительство вместо старой схемы хочет сделать произвордство убыточным для табачников, что очень похоже на отжим бизнеса - международные табачники уйдут, местный бизнесмен слуга народа выкупит фабрики по дешевке, начнет производить сигареты на местный рынок и рубить миллиарды каждый год. Похер что налоговые поступление в бюджет станут в разы меньше, но зато заправлять бизнесом будет местный царек.
защемили не их, а потребителя, который не будет покупать легальный товар. Тэдис тут просто посредник. хотя, таки потеряет до 60% рынка из-за тенежа и контрабаса. так он хотя бы налог платил... как-то раком борятся, стреляя себе в ногу.
Начиная от дизайна пачки, её изготовления, начинки, производителя и заканчивая ценой - они разные.
Или ты полагаешь, что продаваемый в Украине суррогат за 45 грн в розницу соответствует по качеству американской пачке за 6 баксов в розницу?
Эти раковые палочки в США делает только RJ Reynolds Tobacco Company а в Украине и по всему остальному миру Japan Tobacco по лицензии купленной за 5 ярдов зелени в 14 году и какое говно она туда кладёт, только она и знает.
Хотя более дешёвые наши сигареты отличаю сразу - у них полынный привкус и дерьмом отдают.
Есть и другие хорошие, в меру крепкие сигареты, но у нас они меньше представлены - а я не люблю менять марку.
+7-15 до ціни на пачку..
хоч гарантована націнка (7 і 13 відсотків -до оптової вартості пачки,а не до теперішньої роздрібної ціни)
і ще абсолютно не врахована поява конкуренції,що зіб"є прибуток Тедісу (фірми -прокладки) у рази..
Потребление алкоголя 17л. спирта в год на жителя старше 15 лет - ничего хорошего не обещает для будущего страны.
Тоже запретить!