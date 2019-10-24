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Все про:Росія (20227) Сенцов (811) Макрон Емманюель (312)

 Сенцов: "У Європі не розуміють, що таке Росія"

У Європі не розуміють, що таке Росія і як думає російський народ, заявив колишній політв'язень і український режисер Олег Сенцов.

"Глобально я розповідаю про протистояння з Росією. В Європі не розуміють, що таке Росія, як думає російський народ, у мене є що розповісти. Про це я говорив з Емманюелем Макроном (президент Франції. - Ред.), з керівництвом ПАРЄ. Я завжди намагаюся виводити розмову в конкретику, ставити, можливо, незручні запитання", - розповів він в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сенцова, Макрон розуміє справжні цілі президента РФ Володимира Путіна, але у нього є свої завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов

"Так, він розуміє, але і ми мусимо зрозуміти, що він президент Франції, а не України. У нього свої завдання, зараз він намагається стати локомотивом нової Європи. Те ж і з ПАРЄ, учасники якої прагнуть повернути Росію в діалог і впевнені в правильності цього рішення", - підкреслив він.

Режисер додав, що українцям може не подобатися такий стан речей, але з цим доведеться працювати як з даністю.

"Ми можемо влаштовувати демарші, можемо тролити їх у парламенті, але толку буде мало, від нас у світовій політиці мало що залежить. І вихід один: ставати сильнішими. Тому що політика - це річ досить цинічна. Ти - мені, я - тобі. Ми тобі допоможемо - для чого? Щоб ти міг допомогти потім нам. Тому поки ми не станемо сильними по-справжньому, коли з нами почнуть рахуватися не тільки у військовому плані, а й в економічному, нам складно надати нашому голосу ваги", - резюмував Сенцов.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155706
 
   
 Топ коментарі
 
Сенцов святая простота... сам не понимает, что как только этот сдохнет - рашисты выберут себе другого хуйла.
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В Европе все понимают,но у них свои европеские ценности.Бабло превыше всех ценностей.
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Спасибо Олегу,что хоть он рассказывает что такое кацапский фашизм, но лучше бы снять фильм про этих ублюдков, фильм быстрее все расскажет и покажет.
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Тургенев, Иван Сергеевич писал, что у настоящего русского сердце от ребенка. Сенцов: "В Европе не понимают, что такое Россия" - Цензор.НЕТ 7604 ох, бли, ржу немогу Сенцов: "В Европе не понимают, что такое Россия" - Цензор.НЕТ 7604
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там русских уже не осталось, русские эмигрировали волнами весь 20-й век, а остались одни потомки шариковых и швондеров
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Точнее,русские с мозгами - вимирающий вид,живущий ЗА пределами расеи.
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Ключевский В.: «Российское государство ведёт себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою».
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Да,в чем-то он прав. Когда ребенок ткнет пальцем в глаз маме,оставив ее одноглазой,он просто не понимает что сделал.
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Чаадаев П.: «Наступило время, когда незнание Московии угрожает европейской безопасности. Московия - это отдельный враждебный европейским идеям мир. Мир азиатских кочевников, которые не знают иного пути, кроме порабощения народов».
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Достоевский Ф.: «Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить, обязательно перекрестятся».
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убийства не правосравных в Славянске последнее подтверждение....
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Сенцов святая простота... сам не понимает, что как только этот сдохнет - рашисты выберут себе другого *****.
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Почему это? Все он понимает. Сказал же "выход один: становиться сильнее", и тогда нам будет пофигу, какое ***** там на троне. Жаль, зелебобики этого не понимают и хотят кацапам всё простить и помириться.
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Всё они понимают,просто они сами ни чем не лучше.
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сенцов расскажет и научит, в европе дебилы
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А Гадю в премьеры. Конечно там все тупые, а он вышел и все понимает. Пусть снимает патриотическую киношку лучше , а не про один народ рассказывает.
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И куда вы так торопитесь? Чуть кто умное слово сказал -- "в президенты"...
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Уааахххахххаххха!!! На трон его!!! Царем!!! Царем!!!
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Toлько этого не хватало. Сенцов: "У Європі не розуміють, що таке Росія" - Цензор.НЕТ 6919
Ещё одна Гадя.
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Хто его знает. Но гдето мы уже этот номер видели.
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...они никогда не поймут "логику" моральных уродов...
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В Европе все понимают,но у них свои европеские ценности.Бабло превыше всех ценностей.
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верно,бабло не пахнет,тем более кацапское
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«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок
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Европе Украина не нужна, а США не нужны европейские ценности.
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Легче толерантными шлангами прикинуться за бабки раши
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в нас теж..
забагато любителів рашки, особливо серед емігрантів.
они теж забули що таке рашка і вважають нас братніми народами.
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Якби дійсно хотіли дізнатись, то дізнались би.
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Сенцов гарна людина, але зараз нехай займається своєю творчістю.
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и не дай бог, чтобы он Зеленского поддерживал....патриёт это только великий Петро..
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Пїсля того як ми зажили з баригами ї свинарчуками но-новому, Средний украинец в восемь раз стал беднее европейца Украина заняла последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы. Об этом свидетельствуют данные исследования GfK Purchaseing Power Europe
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"стал беднее"? а коли був багатшим від європейця?

І чому ви нумеровані?
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"Мы можем устраивать демарши, можем троллить их в парламенте, но толку будет мало, от нас в мировой политике мало что зависит. И выход один: становиться сильнее. Потому что политика - это вещь достаточно циничная. Ты - мне, я - тебе. Мы тебе поможем - для чего? Чтобы ты мог помочь потом нам. Поэтому пока мы не станем сильными по‑настоящему, когда с нами начнут считаться не только в военном плане, но и в экономическом, нам сложно придать нашему голосу вес", - резюмировал Сенцов.
Источник: https://censor.net.ua/n3155706
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Мы тоже не понимаем что такое Россия. Нужно навсегда забыть и не обращать внимание, как это деалет Европа. Не ездить как Сенцоав, напоминать им об этом.
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пожелания Сенцову - не стать савченко №2.
Для того,чтоб увещевать макрона,надо почитать внимательно его реплики.Во Франции его называют циничным адвокатом богатых.
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Всё они понимают, но старая проститутка Европа хочет только денег и ей плевать, что тна смену итальянскому фашизму муссолини, немецкому социал-национализму гитлера и советскому социализму членина-сталина-хрущёва-брежнева пришёл путинский рашизм. И в первую мировую войну и во вторую мировую войну за Европу и её свободу умирали парни США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Рассчитывает ЕС и в этот раз в свой жирный рай на чужом горбу въехать. Пока едет на горбу граждан Украины.
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Поки будуть властімущіє красти, а ми вибирати клоунів, а клоуни будуть ставити керувати країною своїх колЄг то сильними ми не станемо...
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вже двадцять рокїв на в вуха ї на вуха вішають абинеюлька щоб і далі мати можливість драти як овець.
кожен народ заслуговуе своїх правителів(С)
які є , народа, зеркало.
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Непосредственное соседство с кацапской дичью-это крест,который несет Украина веками.Но прибалты,например,с этим справляются. А у нас как не рыги при власти с воплями о "братушках",так зелики,недалеко ушедшие. А от эрэфовской дряни просто так не избавиться. Нужны десятилетия сугубо украиноцентристской политики с разумной ориентацией на Запад.
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Треба ввести у пачпорт графу громадянство і всіх не українців позбавити на 30 років права голосу, та права обіймати державні посади.
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Так сам паспорт підтверджує громадянство України.
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Пробачте, описка. графу національність.
У прибалтів всі кацапи "не громадяни". Обиратися та працювати у держустановах не можуть. От і маємо результат.
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Національність із паспорту вилучили, бо це не відповідає європейським нормам.
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все они понимают, но это просто бизнес
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В Европе прозреют, когда, в результате военных действий, рванёт десяток ядерных реакторов на наших АЭС, и всех (и их, в том числе) засыплет ядерным пеплом. Отсидеться в кустах не удастся никому...
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100 відсотків..Європа думає шо у мордорі є цивілізація а там середньовічна скрепа
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Зачем объяснять? Был такой замечательный поэт Тютчев. "Умом Россию не понять..." Еще Саша Пушкин, Толстой Лёва. Читайте и поймете. Не хотят читать. Считают себя умнее.
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Салтыков-Щедрин М.: «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым».
Чаадаев П.: «Наступило время, когда незнание Московии угрожает европейской безопасности. Московия - это отдельный враждебный европейским идеям мир. Мир азиатских кочевников, которые не знают иного пути, кроме порабощения народов».
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классіка... - мєня пєчяліт від твой грустний...какой бєдою ти тамім?...і чєлавєк(?) сказал - я русскій!!!...і Бог заплакал вмєстє с нім...(хоча може людина та чєлавєк є поняттями несумісними).
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Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает (Н.Гоголь)
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Конечно,человеку достаточно трудно,а иногда невозможно понять уже не обезьян,но еще не людей.
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Пока не станем сильнее - нам помогать не будут. Если нам помогать не будут - не сможем стать сильнее. Песец.. приплыли.
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"У него свои задачи, сейчас он пытается стать локомотивом новой Европы...", которую Ху*ло пытается пустить под откос. Макрон (если бы у него были мозги, или ему бы объяснил это Сенцов) мог бы "гордиться" тем, что под откос Франция полетит "во главе", а не где-то "в середине". Сенцов: "У Європі не розуміють, що таке Росія" - Цензор.НЕТ 4271
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Европа никогда россию не понимала и не хочет понимать.Европе нужно сырье, а кто его добывает ей все равно, нужен сырьевой придаток, страна третьего мира.
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Надя-2. Донесений меседж: Ми повинні змиритися з відведеною нам великими і сильними державами, роллю країни третього світу.
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У якомусь москальському цирку сказився ведмідь та заламав дресирувальника. У сказі начальники звинуватили глядачів, буцімто вони винні у тому, що ведмідь сказився: фотографували його, називали хом'ячком та жовтим хробаком. Потрібно розуміти що тепер будуть дресирувати москалів замість ведмедів? Це московія... Там ніщо не буває неможливим.
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"Де лани і кручі, серед степу широкого, на вкраїні милій!"
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"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"

Сергей Терсимонов (1953-2012). Донецкий поэт.
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Не надо обобщять, в Литве это понимали когда ешё сама Украина не понимала, что такое рашка
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Наверное то же, но про Литву знаю точно, как только ***** выбрали мы уже знали чем это черевато
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Не, ну при чём тут Литва? Речь же о международных делах идёт. Литовцы, конечно, отличные ребята, но нам с того ни холодно ни жарко - в вопросах такого уровня Литва субъектностью не обладает.
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Кто знает сколько Литва делает усилий, чтоб пижоны в старой Европе в открытую не стали обниматься с ******
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Если пол Украины не понимает, 87% донбасян не понимает, пол ВР , то чего требовать от Макроши?
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Вже нема країни з назвою росія, є - *********!
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