 Група шахраїв заволоділа сумою понад 7 млн ​​грн, призначених для учасників бойових дій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

За версією слідства, вказані особи шляхом обману військовослужбовців (учасників бойових дій) незаконно заволоділи бюджетними коштами - виплатами одноразової грошової допомоги у разі настання інвалідності - у великих розмірах. До своєї схеми, ймовірно, вони залучали посадових осіб лікувальних закладів з метою виготовлення відповідних медичних документів про настання інвалідності.



На цей час правоохоронці задокументували близько 20 епізодів неправомірного призначення фінансової допомоги, внаслідок чого лише упродовж 2018-2019 років державі завдано збитків на суму понад 7 млн грн.



За результатами проведених обшуків на території Тернопільської і Київської областей виявлено і вилучено грошові кошти у сумі понад 200 тис. грн та близько 6 тис. доларів США, банківські картки учасників бойових дій тощо.

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