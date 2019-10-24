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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3227) Ляпіна (40) Милованов Тимофій (41) Держрегуляторна служба (10)

 Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна

Звільнена з посади голови Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила про плани уряду ліквідувати структуру.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Я взагалі Милованова раніше не знала. Мала з ним за весь цей час – понад місяць роботи - одну бесіду. Причому я розраховувала, що це буде бесіда про позиції щодо законопроєктів. Мене запросили на зустріч і наполягали, щоб я прийшла до того, як почнеться круглий стіл в комітеті Верховної Ради - якраз з приводу законопроєкту 1073 (про касові апарати). Я думала, що вони хочуть подискутувати щодо моєї позиції, яку я вже оприлюднила і направила в міністерство заздалегідь. Тим не менше, про це взагалі не було розмови. Розмова була: ми взагалі не бачимо Держрегуляторну службу як таку.

Вони ж оголосили "нову еру регуляторної політики". Так вони називають ліквідацію - новий лексикон. Потрібен окремий словничок, щоб їх зрозуміти. Наприклад, якщо вам "Слуга народу" або урядовець говорить "я вас почув", це значить "йдіть ви на… ви мені вже набридли". Якщо говорять "нова ера", це значить, що вони збираються щось скасувати, ліквідувати і знищити. Якщо вони говорять, що вони "уряд мрії", це значить, що крім мрій там ніякої роботи більше не буде. Є цілий набір штампів, який треба навчитися розшифровувати", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Немає діалогу. Є імітація": Ляпіна зв'язала своє звільнення з критикою уряду

Повне інтерв'ю із Ксенією Ляпіною читайте ТУТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я б це назвала "Партія регіонів 2", - Ляпіна про звільнення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155689
 
 
 Топ коментарі
 
а шмарклю будут ликвидировать? всмысле импичмент делать? Правительство планирует ликвидировать Госрегуляторную службу, - Ляпина - Цензор.НЕТ 9223
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Будет меньше взяточников-порохоботов нашедших себе тепленькие места на госслужбе..
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У Ляпиной истерика, от корыта еле за ноги оттянули.
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а шмарклю будут ликвидировать? всмысле импичмент делать?
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Кажуть моніка дуже добре робить імпічмент, від душі.
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Ніхто і не знав, що твою дружину звуть Моніка. Номер телефона даси?
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Будет меньше взяточников-порохоботов нашедших себе тепленькие места на госслужбе..
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Представь ситуацию, ты в чужом городе, 1000 км от дома, у тебя украли сумку, паспорт, кошелек, тех паспорт, права, карты, мобильный. Даже позвонить нет возможности, номера в телефоне. Твои действия? Ты бомж, куда обратился-посылают НАХ! Сейчас хи-хи,ликвидируют, правильно, нечего их кормить. Уже скоро малый и средний насладится ситуацией. (а Ляпина вообще то из ТиМошенницы)
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Які основні функції Державної регуляторної служби, яку очолювала Ляпіна?
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)) Это педобот, ему сие не ведомо и не нужно у него другое назначение Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 288
Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 276
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Може людина все загубила, десь лазить жебракує. То я б йому контакти Ляпіної підкинув, щоб він від неї цю допомогу, про яку пише, отримав.
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пилить и откатывать - слава пе великому рехВорматору )))
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Ну и шо, вроде при Ляпиной біло єкономическое чудо. Шо есть, шо нэма.
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Правильно, можно заменить жонглером или дрессировщиком собачек.
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Давайте лучше зебобика люстрировать
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Час переназвати Слуга Народу в Солгал Народу.
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Столько разных регуляторов в Украине, голова кругом. А работать негде, детсадиков мало, медицина за деньги, дороги в Африке лучше и т.д. и т.п. Нарегулировали.....
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бедная ксюша придется работать
айяйяй - корыто закрывается Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 9451
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У Ляпиной истерика, от корыта еле за ноги оттянули.
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Це наклеп! За роги та хвоста відтягували.
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Оттянули и не подискутировали.... это произвол!
4 года харю наедала на не пыльном месте и тут вдруг всё...
Катастрофа! Уряд планує ліквідувати Держрегуляторну службу, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 4190
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"А кто, скажет, здесь судья? - Ляпкин-Тяпкин. - А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!" Замість щоб прибрати старого хабарника ліквідують всю службу
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