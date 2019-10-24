 Окупанти на Донбасі погрожують припинити виплати пенсій жителям, які не здали українські паспорти, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.
"Для створення електронної бази даних уточнюється облік місцевих жителів, які не здали паспорти громадян України в обмін на реєстраційні документи квазіутворень. При цьому, пенсіонерам вже надсилаються погрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 року у разі відсутності документа про вилучення українського паспорта", - йдеться в повідомленні.
Крім того, російським окупаційним командуванням узагальнюється інформація про військовослужбовців 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, яким з різних причин відмовлено в отриманні паспорту громадянина Росії, для звільнення їх з військової служби до кінця ц.р.
Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.
24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Сам факт официального признания хоть одного их документа - по сути является легитимизацией ордло.
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то все правильно, нічого їм ще й українську пенсію отримувати, ось тільки паспорти нехай в Україну здають, а не бойовикам
даааа... поставили перед непростым выбором кормильцев...))))
ОРДЛО - это Украина. Изъятие паспортов - это преступление ОПГ "ЛДНР" против граждан Украины.
Короче, все сепары на фронте - граждане Расии.
Продолжение следует?