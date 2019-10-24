 Сенцов: "У Європі не розуміють, що таке Росія"

"Глобально я розповідаю про протистояння з Росією. В Європі не розуміють, що таке Росія, як думає російський народ, у мене є що розповісти. Про це я говорив з Емманюелем Макроном (президент Франції. - Ред.), з керівництвом ПАРЄ. Я завжди намагаюся виводити розмову в конкретику, ставити, можливо, незручні запитання", - розповів він в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сенцова, Макрон розуміє справжні цілі президента РФ Володимира Путіна, але у нього є свої завдання.

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"Так, він розуміє, але і ми мусимо зрозуміти, що він президент Франції, а не України. У нього свої завдання, зараз він намагається стати локомотивом нової Європи. Те ж і з ПАРЄ, учасники якої прагнуть повернути Росію в діалог і впевнені в правильності цього рішення", - підкреслив він.

Режисер додав, що українцям може не подобатися такий стан речей, але з цим доведеться працювати як з даністю.

"Ми можемо влаштовувати демарші, можемо тролити їх у парламенті, але толку буде мало, від нас у світовій політиці мало що залежить. І вихід один: ставати сильнішими. Тому що політика - це річ досить цинічна. Ти - мені, я - тобі. Ми тобі допоможемо - для чого? Щоб ти міг допомогти потім нам. Тому поки ми не станемо сильними по-справжньому, коли з нами почнуть рахуватися не тільки у військовому плані, а й в економічному, нам складно надати нашому голосу ваги", - резюмував Сенцов.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.