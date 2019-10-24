 До пропонованого владою реєстратора операцій Е-чек потрібно все вручну вносити. У випадку мікробізнесу це тисяча позицій щодня, - Ляпіна

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Ніхто ж не проти програми, тільки хорошої. Тому що програмісти вже аналізували ту, яку СН розробили. Є ролики, де вони показують недоліки цієї програми. Зокрема, вона річ в собі. Від неї неможна нічого імпортувати чи експортувати, треба все вручну вносити. Але зазвичай у крамничках тисяча позицій по 2 штуки, і це типова картина для мікробізнесу. У них просто нема грошей на такі великі партії, але вони намагаються збільшити асортимент, щоб більше людей до них прийшло і знайшло свій товар. Вони цю тисячу позицій руками мають вводити до програми і щодня вносити зміни. Дві штуки продав, зайшла інша партія, яку знову треба інвентаризувати, кодувати. Це робота колосального обсягу. Крім того, що це все облік первинних документів, тобто це вже фактично загальна система оподаткування. Тоді питання: навіщо залишатися на спрощеній системі?" - зазначила вона.

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На думку Ляпіної, можливі проблеми з РРО дискредитують саму ідею діджиталізації:

"Мені дуже боляче, що тема комп’ютеризації, нових технологій у нас просто зводиться до рівня плінтуса. У результаті ми отримаємо ненависть населення до діджиталізації. Хоча власне діджиталізація невинна. Так само як молотком можна побудувати будинок, а можна голову проламати сотні людей. Чи винен у цьому інструмент? Ніяк. Винні в цьому ті, хто його застосовує. Інструмент не є вирішенням суспільних питань. Він може зробити щось більш швидким чи більш простим. Але суспільні відносини він не змінює.

Ідея діджиталізації не нова. Ще Микола Янович Азаров не зміг це зробити. Потім не зміг це зробити уряд Яценюка. Вони тоді ухвалили рішення наприкінці 2014 року. З початку 2015 року ми надавали уряду інформацію про ті витрати, яких зазнає мікробізнес, про схеми еквайрингу, які сьогодні працюють. Вони досі працюють. Еквайринг – це плата за передачу інформації, але не державі. З кожного апарату. Кажуть, по одній гривні щодня. Уявіть собі: мільйон касових апаратів - мільйон гривень щодня. І це все йде невідомо кому. Кому? Я не НАБУ, не ДБР. Я просто дивлюсь на об’єктивну сторону питання. Але це не головна проблема. Це просто схема, яка комусь дає постійний потік. Головна проблема, як я сказала, - це нереформована податкова", - сказала Ляпіна.

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