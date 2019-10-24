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 Політика України, Економіка
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Все про:Ляпіна (40) діджиталізація (6)

 До пропонованого владою реєстратора операцій Е-чек потрібно все вручну вносити. У випадку мікробізнесу це тисяча позицій щодня, - Ляпіна

Електронний реєстратор розрахункових операцій Е-Receipt (Е-чек), пропонований урядом, стане додатковим навантаженням на мікро- і малий бізнес.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Ніхто ж не проти програми, тільки хорошої. Тому що програмісти вже аналізували ту, яку СН розробили. Є ролики, де вони показують недоліки цієї програми. Зокрема, вона річ в собі. Від неї неможна нічого імпортувати чи експортувати, треба все вручну вносити. Але зазвичай у крамничках тисяча позицій по 2 штуки, і це типова картина для мікробізнесу. У них просто нема грошей на такі великі партії, але вони намагаються збільшити асортимент, щоб більше людей до них прийшло і знайшло свій товар. Вони цю тисячу позицій руками мають вводити до програми і щодня вносити зміни. Дві штуки продав, зайшла інша партія, яку знову треба інвентаризувати, кодувати. Це робота колосального обсягу. Крім того, що це все облік первинних документів, тобто це вже фактично загальна система оподаткування. Тоді питання: навіщо залишатися на спрощеній системі?" - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна

На думку Ляпіної, можливі проблеми з РРО дискредитують саму ідею діджиталізації:

"Мені дуже боляче, що тема комп’ютеризації, нових технологій у нас просто зводиться до рівня плінтуса. У результаті ми отримаємо ненависть населення до діджиталізації. Хоча власне діджиталізація невинна. Так само як молотком можна побудувати будинок, а можна голову проламати сотні людей. Чи винен у цьому інструмент? Ніяк. Винні в цьому ті, хто його застосовує. Інструмент не є вирішенням суспільних питань. Він може зробити щось більш швидким чи більш простим. Але суспільні відносини він не змінює.

Ідея діджиталізації не нова. Ще Микола Янович Азаров не зміг це зробити. Потім не зміг це зробити уряд Яценюка. Вони тоді ухвалили рішення наприкінці 2014 року. З початку 2015 року ми надавали уряду інформацію про ті витрати, яких зазнає мікробізнес, про схеми еквайрингу, які сьогодні працюють. Вони досі працюють. Еквайринг – це плата за передачу інформації, але не державі. З кожного апарату. Кажуть, по одній гривні щодня. Уявіть собі: мільйон касових апаратів - мільйон гривень щодня. І це все йде невідомо кому. Кому? Я не НАБУ, не ДБР. Я просто дивлюсь на об’єктивну сторону питання. Але це не головна проблема. Це просто схема, яка комусь дає постійний потік. Головна проблема, як я сказала, - це нереформована податкова", - сказала Ляпіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я б це назвала "Партія регіонів 2", - Ляпіна про звільнення

Повне інтерв'ю з Ксенією Ляпіною читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155708
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто нова влада планує придушити малий бізнес В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 2072
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а ты сними с кассового аппарата разных хитрожопых дельков, и бизнес сам себе апараты поставит! проблема то не в аппарате а в тех кто потом придет следом за аппаратом!!

частично в статье про это и написано!
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а в мире инспектор налоговой то же на бентли ездит, на том самом бентли на который ему с официальной зарпалты 20 лет копить!!
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Ух ты! А пани Ксения оказуецца тоже в Свынарник пристроилась, несмотря на то, что Мвыни ее бортанули на выборах
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Так а как же кассовый аппарат? стыдно ведь без него работать?
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а ты сними с кассового аппарата разных хитрожопых дельков, и бизнес сам себе апараты поставит! проблема то не в аппарате а в тех кто потом придет следом за аппаратом!!

частично в статье про это и написано!
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Это был сарказм. В адрес Секты Свидетелей Зелебобика. Они только за торговлю через кассу
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Зато олигархат иможет спать спокойно со своими офшорами. Налог на вывоз капитала? Неееее...да вы шо на святое покушаетесь. Щемить малый и средний это же так просто, они то хрен сопротивлятся будут. Ублюдки - Слуги Уроды!
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вы сделали это вместе - каждый раз буду тебе напоминать)))) а так полностью согласен))
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Ты работай , не отвлекайся, карамелек сколько сегодня насобирал?
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((да ладно тебе - прикольно ведь - как вы любите - по приколу))))
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Ладно, не ввели ПнВК, но зато введут ПнКВ - податок на купівлю валюти.
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Тобто нова влада планує придушити малий бізнес В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 2072
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Ні. Пані бреше.
1000 позицій щоденно = 250 тіс.позицій ра рік. При новому мінімумі 2,5 млн.грн. на рік це означає що середня позиція = 10 грн., і всі ці 250 тіс.позицій унікальні і не повторюються. Що це за бізнес такий що мажє 250 тис. унікальних торгових позицій по 10 грн.?
Тобто вона тупо бреше.
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понимаешь, иногда когда человек врет, и это проверяется простым расчетом на уровне 4 класса школы, "пояснення" можно и не слушать. От ее "пояснення" правила арифметики не изменятся.
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Пан, при всій моїй повазі, неуважний.
Сказано про 1000 позицій асортименту тогівельної точки та необхідність щоденно вностити зміни у перелік товарів, тобто фактично вести повноцінний облік. Таким чином втрачається сенс спрощенки, або так званого єдиного податку. А помилка означає величезні штрафи.
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Ну да, она писала что 1000 позиций а потом каждый день новые коды.
Ну ок, когда ты открываешь торговую точку, то внес. Кстати что это за микробизнес с 1000 позиций? Это уже полноценный магазин, а не "микробизнес".

Ну допустим ок, 1000 позиций внес. Это делается 1 раз. Дальше когда у тебя поступает новая партия товара, ну там может пару новых позиций, а остальное меняется только количество. На старые позиции не надо каждый раз вводить новый код, код заводится 1 раз когда позиция новая, и все. К тому же это все делается элементарно - сканером.
Так что все-таки пани преувеличивает. Тем более что в "микробизнесе" ну максимум 50-100 позиций, а никак не 1000.
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Наприклад дрібна поліграфія: листівки, пазли, ігри настільні, канцелярські товари. книжки, диски, тощо. Частина товару "зависає" і у звітності бовтаються сотні найменувань по 2-3 штучки.
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но ты же не вносишь 1000 новых позиций каждый день?
1000 позиций - это, извините, канцелярский магазин такой немаленький, какое отношение к "микробизнесу"?
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Сканер коштує грошей. Не на всіх товарах є штрих-код.
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прошу привести пример "микробизнеса" в котором в ассортименте тысяча позиций и каждый день добавляется еще столько же.
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Вибач -те що я вам таке скажу , але ви -долпойопкончений... Я працюю в такій сфері -прокладочки-ремкомплектики , там даже більше тисячі найменувань . І вносити це все **** я не можу...якби міг уже б давно це зробив ...для цього мені треба там на роботі й ночами ібашить...а якщо мене за це ще й штафувати , то в мене чердак поїде і мені простіше когось із інспекторів завалить та відсидіти ...другий варіант повіситись , але це геть не варіант )))
\
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Прочитай, бо нижче людина надала конкретику її слів.
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тут, я с вами, не согласен - самое главное как по мне - это учет,первичные документы и кассовая дисциплина,за которую будут штрафовать и это не за не выданный чек
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это понятно, но речь не о том а о том что пани со своим примером конкретно сбрехала. Может по сути она и говорит правильно, но с примером облажалась.
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все может быть - тут другое - он врет ,а это конкретно - не буду трогать и тут же делает все наоборот и быть налоговому Майдану это уже однозначно
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Пример- правильный. Продается не все. Висяков хватает.
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читаем название "нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысяча позиций ежедневно"
Не может быть никаких тысячи позиций ежедневно. Заголовок врет.
Хотя сама Ляпина не произгосит именно таких слов как в заголовке, но то что она говорит - тоже ну если не вранье, то как минимум очень сильное преувеличение.
Я не защищаю этот закон, в данном случае я возмущаюсь теткой которая ради красного словца или врет, или сознательно преувеличивает.
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Та не нада 1000 , уася
ти прийди я тобі 200 дам внести кожен день -ти а..ееш )))
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Перед выборами обещали что будут боротся с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ! а после выборов обложили поборами ФОПы, раз ФОПы на монополию не тянут значит ФОПы - это ОЛИГАРХИ!!
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А ФОпи обирали Слуг. Тепер ці дрібні бізнесмени мають зелений геморой.
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логично, но я всегда говорил пофигу кого выбираешь вопрос ты можешь после выборов контролировать того кого выбрал или нет! Поэтому не надо расказывать что не тех выбрали надо рассказывать про механизмы контроля и влияния со стороны избирателей!

Вот пример с теми же ФОПам что власти не згали что много людей против? ЗНАЛИ! почему наплевали на желания людей? ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ НИЧЕГО ИМ СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ! А надо чтобы было так, наплевала власть на людей.... включается процедура выражения не доверия и через месяц власть уже не власть и идет лесом! вот был бы такой механизм и власть бы уже на изюирателей не плевала бы!!
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Справа в тому, що зебіли на Цензорі переконували усіх в своєму контролі такої нової влади. Тепер ховаються і не хочуть відповідати за свій вибір.
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А кого легше трахнуть ? Бандитів-головорізів на джипі , чи мужичка на запорожці ? Отаке воно наше житіє -битіє...
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Та нехай діджиталізовують...
Треба лохів виховувати.
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А вы говорите Ляпина дура. Она не в курсе, что есть в мире. Ей некогда...
В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 6840
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а в мире инспектор налоговой то же на бентли ездит, на том самом бентли на который ему с официальной зарпалты 20 лет копить!!
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Саша, это ты еще не видел Челябинск В предлагаемый властью регистратор операций Е-чек нужно все вручную вносить. В случае микробизнеса это тысячу позиций ежедневно, - Ляпина - Цензор.НЕТ 5238
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я помню - слов нет - а про алкоголь пример - умирать в Афганистане можно было с 19 лет после после 6 месяцев в армии ,а пить с 21 - факт
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Чтобы чтото работало нужно начинать делать, а не кричать "Все пропало!". А то экспертов навалом, а работы нет.
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ой, а что вы в этом понимаете? вылезли с лозунгами комментировать! вы по делу пишите, тут вам специалист на пальцах все показывает, у нас постоянно придумывают "улучшения" и дупля не отстреливают как это будет работать на местах.
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Специалиста лет 10 слышно не было. И про усет денег у ЧП разговоры ведутся давно. А если вы считаете, что чп может торговать 1000 наименований, то это уже не ЧП. Эта статья фейк от отодвинутых от кормушки.
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Чуєш Женька ака ,а скільки ж по твоєму повинно бути найменувань у ЧеПе ? Не скупись дай норм цихру ...по твоєму я повинен вкалувать і йух сосать ? А не пішов би ти ...
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Унылая тётя и,не побоюсь этого слова - депрессивная. С такими не работают,таких отправляют на пенсион.
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Мне кажется, что закон об РРО для мелкого бизнеса придумали те, кто хочет как можно быстрее избавиться от ЗЕ команды. Ведь последствия этого закона очень плохо отразятся не только на ЧП-шниках, но и на покупателях. Потому что для применения РРО ЧП-шнику придется нанять (или обучить) специалистов по работе с РРО (стоимость такого специалиста гораздо выше, чем обычного продавца), заплатить за интернет (данные с РРО должны передаваться в налоговую только по интернету), купить само устройство, ежемесячно платить за его тех.обслуживание и еще нанять бухгалтера для ведения полного учета. Все эти расходы мелкий бизнес, конечно, включит в цену товара и... цены станут выше, чем в больших супермаркетах! Придется закрывать бизнес. А народу придется все покупать в больших супермаркетах, которые не имея конкурентов в виде мелкого бизнеса тут же повысят цены! И когда пенсионер не сможет даже купить хлеба по доступной цене в киоске, то и он выйдет (ФОПЫ там уже будут стоять) на майдан против президента и его команды! Неужели Зеленский этого не понимает?!!!
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Так , ви праві Світлано... Багато людей жаліються на послуги великих магазинів...там немає підходу до кожного покупця як у нас . І по дрібноту всі біжать до нас...то все таке ,я хтів термінал поставить , так він під ж.б . плитами у нас в підвалі не бере...
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в 1 с ку как товар заносится? автомтом что ли? и все работют
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Саме так - в 1С-ку внисить даннi оператор. Тобто кожному ФОПу потрiбен буде додатковий найманий працiвник. Так?
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Точно так!И притом квалифицированный,ведь за ошибку будет большой штраф!!!!!Да его ещё и не найдёш..не каждый согласится целый день тупо по клавишам стучать!!!!Особенно будет писец которые торгуют мелочёвкой!!!!!
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не хочеш сам заносити--найми людину, а називай іі хоч хірургом.
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Менi якось пофiг на фопiв - шо обрали, те й мають. А щодо наймати когось, то див. допис вище, вiд Вiктора - вiн по сути каже щодо наймання додаткових працiвникiв тiко для цього.
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Зато безработицу победим!
Сейчас работает ФОП сам на себя.
Введение кассового аппарата добавит:
- бухгалтера,
- оператора,
- кладовщика,
- проверяющих инспекторов,
- начальника инспекторов,
- программистов,
- работников дата-центра.
- строителей, которые будут строить новые здания для всех этих работников.
...
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Так их ещё надо и найти!!!!А то сейчас все хотят быть юристами и шоуменами!!!
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Ау, малый бизнез,фопы вы чё молчите или тоже хочете в Польшу нам ведь кранты будут давайте все вместе скажем свое фе ,если сейчас хоть один троль что то скажет против. прокляну!
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Даже в рашке эти чеки внедрили только для ликеро-водки. Наши переплюнули.
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