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 Окупанти на Донбасі погрожують припинити виплати пенсій жителям, які не здали українські паспорти, - ГУР

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях почали черговий етап кампанії паспортизації населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Для створення електронної бази даних уточнюється облік місцевих жителів, які не здали паспорти громадян України в обмін на реєстраційні документи квазіутворень. При цьому, пенсіонерам вже надсилаються погрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 року у разі відсутності документа про вилучення українського паспорта", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Немає російського громадянства - звільнення: окупанти прискорили "паспортизацію" на Донбасі, - ГУР. ВIДЕО

Крім того, російським окупаційним командуванням узагальнюється інформація про військовослужбовців 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, яким з різних причин відмовлено в отриманні паспорту громадянина Росії, для звільнення їх з військової служби до кінця ц.р.

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155696
 
 
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Изъятие украинских паспортов немедленно делает любые выборы нелегитимными. Потому что по "минску", ОРДЛО - это Украина.
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но при этом зеленский и Ко дали приказ ПРИЗНАВАТЬ документы ордло. Начали со справок о рождении и смерти.
Сам факт официального признания хоть одного их документа - по сути является легитимизацией ордло.
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Ну положим документы нацистов о смерти или рождении совку после войны тоже приходилось признавать. Потому как других то не было.
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Ну, с этой шайкой зелёных клоунов давно всё ясно.
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Оккупанты на Донбассе грозят прекратить выплаты пенсий жителям, не сдавшим украинские паспорта, - ГУР

.................
то все правильно, нічого їм ще й українську пенсію отримувати, ось тільки паспорти нехай в Україну здають, а не бойовикам
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пенсию кацапы уже перестали платить лугандонам- и это замечательно..лугандония очень бысто полюбит Украину, когда лишится кацапских денег..
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Одобряю, нашим керманычам не хватает мужества прекратить платить украинскую пенсию. Может, орки помогут в этом вопросе.
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Напишут заяву что потеряли, получат новый паспорт .
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ничесе! халява как бы заканчивается? а то и тут и там и Красный крест..и ренатлеонидович))))
даааа... поставили перед непростым выбором кормильцев...))))
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И кто же теперь не выполняет минские соглашения ???
ОРДЛО - это Украина. Изъятие паспортов - это преступление ОПГ "ЛДНР" против граждан Украины.
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да и слава богу что заставляют, хоть прекратят толпы пенсов в Украина за пенсией ездить.
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"Кроме того, российским оккупационным командованием обобщается информация о военнослужащих 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина России, для увольнения их с военной службы до конца с.г."
Короче, все сепары на фронте - граждане Расии.
Продолжение следует?
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Як це перестануть платити? А як же вони будуть існувати тільки на українську пенсію? Вони вже за п"ять років звикли по дві отримувати і якщо припинить то це буде ущімлєніє шахтарів і трактористів і вони припинять війну. Окупанти на Донбасі погрожують припинити виплати пенсій жителям, які не здали українські паспорти, - ГУР - Цензор.НЕТ 299
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че за бред Окупанти на Донбасі погрожують припинити виплати пенсій жителям, які не здали українські паспорти, - ГУР - Цензор.НЕТ 4647 у них по три паспорта как у Пороха ( Украинские , российские и ордло ) Некто не чего не забирает
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