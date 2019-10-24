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Все про:Київська область (1038) шахрайство (280) прокуратура (1940) Тернопільщина (199) УБД (55)

 Група шахраїв заволоділа сумою понад 7 млн ​​грн, призначених для учасників бойових дій

Правоохоронці викрили групу осіб, яка обманом заволодівали коштами учасників бойових дій на території Тернопільської та Київської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, вказані особи шляхом обману військовослужбовців (учасників бойових дій) незаконно заволоділи бюджетними коштами - виплатами одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності - у великих розмірах. До своєї схеми, ймовірно, вони залучали посадових осіб лікувальних закладів з метою виготовлення відповідних медичних документів про настання інвалідності.

На цей час правоохоронці задокументували близько 20 епізодів неправомірного призначення фінансової допомоги, внаслідок чого лише упродовж 2018-2019 років державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн.

За результатами проведених обшуків на території Тернопільської і Київської областей виявлено і вилучено грошові кошти у сумі понад 200 тис. грн та близько 6 тис. доларів США, банківські картки учасників бойових дій тощо.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155692
 
 
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Это скорее всего порохо-патриоты, намайданили себе
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повезло даунам,что не в СССР в 41-м их накрыли..
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А то были мошенники или МОЙШенники ?
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Че *** , пЭтя с полтараком опять хулиганят?! Или это уже "новая" Зе команда чудит ?! пздц Группа мошенников завладела суммой свыше 7 млн грн, предназначенных для участников боевых действий - Цензор.НЕТ 2384
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Доить государство при помощи воевателей-халявщиков сейчас выгодно как никогда.
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Такие они западенские "патриеты" ничем не брезгуют - с Майдана и сразу воровать
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Это фигуранты , которые покупали инвалидность, из вчерашней новости .
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