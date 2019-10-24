 "Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова

"Передовсім ми повинні утримувати себе самі. Що для цього має зробити держава? Не оподатковувати нижній рівень доходів на кожного члена домогосподарства. Це основа соціальної політики. Перший дохід ніхто не має ні в кого забирати, ніякого податку з мінімальної зарплати або з чесного прожиткового мінімуму. І ми на цей дохід повинні собі все забезпечувати", - сказала вона в ході тристороннього круглого столу на тему:"Майбутнє пенсійної системи в Україні" в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами нардепки, якщо цих коштів забракло, то в цьому випадку "долучаються наші діти, наша місцева влада і державна влада".

Третьякова підкреслила, що така допомога держави повинна існувати як допомога в разі важких життєвих обставин.

"Перше завдання людини - забезпечувати себе самостійно", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Настав час здійснити реформу прожиткового мінімуму, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА