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Все про:ГПУ (3293) Зеленський (3331) звільнення (698) Горбатюк (311) Рябошапка Руслан (165)

 Зустріч із Зеленським і Рябошапкою в серпні була оптимістичною, - Горбатюк

Звільнений керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що в серпні у нього була оптимістична зустріч із президентом Володимиром Зеленським та нинішнім генпрокурором Русланом Рябошапкою.

Про це Горбатюк розповів на брифінгу 24 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"Я зустрічався з президентом у серпні і розповів про всю проблематику, про результати розслідування. Вона завершилася, на мій погляд, доволі оптимістично, з розумінням того, що справи мають розслідуватися і перешкоди, які є, мають бути усунені ... На цій зустрічі був присутній і нинішній генеральний прокурор, якому президент сказав надати всю цю проблематику і кроки для її вирішення. Тобто я її надав і генпрокурору, і заступнику Чумаку. Нічого з цієї проблематики за 1,5 місяця вирішено не було", - заявив Горбатюк.

За його словами, конкретні кроки на зустріч не були зроблені.

"Крім обіцянок, що департамент для розслідування майданівських справ має бути створений", - зазначив Горбатюк.

Після цього, за його словами, далі тільки годували обіцянками про створення департаменту у справах Майдану.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що ГПУ звільнила начальника Управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка. Він розслідував справи про злочини на Майдані.

Горбатюк заявив, що рішення генерального прокурора Руслана Рябошапки про його звільнення незаконне. "Ми працюємо лише на підставі перехідних положень КПК. Але генеральний прокурор додумався прирівняти слідчого до прокурора в цій ситуації і видати наказ, який є абсолютно незаконним. Звичайно, оскаржуватиму, реагуватиму. Зокрема, заяву про злочин писатиму, бо це свавілля", - вважає Горбатюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155699
 
 
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Чего только стоит "новый" министр МВД, не то что старый коррупционер любящий поживиться на рюкзаках. Оптимистично
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Интересно говноквартал шутит над этим? Есть не зебилы смотрящие эту дичь?
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Ну гончарног вчера переплюнул жеж квартал когда сказал, что нужно верить Зе! и доставать кровное бабло из под подушки. То-то я сегодня утром не видел очереди зомби-зебилов с сумками шоб бабло несли на депозиты Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8840
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Хорошая шутка... откуда у зебилов деньги!? Нонсенс!
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Я этим пальцем на рояле самого зеленского крышку поднимал
Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3942

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Жираф большой - йому видніш........? А, взагалі-то, результатів НЕМАЄ по Майдану, то, вроді у відставку треба..... Тільки результат, а не болтовня 5 років!
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Встреча с Зеленским и Рябошапкой в ​​августе была оптимистичной, - Горбатюк
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Звичайно, що звільнення від зебілів є оптимізмом.
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73/43%зебілні оптимісти, ви зробили це разом!
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В августе поверил, что карт-бланш на тягомотину с расследованием получил. Где результат?
Зустріч із Зеленським і Рябошапкою в серпні була оптимістичною, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7599
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