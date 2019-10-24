EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1713  50
Матеріали за темою:
Все про:документ (154) Кабмін (3227) Донбас (13391)

 Україна визнаватиме свідоцтва ОРДЛО про смерть і народження, - постанова Кабміну

Кабінет міністрів 23 жовтня ухвалив рішення про визнання окремих довідок, виданих медичними та судово-медичними установами на окупованому Донбасі.

Рішення стосується свідоцтв про смерть і народження громадян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з ним, спеціальна комісія визнає або відмовляє в підтвердженні таких документів органом РАЦС.

В уряді наголосили, що визнання окремих документів з ОРДЛО не означає визнання влади окупантів.

Читайте також: Моє головне завдання - ментально повернути жителів окупованих територій в Україну, - Сивохо

Під час прийняття рішення міністри враховували положення "Намібійських винятків" ООН, а також закон України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155698
 
 
 Топ коментарі
 
а "паспорта" ордло - следующий шаг узеленских, с 1 января 2020??
 показати весь коментар
 
А сепаров - участниками боевых действий. Хуже-то не будет. Уже хуже некуда.
 показати весь коментар
 
п.с. признавая ЛЮБЫЕ документы ордло - зеленский и Ко тем самым легитимизирует ордло. И не важно какие документы, один документ - уже достаточно...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а "паспорта" ордло - следующий шаг узеленских, с 1 января 2020??
 показати весь коментар
 
 
п.с. признавая ЛЮБЫЕ документы ордло - зеленский и Ко тем самым легитимизирует ордло. И не важно какие документы, один документ - уже достаточно...
 показати весь коментар
 
 
это да..там еще и печати с двухголовой курицей..эх, Моника Моника..
 показати весь коментар
 
 
А сепаров - участниками боевых действий. Хуже-то не будет. Уже хуже некуда.
 показати весь коментар
 
 
и признаем скоро инвалидность с выплатами по ранению дырявых вояк...капец ***
 показати весь коментар
 
 
Инвалидность боевикам мы уже платим. Ахметов и Бойко оформляют раненных боевиков на своих заводах задним числом.
 показати весь коментар
 
 
Решение местных судов пусть еще признают
 показати весь коментар
 
 
Чтобы получать пенсию и социалку в Украине там перестанут умирать и будут только рождаться.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. зебобики, коственно, признают ЛЫНЫРЫ и ДЫРЫ???
А как иначе понимать???

Предатели!!!
 показати весь коментар
 
 
Значит, скоро и удостоверение УБД от ОРДЛО Зе признавать прикажет...
 показати весь коментар
 
 
Там нашы люди?
А пенсионные свидетельства как-же?
 показати весь коментар
 
 
от вже і жаб'ячі свідоцтва почали визнавати!
незабаром зюзя з чепушилою будуть в десна лупашитись
 показати весь коментар
 
 
Пособия значит при рождении ребенка иеррористам из моего кармана будут платить или со счетов кипрской офшорной компании ТОВ"Квартал 95"?
 показати весь коментар
 
 
И без постановлений кабмина куча всего признаётся.
Например, разве правоохранители, суд не признаёт надлежащим доказательством найденную ксиву о принадлежности владельца к какому-то органу власти ОРДЛО или к вооруж. формированию? - Конечно признаёт - и постанова никакая не требуется.
 показати весь коментар
 
ви продовжуєте себе запитувати: зрадники вони, чи просто довбні?
а яка різниця? наслідки однакові!
 показати весь коментар
 
 
Це означає офіційне визнання ДНР-ЛНР. Зеленський - зрадник.
 показати весь коментар
 
 
"Це означає" лише, що в тебе немає голови на плечах. А документи про народження та смерть з клоаки ОРДЛО визнаються Україною ще з 18 січня 2018 року.
 показати весь коментар
 
Афигеть. тоесть Украина фактически признает печати, подписи и документы выданные террористами? Занавес Украина будет признавать свидетельства ОРДЛО о смерти и рождении, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 5220
 показати весь коментар
 
 









Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

А пособия "в связи с утратой кормильца" семьям зашкваренных лугандонских опочленцев не нужно выплачивать? Может льготы "героямнаваросии"? Там как раз "Канистра" (прим. бывш. шлюха уничтоженного российского террориста "мотороллы") очень нуждается в помощи!
 показати весь коментар
 
 
А где все зебилы делись? Кто это сделал разом, а?
 показати весь коментар
 
 
После етого любой европейский суд тем более наш Пещерский или Оболонский вам докажет что Украина признала днр и лнр
 показати весь коментар
 
 
Как говорил *****, курочка по зернышку тук-тук-тук... шаг за шагом, признание за признанием, и привет родной советский союз.
 показати весь коментар
 
 
это и есть правило "первого сантиметра", дальше будет проще. А украинцам? Україна визнаватиме свідоцтва ОРДЛО про смерть і народження, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 3180
 показати весь коментар
 
 
Чего все так возбудились?Ну а как еще вести учет своих граждан?В ОРДЛО ведь украинские граждане живут?)После деокупации,все,рожденные на этой территории должны получить украинское гражданство.Государство ведь для людей существует)
 показати весь коментар
 
Ну какой то учет должен быть?Как потом выдавать гражданство новорожденным?Как регистрировать смерть граждан Украины в,,особых районах,,?)Государство,должно выполнять свои функции даже в условиях войны,оккупации,эпидемий и пр. Україна визнаватиме свідоцтва ОРДЛО про смерть і народження, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 5820
 показати весь коментар
 
Повзуча легитимізація діри. Вітаю всіх...
 показати весь коментар
 
 
Чего это вдруг ? Мы признаём документы никем не признанных в мире квази-государств? Вы с головой дружите ?
 показати весь коментар
 
 
В правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов с ОРДЛО не означает признание власти оккупантов Україна визнаватиме свідоцтва ОРДЛО про смерть і народження, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 5100 А как же ето называется? Если обосрались то обосрались и шеколадом ето не загримируешь. И то что вы признаете еще не все документы ето не важно. В Европе ***** уже рассказывает что Украина признала днр и лнр и покажет украинские печати и подписи официальных украинских чиновников под печатями днр и лнр.
 показати весь коментар
 
 
короче все понятно ,в субботу все на Киев
 показати весь коментар
 
только что знакомый сказал что все СЭС районные предупреждены о ликвидации через 2 месяца а потом на биржу .но или на Польшу ,по желанию ...
 показати весь коментар
 
ДНІЩЄ!!! Де ж ті йо...ні нацжони, в який котлах ті грьобані нацкорпуса, які так справно бігали за Порохом? Продажні шкури, фарбовагі "націоналісти" на зарплаті ФСБ. Чи це вже не зрада відкритим текстом? Яку ганьбу ще треба проковтнути, якого лайне ще вилити на голову суспільству, щоб зрозуміти куди ведуть ці слуги?
 показати весь коментар
 
 
Ааааа!!! Зрада зрадная!!! Усі идиоты на майдан!!!
И по барабану, что это все на основании закона, принятого ВР 18 января 2018.
 показати весь коментар
 
 
пацаны на фронте вкурсе что они уже по своим стреляют ??? жду коменты полевых командиров ,которые принимают там сейчас .мож просто стволы надо не на Донецк а на Киев развернуть ...не ?
 показати весь коментар
 
как говорит мой знакомы мы живем в стране У
 показати весь коментар
 
Гівноплюї парашні, не верещіть.
Цій нормі уже кілька років.
Вона прийнята вашим коханцем пєдрою парашною в законі ще чи то 2014 чи 2015 року.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору