 Україна визнаватиме свідоцтва ОРДЛО про смерть і народження, - постанова Кабміну

Рішення стосується свідоцтв про смерть і народження громадян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Згідно з ним, спеціальна комісія визнає або відмовляє в підтвердженні таких документів органом РАЦС.
В уряді наголосили, що визнання окремих документів з ОРДЛО не означає визнання влади окупантів.
Під час прийняття рішення міністри враховували положення "Намібійських винятків" ООН, а також закон України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях".
А как иначе понимать???
Предатели!!!
А пенсионные свидетельства как-же?
незабаром зюзя з чепушилою будуть в десна лупашитись
Например, разве правоохранители, суд не признаёт надлежащим доказательством найденную ксиву о принадлежности владельца к какому-то органу власти ОРДЛО или к вооруж. формированию? - Конечно признаёт - и постанова никакая не требуется.
а яка різниця? наслідки однакові!
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
А пособия "в связи с утратой кормильца" семьям зашкваренных лугандонских опочленцев не нужно выплачивать? Может льготы "героямнаваросии"? Там как раз "Канистра" (прим. бывш. шлюха уничтоженного российского террориста "мотороллы") очень нуждается в помощи!
И по барабану, что это все на основании закона, принятого ВР 18 января 2018.
Цій нормі уже кілька років.
Вона прийнята вашим коханцем пєдрою парашною в законі ще чи то 2014 чи 2015 року.