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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3303) звільнення (703) Горбатюк (311)

 "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри. ВIДЕО

Глава департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, якого звільнили у зв'язку з реорганізацією, розповів про результати роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Горбатюк нагадав, що співробітники Департаменту спецрозслідувань розслідували "майданівські" справи і злочини колишніх високопоставлених чиновників.

"Загалом, ми в "майданівських"справах повідомили про підозри 440 особам, у суді - 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків... Щодо злочинів чиновників: ми повідомили про підозру 156 особам, у суді 87 обвинувальних актів. Якщо не сухими цифрами, то нашим підрозділ повідомлено про підозру двом президентам, прем'єр-міністру, 11 міністрам, голові РНБО та його заступнику, генеральному прокурору, голові СБУ...", - сказав Горбатюк.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155694
 
 
 Топ коментарі
 
Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
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зебил, для суда нужен полный пакет, ВСЕ доказательства - а они не валяются на дороге. Даже на Западе такие дела расследуются до десятка лет. Более того, такие дела рассматривает не окружной суд..
Впрочем, для зебилов это СЛИШКОМ сложные вещи... Вот и моника зелюк, "юрЫст" думал что "президент сажает":D
"Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 7924
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Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
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А конкретніше , харя казламордий. Чи тільки язиком сраку партнову вилизувати можеш, 3.14дорок касабський? Тільки завдяки Горбатюку і адвокатам родичів Небесної сотні ця справа рухалася, зараз є всі шанси руками маладой зєльной ****...ской каманди поховати.
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"...57 приговоров....". Огласите весь список пожалуйста.
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А шо там оглашать? Всякая мелочь типа провiдний спецiалiст районного управления в делах малообеспеченных.
Чи вы думаете, шо дело уровня Грымчака они б не пропиарили? Сомневаюсь...
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Порох тогда еще не был президентом. Не трогайте Ющенко и Кучму. Ведь не кому будет подписовать формулу штангенциркуля
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По чиновникам не очень понятно, актов до Х.... , а приговоров ноль.
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приговоры выносит суд, а не прокуроры, зебилы))
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Если суд не выносит, значит доказательной базы нет. Только не говори о судьях, это ДЕТИЩЕ Пэтрухы.
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зебил, для суда нужен полный пакет, ВСЕ доказательства - а они не валяются на дороге. Даже на Западе такие дела расследуются до десятка лет. Более того, такие дела рассматривает не окружной суд..
Впрочем, для зебилов это СЛИШКОМ сложные вещи... Вот и моника зелюк, "юрЫст" думал что "президент сажает":D
"Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 7924
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зебил, ты обиделся за лоховство моники щмаркли?)) ну, поплачь, поистери.. всё ж таки твоя моника не слишком от тебя отличается в тупизен "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 4531 "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 378
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Во, БЛ....... ь, проснулся. Теперь можешь просвещать, такие не валяются на дороге, разве, что на обочине.
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браво, зебил! наконец-то до тебя ДОШЛО понимание важности просвещения, а не зависания у зомбоящика с г+г).. мы верим в тебя - еще полгода, и ты научишься мыть руки после работы на обочине "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри - Цензор.НЕТ 5667
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Ну и ДЕБИЛ, напишу крупно, не доходит. За ЗЕ не голосовал, 1 + 1 ну, совсем не смотрю, а шо важно мне, не тебе, примороженному судить. Это я так, от скуки с тобой перебросился, как то веселит. Но, быстро ты поднадоел. Прости.
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а, это ты типа сейчас "не голосовал", но всю весну и лето орало за монику зе?))
пля, зебилы.. вас таких "не голосовавших" здесь уже стадо набролось
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"...а приговоров ноль....",- "...57 приговоров....".
Чи ти сліпий, чи тупий, який ти, льоня? А пробач, одразу не побачив , ти ж "касой", тому тобі не всі цифри зрозумілі, мабуть.
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Горбатюк балакучий нікчема, немає значення кількість висунутих підозр, має значення лише 1) кількість карних справ, що дійшли до суда, 2) кількість вироків. Горбатюк банально обхезався на посаді. P.S. Але це не означає, що Рябошапка з колєгами буде краще, можливо, що й навпаки.
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Для "умных" юристов и не совсем умных : Не в защиту Горбатюка, но будь он хоть самый честный и профессиональный, ситуация в Украине такова,

что ОДИН самый незначительный судья может БЕЗ ОСНОВАНИЯ отменять, запрещать.. любые действия прокуратуры, полиции, СБУ... какие бы доказательства не были...
И судье НИЧЕГО не будет!!!!!!!!!
Вот когда с судей снимут неприкосновенность, когда начнут "сажать" судей, тогда в Украине может что-то измениться в лучшую сторону.
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А результатов шо то не видно ! Лось брехливый этот Горбатюк !
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П"ять років це униле бородате чмо щось бурмотіло собі під ніс про розслідування...А зараз,коли його копнули - ожив...Боротися буде...Бо то за себе...
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Бачу, кодло косорилих взялося за роботу по-дорослому все серуть і серуть . Звідкіля тільки що береться. Думаю, це- вроджене. Голосніше пердіть, а то не почують, тварюки мацкальські.
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Ну цирк ***... и только!!!Да эту скотину не увольнять нужно а САЖАТЬ за слив дел Майдана.Вот поэтому ничего в стране не происходит так как полная безнаказанность.
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Кого ти хочеш саджати 3.14дорок забугорний?
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11 министров? Маловато будет!
Вот Труба собирается посадить если не 12 президентов, то хотя бы одного, но 12 раз!
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кпд -ноль. бумагомаратель. иди работать асфальтоукладчиком
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Всё правильно сказал. Грамотные не нужны. Жаль.
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