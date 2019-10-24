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Все про:податки (822) пенсія (533) прожитковий мінімум (30) соцдопомога (56) Третьякова Галина (5)

 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

Народна депутатка від фракції "Слуга народу", глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що держава не повинна обкладати податком нижній рівень доходів на кожного члена домогосподарства.

"Передовсім ми повинні утримувати себе самі. Що для цього має зробити держава? Не оподатковувати нижній рівень доходів на кожного члена домогосподарства. Це основа соціальної політики. Перший дохід ніхто не має ні в кого забирати, ніякого податку з мінімальної зарплати або з чесного прожиткового мінімуму. І ми на цей дохід повинні собі все забезпечувати", - сказала вона в ході тристороннього круглого столу на тему:"Майбутнє пенсійної системи в Україні" в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами нардепки, якщо цих коштів забракло, то в цьому випадку "долучаються наші діти, наша місцева влада і державна влада".

Третьякова підкреслила, що така допомога держави повинна існувати як допомога в разі важких життєвих обставин.

"Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155702
 
 
 Топ коментарі
 
Этими словами она смертельно оскорбила зебилов
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Роман Донік‏ @donikroman 17 ч.17 часов назад

"Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова - Цензор.НЕТ 6552

По поводу назначений в РНБО двоих кварталовцев. Это хорошо и прогнозируемо. Это говорит о том, что кадров нет. Совсем. Есть только те, которые из квартала и лиги смеха, но они скоро кончатся. В масштабах страны их не хватит. И часть из них окажется идиотами. А других нет.

"Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова - Цензор.НЕТ 9222
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Да, пост 200% зебилки во вей красе

"Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 3759
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Этими словами она смертельно оскорбила зебилов
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Рептилоидша Третьякова регулярно всех оскорбляет, потому что тычет задачи всем людям под нос, а свои задачи как власть не выполняет, а задача власти сделать все ,чтобы каждый человек мог свободно себя обеспечить на достойном уровне, что украинская власть уже 28 лет не выполняет и довела страну до нищебродства и войны и еще имеет наглость говорить об обязанностях людей не при власти.
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эту власть выбирает народ.

её нам с марса не присылают.

хочет народ волшебную палочку - ему обещают волшебную палочку
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Ну и что ты этим хотел сказать? Просто философия? Народ какой есть такой и есть, другого не будет.
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так пока народ такой, какой есть и другого не будет,

до тех пор и власть такая, какая есть и другой не будет
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100 пудоф. Но с точки зрения Лариса fb3d953c, по видимому, если что-то нельзя просто взять и изменить, то зачем об этом и говорить - это "просто философия"(с). Очень простая мысль: причина нашего гондураса - в головах людей, и, чтоб изменилась жизнь, должны меняться люди, а это процесс небыстрый, даже если целенаправленно над этим работать. А поскольку сами они чего-то не просвещаются и работы по их просвещению не наблюдается, а скорее наоборот, наблюдается целенаправленная дебилизация, то, думаю, что гондурас останется и усугУбится.
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Почему, блин, люди, какие-то, повидимому непонятные им рассуждения о сути происходящего, называют пренебрежительно "философия"? "Просто философия"(с). Типа, философия - просто болтовня, или как?
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Скажу по другому. Общество в котором на десять граждан семь дураков не может хорошо жить по определению.
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ну тебе виднее - любитель вора и обманщика ))
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Ты даже не представляешь настолько ты прав, любитель зеленых сказок.
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Ну так. Це філософія тих, кого зебіли називають "порохоботами". Для них це неприпустимо, бо у цій філософії не передбачено "доброго царя" і держави, яка їм винна самої смерті.
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В целом, это верно: доход ниже определённого уровня облагаться налогом не должен вообще.
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Саме так. Адже адміністрування всіх цих субсидій, а це тисячі працівників і сотні приміщень з оргтехнікою та документами, є додатковим навантаженням на бюджет. Отже, у людини (з невеликими прибутками) спочатку забирають, а потім повертають частину податків (а може й усі). Для чого це?
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дать бы по этой морде железнодорожной кувалдой
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для этого государство должно выдать тебе кувалду и оплатить транспортные расходы и питание на дорогу ?
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петеплатный рошеномайдан не удался - не напрягайся ))
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Хоть кто-то из зепутатов предлагает умные и полезные вещи.
P.S. А теперь насладимся воем зебобиков: "Это был неправильный зебилизм!!!"
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а пебилы в курсе сколько стырил ваш босс? "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 6623 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 6623 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 6623 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 6623
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Даже повторюсь. Вот у меня есть вопрос. Допустим если Петро и его команда воровали, но пенсии и зарплаты бюджетникам исправно платили, на субсидии хватало, на доплату самым бедным пенсионерам хватало, на армию хватало, у местных советов деньги не отбирали, на ФОПов и крупные компании не наезжали и т.д. То что случилось в стране сейчас, что такая жопа с деньгами на всех уровнях? Куда исчезают те деньги, которые сейчас никто уже не ворует? Кто своровал недостачу бюджета на 01.10.2019 в 37 млрд.грн.? Кто своровал деньги, отобранные Гончаруком у местных советов? Почему так бешенно растут цены на еду? Кто своровал субсидии у неимущих? И кто же тогда сейчас главный барыга - Зеля?
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Аппетит приходит во время еды. Новые схемы, новые возможности. И...стремительно пустеющие кошельки социально незащищенных, тех, кто уже не в силах трудиться. Ну и у части трудящихся тоже.
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Расскажи лучше об этом Трубе и Портнову - у них там дела забуксовали.
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Роман Донік‏ @donikroman 17 ч.17 часов назад

"Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова - Цензор.НЕТ 6552

По поводу назначений в РНБО двоих кварталовцев. Это хорошо и прогнозируемо. Это говорит о том, что кадров нет. Совсем. Есть только те, которые из квартала и лиги смеха, но они скоро кончатся. В масштабах страны их не хватит. И часть из них окажется идиотами. А других нет.

"Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно", - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова - Цензор.НЕТ 9222
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а пецьке назначать в снбо чела сдавшего крым это нормально "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 1083
и ездить туда подписывать сдачу "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 9555 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 9555 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 9555
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когда чистишь карманы потерявшего сознание человека, то тоже никакой битвы не наблюдается,

но тем не менее это называется грабежом, а не сдачей карманов.
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согласен - но всеже - отчего развернули людей которых туда послали?
и отчего развернули корабли когда сдавали 2 корыта и буксир?
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а каких именно людей развернули, которых туда послали ?

Я впервые слышу.

Это тебе по кацапскому тв такую интересную историю рассказали или по лугандонскому ?
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кацапотв обычно цитируется тут и его лайкает петеботоферма
совпадение - не думаю ))
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ты не съезжай.

где ты слышал или читал про "развернули людей которых туда послали" ?
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В зеленой реальности проклятый барыга устроил переворот, что бы продать Крым, а потом напал на Донбасс, ради торговли на крови. Давно бросил затею с такими разговаривать. Моя овчарка больше разбирается в жизни чем они. По крайней мере понимает, что хорошо, а что плохо.
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Она все правильно сказала. Но если государство уничтожает бизнес через огромные налоги, сумасшедшую бюрократию и коррупцию, то откуда взяться новым рабочим местам?
Как люди могут себя обеспечивать, если на рынке труда рабочих мест с достойной зарплатой очень мало? Ну а само государство своим бюджетникам тоже платит сущие копейки.
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Это такая особенность инновационной стратегии Зе!технократов: снижение социальных затрат совмещают не с либерализацией экономической жизни, а с повышением налогов и ужесточением государственного регулирования экономики.
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а у пеци псевдопатриота какая стратегия - стырить и в офшоры? ))
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так ты тот самый патриот, который не признаёт оккупации Крыма, а называет это сдачей Крыма ?
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да называю - твой бох ездил в крым его сдавать - вместо чтоб отстаивать целостность страны
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а шо, кроме порошенко не было больше депутатов, которые могли бы сдать ?

почему именно этот депутат сдал ?

он же даже не был главой фракции )))
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а где написано что жкх должен вдвое превышать доход?
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а где написано, что не должен ?

ты можешь отказаться от услуг жкх
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при пеце да верю
он как псевдомайдановец и типапатриот загнал цены под потолок
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Если коммуналка вдвое превышает доход, то нужно снизить где-то в четыре раза цену на газ размеры жилья.
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Круто!!!! Теперь пенсии не будут платить, не касается израильских пенсов. Свидетели Зерро пытаются сбросит соц гарантии с государства (много у нас всяких доп выплат, как в армии много не нужной собственности согласно Апаршину). Надо срочно продать гос. собственность, даже если она прибыльна, землю тоже продать. Суки, что же делаете.
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"...помощь государства должна существовать как помощь в случае тяжелых жизненных обстоятельств...."
"Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 9795
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не дружок петика это часом - который получил и не отдаст никаких госкредитов ))
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Подобається мені, коли якась, вибачте, kurwa залізе на державну посаду з платнею під 100тисяч гривень щомісяця + бонуси_та_феофанії і починає повчати як треба жити "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 9609
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вона туди не залізла.

це ти її туди вибрав
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Звісно. Але на посаду голови комітету її обрано вже депутатами.
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Звісно. Призначена такими ж саме обраними "слугами".)
Одна шайка-лєйка обраних.
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Утім, у її висловлюванні, якщо я не помиляюся, є рація. Не треба забирати податки в того, кому їх (податки) потім треба повертати у вигляді субсидій.
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З цим її висловлюванням я можу й погодитись.
В мене претензії до цієї неукраїнської служки щодо її ініціативи про відміну пільг воювавших з рф.
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Ви дуже влучно помітили, що у всієї цієї блаЗєнської братії навіть на думці нема про скасування, скажімо, пільг т.зв. афганцям, нехай їм кацапня платить як спадкоємець совка. Але пільги ветеранам кацапо-української війни їм муляють очі.
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депутатами от Бундестага или теми депутатами, которых ты выбрал ?
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я вибирав не тих, хто тобі її призначив
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Ні, саме ти їх і вибирав "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 3208
Я про це знаю достеменно.
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Ну якшо у тебе мізки не здатні навіть на таку найпростішу логічну операцію, то поясню, як зебілу:

на посаду призначають ті, кого ти вибрав
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Отакої, то все таки, вибори на посаду непрямі? Так, дурненький?
Нас, "ЗЄbill-ів", так просто не розкусиш. Ми, "ЗЄbill-и", ще змусимо таких 133-дурнів понервувати "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 7378 На те ми й "ЗЄbill-и". "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 7378
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Таки пробило на кацапську. Ти, дурнику, більше схожий на "ЗЄ-біла"
Але нічого, з цим можна жити "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 6780
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та я бачу, шо ти з цим живеш, тобі видніше.

Спробуй з трьох разів вгадати, чтому саме ЗЕбіл ?
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а може ти вместе с твоим божком пецей вором "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 9473
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Это перекатиполе, прикотившееся в Украину из Казахстана, которое предлагало отменить льготы участникам войны с россией.
Тетя не хочет для экономии бюждета отменить льготы афганцам, воевавшим за Кремль?
Совок она любит больше.

Третьякова Галина Миколаївна (нар. 21 січня 1963, Новокубанці Цілиноградської (нині - Акмолинської) області Казахська РСР)
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Все верно она говорит. Люди должны жить на нищенские зарплаты, пенсии, предприниматели должны платить грабительские налоги, ставить кассовые аппараты и пр., а такие суки, как эта, будут брать взятки и ничего больше не делать. Вот так мы живем, уже скоро 30 лет и ничего менять не стоит, разве что в худшую сторону.
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по идеологии єтот талантливій физик был упоротым коммунякой
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А эта странная фраза: «Первое задание человека - обеспечивать себя самостоятельно» Странная, если не сказать больше.
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а зачєм тагда бюрократічєская піраміда власті??? налогі і акцизи???
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для обеспечения потребностей человека.

Но не материальных,
а потребностей в безопасности и справедливом суде.

Всё остальное человек должен добыть себе сам,

если он не калека, естественно.
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Просто єврейка. А вірити євреям не можна. Ні де, ніколи, ні кому!
Як можна було голосувати за "Слугу народа", якщо у першій сотні там було 76 євреїв?
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а зачем нам тогда верховная рада и т.п...законы и прочее...кто сильнее тот и прав...и третьякова далеко не на вершине цепочки...)))хоть бы думали что ляпают язычками своими...))))
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В ФРГ,например,необлагаемый доход 800 евро на члена семьи.А в Украине 17 грн.Вот такая вот социальная политика нашей власти,независимо от фамилии Президента
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сказавши А треба дійти до Б, а саме:
це просто пілотаж вищого сволочізма , коли максимальна сума налогообложения 40 000, а все що вище--- як офшор т.е без податку.
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а ця гаспажа себе обеспечує? Чи живе за рахунок наших податків???
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У керівниці соціальної політики України класичне олігархічне мислення! Держава існує для держави і олігархів (зараз це називається "держава у смартфоні" - хіба 10 мільйонів Пенсіонерів відшукають у смартфоні обіцяні послуги?), а простий Люд виживає, як вміє... Одним словом, після передвиборчого демагогічного TV-тайфуну пересічні Українці опускаються на землю. і... чують про фактичну відмову від державної підтримки Пенсіонерів, Ветеранів, погіршення умов надання Бідноті субсидій, реальну відмову від медреформи і т.д.
Слухайте, в тих комітетах соцполітики і у керівництві такого ж міністерства є бодай хтось, хто в останні роки працював у рай. чи міському управлінні праці і соц.політики, працював, а не керував? Хто з них бачив безкінечні щоденні багатомісячні черги за субсидіями і т.п? І дійсно розуміє, яка Людині потрібна допомога? Не красивими словами, ********* смартфонами, а гідною пенсією і зарплатою...
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Ну ба. Тогда нужно сделать тарифы 100% от дохода. И все станут богатыми, но в другой стране. Правда только те, которые туда живыми доберуться....
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