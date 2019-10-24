 "Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Горбатюк нагадав, що співробітники Департаменту спецрозслідувань розслідували "майданівські" справи і злочини колишніх високопоставлених чиновників.
"Загалом, ми в "майданівських"справах повідомили про підозри 440 особам, у суді - 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків... Щодо злочинів чиновників: ми повідомили про підозру 156 особам, у суді 87 обвинувальних актів. Якщо не сухими цифрами, то нашим підрозділ повідомлено про підозру двом президентам, прем'єр-міністру, 11 міністрам, голові РНБО та його заступнику, генеральному прокурору, голові СБУ...", - сказав Горбатюк.
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Чи вы думаете, шо дело уровня Грымчака они б не пропиарили? Сомневаюсь...
Впрочем, для зебилов это СЛИШКОМ сложные вещи... Вот и моника зелюк, "юрЫст" думал что "президент сажает":D
пля, зебилы.. вас таких "не голосовавших" здесь уже стадо набролось
Чи ти сліпий, чи тупий, який ти, льоня? А пробач, одразу не побачив , ти ж "касой", тому тобі не всі цифри зрозумілі, мабуть.
что ОДИН самый незначительный судья может БЕЗ ОСНОВАНИЯ отменять, запрещать.. любые действия прокуратуры, полиции, СБУ... какие бы доказательства не были...
И судье НИЧЕГО не будет!!!!!!!!!
Вот когда с судей снимут неприкосновенность, когда начнут "сажать" судей, тогда в Украине может что-то измениться в лучшую сторону.
Вот Труба собирается посадить если не 12 президентов, то хотя бы одного, но 12 раз!