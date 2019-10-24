 Зустріч із Зеленським і Рябошапкою в серпні була оптимістичною, - Горбатюк

Про це Горбатюк розповів на брифінгу 24 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрічався з президентом у серпні і розповів про всю проблематику, про результати розслідування. Вона завершилася, на мій погляд, доволі оптимістично, з розумінням того, що справи мають розслідуватися і перешкоди, які є, мають бути усунені ... На цій зустрічі був присутній і нинішній генеральний прокурор, якому президент сказав надати всю цю проблематику і кроки для її вирішення. Тобто я її надав і генпрокурору, і заступнику Чумаку. Нічого з цієї проблематики за 1,5 місяця вирішено не було", - заявив Горбатюк.

За його словами, конкретні кроки на зустріч не були зроблені.

"Крім обіцянок, що департамент для розслідування майданівських справ має бути створений", - зазначив Горбатюк.

Після цього, за його словами, далі тільки годували обіцянками про створення департаменту у справах Майдану.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він розслідував справи про злочини на Майдані.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне. "Ми працюємо лише на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, оскаржуватиму, реагуватиму. Зокрема, заяву про злочин писатиму, бо це свавілля", - вважає Горбатюк.

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