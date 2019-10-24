 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

"Передовсім ми повинні утримувати себе самі. Що для цього має зробити держава? Не оподатковувати нижній рівень доходів на кожного члена домогосподарства. Це основа соціальної політики. Перший дохід ніхто не має ні в кого забирати, ніякого податку з мінімальної зарплати або з чесного прожиткового мінімуму. І ми на цей дохід повинні собі все забезпечувати", - сказала вона в ході тристороннього круглого столу на тему:"Майбутнє пенсійної системи в Україні" в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами нардепки, якщо цих коштів забракло, то в цьому випадку "долучаються наші діти, наша місцева влада і державна влада".
Третьякова підкреслила, що така допомога держави повинна існувати як допомога в разі важких життєвих обставин.
"Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - додала вона.
её нам с марса не присылают.
хочет народ волшебную палочку - ему обещают волшебную палочку
до тех пор и власть такая, какая есть и другой не будет
P.S. А теперь насладимся воем зебобиков: "Это был неправильный зебилизм!!!"
По поводу назначений в РНБО двоих кварталовцев. Это хорошо и прогнозируемо. Это говорит о том, что кадров нет. Совсем. Есть только те, которые из квартала и лиги смеха, но они скоро кончатся. В масштабах страны их не хватит. И часть из них окажется идиотами. А других нет.
и ездить туда подписывать сдачу
крым захватили
но тем не менее это называется грабежом, а не сдачей карманов.
и отчего развернули корабли когда сдавали 2 корыта и буксир?
Я впервые слышу.
Это тебе по кацапскому тв такую интересную историю рассказали или по лугандонскому ?
совпадение - не думаю ))
где ты слышал или читал про "развернули людей которых туда послали" ?
Как люди могут себя обеспечивать, если на рынке труда рабочих мест с достойной зарплатой очень мало? Ну а само государство своим бюджетникам тоже платит сущие копейки.
почему именно этот депутат сдал ?
он же даже не был главой фракции )))
ты можешь отказаться от услуг жкх
он как псевдомайдановец и типапатриот загнал цены под потолок
цену на газразмеры жилья.
це ти її туди вибрав
Одна шайка-лєйка обраних.
В мене претензії до цієї неукраїнської служки щодо її ініціативи про відміну пільг воювавших з рф.
Я про це знаю достеменно.
на посаду призначають ті, кого ти вибрав
Нас, "ЗЄbill-ів", так просто не розкусиш. Ми, "ЗЄbill-и", ще змусимо таких 133-дурнів понервувати На те ми й "ЗЄbill-и".
Але нічого, з цим можна жити
Спробуй з трьох разів вгадати, чтому саме ЗЕбіл ?
Тетя не хочет для экономии бюждета отменить льготы афганцам, воевавшим за Кремль?
Совок она любит больше.
Третьякова Галина Миколаївна (нар. 21 січня 1963, Новокубанці Цілиноградської (нині - Акмолинської) області Казахська РСР)
Но не материальных,
а потребностей в безопасности и справедливом суде.
Всё остальное человек должен добыть себе сам,
если он не калека, естественно.
Як можна було голосувати за "Слугу народа", якщо у першій сотні там було 76 євреїв?
це просто пілотаж вищого сволочізма , коли максимальна сума налогообложения 40 000, а все що вище--- як офшор т.е без податку.
Слухайте, в тих комітетах соцполітики і у керівництві такого ж міністерства є бодай хтось, хто в останні роки працював у рай. чи міському управлінні праці і соц.політики, працював, а не керував? Хто з них бачив безкінечні щоденні багатомісячні черги за субсидіями і т.п? І дійсно розуміє, яка Людині потрібна допомога? Не красивими словами, ********* смартфонами, а гідною пенсією і зарплатою...