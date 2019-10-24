 До пропонованого владою реєстратора операцій Е-чек потрібно все вручну вносити. У випадку мікробізнесу це тисяча позицій щодня, - Ляпіна

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.
"Ніхто ж не проти програми, тільки хорошої. Тому що програмісти вже аналізували ту, яку СН розробили. Є ролики, де вони показують недоліки цієї програми. Зокрема, вона річ в собі. Від неї неможна нічого імпортувати чи експортувати, треба все вручну вносити. Але зазвичай у крамничках тисяча позицій по 2 штуки, і це типова картина для мікробізнесу. У них просто нема грошей на такі великі партії, але вони намагаються збільшити асортимент, щоб більше людей до них прийшло і знайшло свій товар. Вони цю тисячу позицій руками мають вводити до програми і щодня вносити зміни. Дві штуки продав, зайшла інша партія, яку знову треба інвентаризувати, кодувати. Це робота колосального обсягу. Крім того, що це все облік первинних документів, тобто це вже фактично загальна система оподаткування. Тоді питання: навіщо залишатися на спрощеній системі?" - зазначила вона.
На думку Ляпіної, можливі проблеми з РРО дискредитують саму ідею діджиталізації:
"Мені дуже боляче, що тема комп’ютеризації, нових технологій у нас просто зводиться до рівня плінтуса. У результаті ми отримаємо ненависть населення до діджиталізації. Хоча власне діджиталізація невинна. Так само як молотком можна побудувати будинок, а можна голову проламати сотні людей. Чи винен у цьому інструмент? Ніяк. Винні в цьому ті, хто його застосовує. Інструмент не є вирішенням суспільних питань. Він може зробити щось більш швидким чи більш простим. Але суспільні відносини він не змінює.
Ідея діджиталізації не нова. Ще Микола Янович Азаров не зміг це зробити. Потім не зміг це зробити уряд Яценюка. Вони тоді ухвалили рішення наприкінці 2014 року. З початку 2015 року ми надавали уряду інформацію про ті витрати, яких зазнає мікробізнес, про схеми еквайрингу, які сьогодні працюють. Вони досі працюють. Еквайринг – це плата за передачу інформації, але не державі. З кожного апарату. Кажуть, по одній гривні щодня. Уявіть собі: мільйон касових апаратів - мільйон гривень щодня. І це все йде невідомо кому. Кому? Я не НАБУ, не ДБР. Я просто дивлюсь на об’єктивну сторону питання. Але це не головна проблема. Це просто схема, яка комусь дає постійний потік. Головна проблема, як я сказала, - це нереформована податкова", - сказала Ляпіна.
Повне інтерв'ю з Ксенією Ляпіною читайте ТУТ.
частично в статье про это и написано!
1000 позицій щоденно = 250 тіс.позицій ра рік. При новому мінімумі 2,5 млн.грн. на рік це означає що середня позиція = 10 грн., і всі ці 250 тіс.позицій унікальні і не повторюються. Що це за бізнес такий що мажє 250 тис. унікальних торгових позицій по 10 грн.?
Тобто вона тупо бреше.
Сказано про 1000 позицій асортименту тогівельної точки та необхідність щоденно вностити зміни у перелік товарів, тобто фактично вести повноцінний облік. Таким чином втрачається сенс спрощенки, або так званого єдиного податку. А помилка означає величезні штрафи.
Ну ок, когда ты открываешь торговую точку, то внес. Кстати что это за микробизнес с 1000 позиций? Это уже полноценный магазин, а не "микробизнес".
Ну допустим ок, 1000 позиций внес. Это делается 1 раз. Дальше когда у тебя поступает новая партия товара, ну там может пару новых позиций, а остальное меняется только количество. На старые позиции не надо каждый раз вводить новый код, код заводится 1 раз когда позиция новая, и все. К тому же это все делается элементарно - сканером.
Так что все-таки пани преувеличивает. Тем более что в "микробизнесе" ну максимум 50-100 позиций, а никак не 1000.
1000 позиций - это, извините, канцелярский магазин такой немаленький, какое отношение к "микробизнесу"?
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Не может быть никаких тысячи позиций ежедневно. Заголовок врет.
Хотя сама Ляпина не произгосит именно таких слов как в заголовке, но то что она говорит - тоже ну если не вранье, то как минимум очень сильное преувеличение.
Я не защищаю этот закон, в данном случае я возмущаюсь теткой которая ради красного словца или врет, или сознательно преувеличивает.
ти прийди я тобі 200 дам внести кожен день -ти а..ееш )))
Вот пример с теми же ФОПам что власти не згали что много людей против? ЗНАЛИ! почему наплевали на желания людей? ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ НИЧЕГО ИМ СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ! А надо чтобы было так, наплевала власть на людей.... включается процедура выражения не доверия и через месяц власть уже не власть и идет лесом! вот был бы такой механизм и власть бы уже на изюирателей не плевала бы!!
Треба лохів виховувати.
http://chp.com.ua/ua/all-news/item/63926-ukrajinski-***********-gotovi-vidavati-cheki-yak-u-evropi-ale-tsieyu-initsiativoyu-v-nas-realno-mozhut-zavdati-shkodi-malomu-biznesu
Сейчас работает ФОП сам на себя.
Введение кассового аппарата добавит:
- бухгалтера,
- оператора,
- кладовщика,
- проверяющих инспекторов,
- начальника инспекторов,
- программистов,
- работников дата-центра.
- строителей, которые будут строить новые здания для всех этих работников.
...