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 Політика України, За кордоном
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Все про:Європейський суд з пр... (227) Штепа (66)

 ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити Штепі 3600 євро

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити колишній міській голові Слов'янська Нелі Штепі 3600 євро.

Таке рішення ЄСПЛ ухвалив у четвер, 24 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд постановив, що відповідальна держава (Україна – ред.) повинна заплатити заявнику упродовж трьох місяців таку суму", - заявили у ЄСПЛ.

Зокрема, Штепі мають виплатити 2600 євро за нематеріальні збитки та 1000 євро за судові витрати і збори.

Європейський суд визначив, що стосовно Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд призначив розгляд справи Штепи на 21 листопада

Водночас це рішення ще може бути оскаржене Українською державою.

Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155703
 
 
 Топ коментарі
 
Наша правовая система -это бардак и ужас Эту Штепу судили за сепаратизм 5 лет и так ничего и не высудили. Жах,жах,жах.
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ЕСПЧ обязал Украину выплатить Штепе 3600 евро - Цензор.НЕТ 4090 пздц. еб тв*** ма***. Вот и приплыли. Скоро Украину признают террористическим государством напавшем на свободные молодые республики
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Дебилы *баные,скоро яныку,компенсацию платить будем.
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смішно і прикро слухати таку інформацію, і не тому що цій суці кончаній ще й гроші треба виплатити, а тому, що в нас судової системи як не було так і нема, вочевидь і не буде ніколи.
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если мягкоголовая Европа ничего не имеет против сообщников террористов типа Штепы и наооборот поддерживает их материально за счёт потерпевшей стороны, "тогда мы идем до вас" (сообщники террористов).. дебилы, ***(с)
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