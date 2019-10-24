 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це розповів колишній начальник УСР Сергій Горбатюк на брифінгу. Він входить до звільнених осіб.
"За результатами перших тестувань у нас шість слідчих не пройшли до наступного етапу. Наприклад, слідчий, який займався епізодом штурму Майдану і направив до суду обвинувальний акт проти колишнього глави СБУ; слідчий щодо 20 лютого, розстрілів, який завершили направленням обвинувального акта проти п'яти беркутівців ; слідчий щодо організованої злочинної організації, узурпації влади колишнім президентом", - розповів Горбатюк.
Він сумнівається, що слідчі з такими результатами повинні підтверджувати свою кваліфікацію.
"Ще чотири були звільнені минулої п'ятниці і я вчора. Це чітка відповідь керівництва Генеральної прокуратури, які пріоритети в їхній роботі", - сказав він.
Горбатюк вважає, що керівництво Генпрокуратури "не бажає бачити в новоствореному департаменті процесуального керівництва тих, хто займався майданівськими справами".
За його словами, в результаті дій нового керівництва ГПУ робота у цих справах фактично зупинена.
"Крім формально створеного департаменту, не робляться практичні кроки щодо подальшого розслідування. Так, дійсно є дата 20 листопада, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно, справи повинні передати в ДБР. Станом на сьогодні не створено ні робочі групи з ДБР, не створено там підрозділ, генпрокурор або його заступники не прийняли цей процес в ці руки, а крім того і законодавчих підстав для переведення немає", - сказав Горбатюк.
Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.
Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, бо на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.
21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який буде здійснювати тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.
Для тех, кто в танке никогда и не дойдет.
Горбатюк, как тот адвокат-еврей, который 30 лет вел одно дело, и на нем купил дом, машину, вырастил сына, оплатил ему учебу, а потом сын стал адвокатом пришел и выиграл это дело..
Духовой оркестр.
На скамейке подсудимых
Нет свободных мест...
ЧИчас оправдают и триумфально вернут вместе с даунбасом... там будет презИком ))))
Как легко посмеятся над сгоревшим домом , и не извениться ,но еще легче рачки ползать перед кацапами. Х... на веревке попал в новый скандал.
"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки оскандалився зверненням до Росії: відео
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/mi-budemo-druzyami-hor-verovki-zapisav-skandalne-zvernennya-do-rosii-video.htm
что снова Вас обманули Зелебобики
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Соответственно, дела должны передать в ГБР. По состоянию на сегодня не созданы ни рабочие группы с ГБР, не создано там подразделение, генпрокурор или его заместители не приняли этот процесс в эти руки, а кроме того и законодательных оснований для перевода нет", - сказал Горбатюк.Источник: https://censor.net.ua/n3155690
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ну то правильно, тож при баригах ще щось розслідувалося та в суд направлялося, при цьому Горбатюк вільно критикував владу з надією самому стати новим Генпрокурором. А зєлємойські вирішили по-своєму, і не так як сподівався Горбатюк: взагалі вирішили закрити всяке провадження по подіям Майдана, а самого Горбатюка як вже викорстаного корисного ідіота взагалі викинути з системи прокуратури.
"Є підрозділ слідчих, є підрозділ - прокурорів. Я очолював підрозділ слідчих - управління спеціальних розслідувань. Він існує, але вже мало що від нього залишилось Там по 6-7 слідчих у відділах позалишалось. Керівництво звільнене, лишився один заступник. Ледь животіє та догорає це управління спецрозслідувань", - розповів Горбатюк.І наголосив, що робота Генеральної прокуратури у справах злочинів на Майдані та щодо колишніх високопосадовців наразі фактично заблокована. Пряма мова:
"Я можу сказати, що сьогодні заблокована робота і по майданівських справах, і по колишніх високопосадовцях. Не робиться практичних кроків для вирішення ситуації подальшого розслідування. Дійсно, є дата 20 листопада цього року, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно мають справи передаватись до ДБР. Але на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп з ДБР, не створено там підрозділ, Генпрокурор чи його заступники жодним чином не брали цей процес в свої руки. Крім того, ще й законодавчих причин для переведення нема, бо там тільки передбачено за конкурсом. Є законопроєкт у Раді, але його ще не проголосовано. І це знову ж призведе до фактичного продовження гальмування цих розслідувань", - зазначив він.
Горбатюк наголосив, що помітив супротив проти дозволу тим самим слідчим розслідувати корупційні справи.
"Стосовно цих розслідувань з перших днів Генпрокурор та його заступник вказували на те, що ці справи не повинні розслідуватись в рамках злочинної організації, ці справи мають передаватися до різних органів - НАБУ, поліції, ДБР - що знов уж таки призводить до їх знищення", - закінчив Горбатюкhttps://prm.ua/robota-gpu-u-spravah-shhodo-maydanu-zablokovana-gorbatyuk/
https://prm.ua/upravlinnya-spetsrozsliduvan-ye-ale-led-zhivotiye-ta-dogoraye-gorbatyuk/
1. В верховной раде создается ТСК по вопросу выяснения причин неудовлетворительного расследования дел по майдану.
Приглашается Горбатюк вместе с своими подчиненными и в открытом режиме рассказывают кто конкретно мешал расследованию, предоставляя документы.
Приглашаются адвокаты потерпевших и они тоже рассказывают с документами, почему резонансные преступления не расследованы за 5 лет.
2. На основании этих слушаний решение ТСК направляется в ДБР для дальнейшего расследования и правовой оценки.
Прошу заметить, что эти прокуроры 5 лет вели расследование, получали зарплату из карманов простых налогоплательщиков. Думаю общество имеет право знать по каким причинам нет результата.
Хотелось бы посмотреть какую "песню" будет петь Горбатюк, если вдруг все вышеперечисленное случиться. Но в нашей стране это мало вероятно. К сожалению