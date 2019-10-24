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 Політика України, Суспільство
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 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк

Одинадцятьом співробітникам Управління спеціальних розслідувань ГПУ, які займалися розслідуванням справ Майдану, не знайшлося місця при новому генеральному прокурорі. Шістьох з них відсіяли в ході тестування, ще п'ятьох звільнили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.ua, про це розповів колишній начальник УСР Сергій Горбатюк на брифінгу. Він входить до звільнених осіб.

"За результатами перших тестувань у нас шість слідчих не пройшли до наступного етапу. Наприклад, слідчий, який займався епізодом штурму Майдану і направив до суду обвинувальний акт проти колишнього глави СБУ; слідчий щодо 20 лютого, розстрілів, який завершили направленням обвинувального акта проти п'яти беркутівців ; слідчий щодо організованої злочинної організації, узурпації влади колишнім президентом", - розповів Горбатюк.

Він сумнівається, що слідчі з такими результатами повинні підтверджувати свою кваліфікацію.

"Ще чотири були звільнені минулої п'ятниці і я вчора. Це чітка відповідь керівництва Генеральної прокуратури, які пріоритети в їхній роботі", - сказав він.

Горбатюк вважає, що керівництво Генпрокуратури "не бажає бачити в новоствореному департаменті процесуального керівництва тих, хто займався майданівськими справами".

За його словами, в результаті дій нового керівництва ГПУ робота у цих справах фактично зупинена.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ГПУ пояснили звільнення Горбатюка реорганізацією його управління

"Крім формально створеного департаменту, не робляться практичні кроки щодо подальшого розслідування. Так, дійсно є дата 20 листопада, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно, справи повинні передати в ДБР. Станом на сьогодні не створено ні робочі групи з ДБР, не створено там підрозділ, генпрокурор або його заступники не прийняли цей процес в ці руки, а крім того і законодавчих підстав для переведення немає", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, бо на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який буде здійснювати тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.

Також читайте: З перших днів Рябошапка зайняв позицію, що ОЗУ Януковича немає. Казали, що це вигадка Луценка, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155690
 
 
 Топ коментарі
 
Остановилось? Неужели? А оно вообще двигалось? И куда ты его двигал?
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Це «привіт» від Януковича через портнова!
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дык, расследование и не велось, благодаря Горбатюку..
Горбатюк, как тот адвокат-еврей, который 30 лет вел одно дело, и на нем купил дом, машину, вырастил сына, оплатил ему учебу, а потом сын стал адвокатом пришел и выиграл это дело..
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Типо они что то делали, а не отмазывали виновных - беню и саку.
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Опача, всплывают новые подробности! Так то Беня и Саака расстрелы на майдане устроили?11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4296 Они рукойводили, а Зеленский с ружжом бегал да шмалял во все стороны?
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Есть официальное признание снайперов израильской прокуратуре.
Для тех, кто в танке никогда и не дойдет.
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зебіли, обидва, так розберіться, хто і коли і як стріляв?
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Горбатюк хоть что-то делал, хотя ему Луценко кислород перекрывал. А вот чего это такого специалиста уволили зеленые, думаю, за то что их друзей затронул. Что Пэтя, что Зеля - одно и тоже.
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Це «привіт» від Януковича через портнова!
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Остановилось? Неужели? А оно вообще двигалось? И куда ты его двигал?
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А смысл расследовать дела Майдана, если Овощ скоро вернется в Украину как легетимный? Богатыриха, Портнов и Ефремова ж оправдали? 11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1194
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дык, расследование и не велось, благодаря Горбатюку..
Горбатюк, как тот адвокат-еврей, который 30 лет вел одно дело, и на нем купил дом, машину, вырастил сына, оплатил ему учебу, а потом сын стал адвокатом пришел и выиграл это дело..
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В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке подсудимых
Нет свободных мест...
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При этих клоунах все забыли про настоящее зло ПТНХ.
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Горбатюку желательно уйти с расследования преступлений на майдане, из за слишком долгого затянувшегося расследования, и нулевого результата.
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не даром отложили апелляция яныка...
ЧИчас оправдают и триумфально вернут вместе с даунбасом... там будет презИком ))))
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Пошли в ход сопли ......, будь ты хоть трижды хороший но показатель работы результат , зачем держать работника который делает работу или её вид ,а результата работы нет ? мало того и когда он доделает эту работу сам не знает?
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Вот с кем работает 95 квартал, совпадение - не думаю!
Как легко посмеятся над сгоревшим домом , и не извениться ,но еще легче рачки ползать перед кацапами. Х... на веревке попал в новый скандал.
"Ми будемо друзями!" Хор Верьовки оскандалився зверненням до Росії: відео

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/mi-budemo-druzyami-hor-verovki-zapisav-skandalne-zvernennya-do-rosii-video.htm
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Горбатюк зробив все що зміг, для того що б злити справу. А вся тусовка тих активістів, які раніше обурювалися і мітингували, мовчить тому що їхні цілі були ті ж. Вони зробили це разом.
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ну как же -- ЗЕ кричал -- надо закончить расследование дел по Майдану... и???
что снова Вас обманули Зелебобики
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11 сотрудникам Управления спецрасследований не нашлось места в ГПУ. Расследование дел Майдана фактически остановилось, - Горбатюк

....
Соответственно, дела должны передать в ГБР. По состоянию на сегодня не созданы ни рабочие группы с ГБР, не создано там подразделение, генпрокурор или его заместители не приняли этот процесс в эти руки, а кроме того и законодательных оснований для перевода нет", - сказал Горбатюк.Источник: https://censor.net.ua/n3155690

......................
ну то правильно, тож при баригах ще щось розслідувалося та в суд направлялося, при цьому Горбатюк вільно критикував владу з надією самому стати новим Генпрокурором. А зєлємойські вирішили по-своєму, і не так як сподівався Горбатюк: взагалі вирішили закрити всяке провадження по подіям Майдана, а самого Горбатюка як вже викорстаного корисного ідіота взагалі викинути з системи прокуратури.
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Спражній зміст поточного 'реформування' 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5114 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1156
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Звільнений з Генпрокуратури керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що управління спецрозлідувать є, але ледь животіє та догорає. Про це він повідомив під час брифінгу на ганку ГПУ. Пряму трансляцію вів "Прямий".
"Є підрозділ слідчих, є підрозділ - прокурорів. Я очолював підрозділ слідчих - управління спеціальних розслідувань. Він існує, але вже мало що від нього залишилось Там по 6-7 слідчих у відділах позалишалось. Керівництво звільнене, лишився один заступник. Ледь животіє та догорає це управління спецрозслідувань", - розповів Горбатюк.І наголосив, що робота Генеральної прокуратури у справах злочинів на Майдані та щодо колишніх високопосадовців наразі фактично заблокована. Пряма мова:
"Я можу сказати, що сьогодні заблокована робота і по майданівських справах, і по колишніх високопосадовцях. Не робиться практичних кроків для вирішення ситуації подальшого розслідування. Дійсно, є дата 20 листопада цього року, де повноваження слідчих прокуратури закінчуються. Відповідно мають справи передаватись до ДБР. Але на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп з ДБР, не створено там підрозділ, Генпрокурор чи його заступники жодним чином не брали цей процес в свої руки. Крім того, ще й законодавчих причин для переведення нема, бо там тільки передбачено за конкурсом. Є законопроєкт у Раді, але його ще не проголосовано. І це знову ж призведе до фактичного продовження гальмування цих розслідувань", - зазначив він.
Горбатюк наголосив, що помітив супротив проти дозволу тим самим слідчим розслідувати корупційні справи.
"Стосовно цих розслідувань з перших днів Генпрокурор та його заступник вказували на те, що ці справи не повинні розслідуватись в рамках злочинної організації, ці справи мають передаватися до різних органів - НАБУ, поліції, ДБР - що знов уж таки призводить до їх знищення", - закінчив Горбатюкhttps://prm.ua/robota-gpu-u-spravah-shhodo-maydanu-zablokovana-gorbatyuk/
https://prm.ua/upravlinnya-spetsrozsliduvan-ye-ale-led-zhivotiye-ta-dogoraye-gorbatyuk/
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шо данилюк,шо горбатюк....а можно уйти молча по-мужски???
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В любой нормальной стране дальнейшие действия были бы следующие:
1. В верховной раде создается ТСК по вопросу выяснения причин неудовлетворительного расследования дел по майдану.
Приглашается Горбатюк вместе с своими подчиненными и в открытом режиме рассказывают кто конкретно мешал расследованию, предоставляя документы.
Приглашаются адвокаты потерпевших и они тоже рассказывают с документами, почему резонансные преступления не расследованы за 5 лет.
2. На основании этих слушаний решение ТСК направляется в ДБР для дальнейшего расследования и правовой оценки.
Прошу заметить, что эти прокуроры 5 лет вели расследование, получали зарплату из карманов простых налогоплательщиков. Думаю общество имеет право знать по каким причинам нет результата.
Хотелось бы посмотреть какую "песню" будет петь Горбатюк, если вдруг все вышеперечисленное случиться. Но в нашей стране это мало вероятно. К сожалению
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