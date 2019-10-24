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Все про:мігранти (248) Польща (1970) лікарі (284) заробітчани (254)

 Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри"

Міністерство охорони здоров'я Польщі підготувало зміни, які дадуть можливість полегшити працевлаштування лікарів з-за меж ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Дозвіл на практику лікаря в конкретній польській лікарні та іспит, що дає право на надання послуг лікаря в Польщі – все це передбачає проєкт МОЗ Польщі. Нові правила дозволять наймати медиків за межами ЄС, наприклад в Україні. І вони дозволять обійти – чи, принаймні, відкласти – нострифікаційну процедуру, що полегшує роботу в інших державах ЄС (процедуру визнання іноземних документів про освіту).

"Якщо ми цього не зробимо, це зроблять інші країни нашого регіону, де медичні установи мають набагато вищі бюджети", – переконує Ярослав Федоровський, президент Польської Федерації лікарень.

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До змін з побоюванням ставляться польські лікарі, які вбачають у них запровадження подвійних стандартів.

МОЗ в пояснювальній записці не приховує, що це спосіб залатати кадрові діри там, де є загроза припинення діяльності лікарень через відсутність лікарів-фахівців. Спрощений режим дозволяє працювати тільки в Польщі, тому може сприяти тому, щоб лікарі лишалися в країні, а не їхали в інші держави ЄС.

Зазначається, що в Польщі працює багато лікарів з України, але враховуючи те, що процес нострифікації диплома – тривалий і дорогий, вони залучені в якості санітарів і молодших медсестер.

"Нам дуже потрібні кадри, особливо лікарі, готові до роботи. Така скорочена процедура, безумовно, необхідна", – стверджує Ярослав Федоровський.

Наразі пропозиція МОЗ проходить обговорення в юридичній комісії Сейму.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155687
 
 
 Топ коментарі
 
А Польша будет платить врачам по 5000 евро? Ведь наши врачи и учителя с 21 апреля с.г. уже имеют 4000 Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 2831
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При Порошенко такого оттока кадров в Пильшу не было!!!
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Зебіли - більші українофоби. Ще й дурні, не розуміють що по них у першу чергу вдарять "зе-реформи". Нехай стрибають і тішаться.
Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 3800
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При Порошенко такого оттока кадров в Пильшу не было!!!
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слишком тебя тут много. ты инвалид, прокованный к кровати, бездельник или это твой основной заработок?
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слишком много вопросов в одном предложении, что бы я на них отвечал. Попробуй завтра Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 7879
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Я звичайний пенсіонер за віком. Прочитав ваш коментар і буду радить родичу їхати до Польщі, бо тут зебіли йому зіпсують життя.
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Не надо. Поляки бывают еще те ксенофобы
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Я виріс в Києві з друзями поляками, був у Польщі, дочка багато разів була у Польщі 9останній раз в цьому році). Поляки ксенофоби до тих, хто не вміє бути культурним.
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Самая лучшая ксенофобия в мире! А некультурные поляки существуют в природе? Ну чисто теоретически. Просто это скорее всего будет означать их ксенофобия по отношению к людям культурным) а это уже не есть гуд.
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Мабуть існує, але я проїхав усю Польщу і її не побачив.
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Зебіли - більші українофоби. Ще й дурні, не розуміють що по них у першу чергу вдарять "зе-реформи". Нехай стрибають і тішаться.
Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 3800
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Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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это он все виноват, это он же безвиз сделал, в результате все рабочие разьехались и теперь мне чесальщика спины тяжело найти, потому как никто не хочет работать менее чем за 10к+питание, проезд.надеюсь закроют таки границы, или сделают так, чтоб нам закрыли, а мы типо не при делах, все , ну почти все, возвратятся. А в 100 долларов зарплата будет крутая, вот тогда и коммуналка снизится
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Без виз это отгромная ошибка Петра Алексеевича(( Люди тикают от одной мысли про Зе!, Он жеж когда вводил безвзиз не думал, что люмпены вместо филижанки кавы будут выбирать кокаино-зависимого клована играющего на рояле Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 3345
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В часи Порошенко З'ЯСУВАЛИ що в Україні від 35 до 50тис лікарів ЗАЙВІ!!! і не вистачає 20-35тис фельшарів-медсестер...
Так що проблема УКРАЇНИ не в кількості лікарів... а в їх ЯКОСТІ
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Та поздно кинулись. У нас теперь все как один назад, на родину. К бене под крыло!
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А Польша будет платить врачам по 5000 евро? Ведь наши врачи и учителя с 21 апреля с.г. уже имеют 4000 Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 2831
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Не будуть, але зарплати українських лікарів є мізерними.
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Алі, ти не правий, а як згадати трансплантолога місячної давнини у якого в банківській ничці знайши лям баксов. У нас медики живуть краще за вчителів з 4000 $ заробітньої платні!!!
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я хтів написать банківська чарунка, але котсапи не зрозуміють, бо гугел криво перекладе...
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У мене теж таке буває кудись заховаю , ничку від жінки, а потім не можу знайти, хоч поліцію підключай. ну до того щоб не пам'ятати що і в якому банку положив і під який код я ще не доріс
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Та нормлаьно в Польщі українськи лікарі заробляють. Туди їдуть нормальні профессіонала, а залишаються лікарі-гопники.
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і не дивно... бо їх на 15% БІЛЬШЕ ніж потрібно... Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 1546
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Завдяки "зеленим реформаторам", ця проблема, для вас, буде вирішена. Найближчим часом
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Дайош лікарні без лікарів, політиків без досвіду, землю - не селянам! Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 2979
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У врачей в Украине зарплата 4тыс долларов! Так что не выйдет ничего! Польша хочет облегчить трудоустройство врачей из Украины: "Нам очень нужны кадры" - Цензор.НЕТ 5730
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Таможенников, прокуроров, судей, ёпта!))
Как бы им эту мразь впарить.. Тогда и наши работяги постепенно сюда вернутся.
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може членограї протрібні і міністри дебіли?
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Нашим людЯм не догодили.
Кажуть погані спеціалісти, то будуть тепер лікувати поляків.
Отак.
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Не будут.
На сегодня врачи в гос.больницах Польши работают за копейки. Потому регулярно бастуют, и врачей там постоянно не хватает.
Так что открытие возможности привлекать врачей из-за пределов ЕС не значит что врачи приедут на хорошую работу в частные клиники - нет, только в государственные больницы на копеечные зарплаты чтобы закрыть дыры.
Не думаю что квалифицированные врачи, которые неплохо чувствуют себя в Украине, ломанутся на такие "супер-вакансии". Если кто и поедет, то какие-то 3-сортные невостребованные врачи-неудачники.
А частная практика для украинских врачей как была закрыта в Польше, так продолжит оставаться закрытой.
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В государственных клиниках да. В частный бизнес врачам из-вне ЕС попасть почти нереально, иностранцам надо сдать экзамен - количество мест на экзамен до 10 на воеводство, запись через интернет на несколько лет вперед.
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В Феофании хорошие врачи,крысы под куполом совсем не дохнут.
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Супруниху хотят переманить гады такие Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 1916
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браво! рад за врачей
но в ужасе за Украину... кто лечить то нас будет?
***
- доктор, что вы скажете за мою болячку?
- погодите-погодите, сейчас гляну в интернете..
- тю...так давайте я сам...
- еще чего! вы прекращайте мне тут самолечение...
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А нам все равно, платить не чем за лечение. А если шо, то и в Польшу можно слетать. На то и безвиз. Но лучше помереть на Родине, я не патриот.
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Памрітє пасрєдінє між Польщею та Україною Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 7446
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У нас епоха бідності закінчилась, полякам нічого не світить : D
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Украинцы скоро уедут куда угодно, а их землю заселят какие-то негры.
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Никто не заселит. Никто. Только после полной очистки от остатков действующего правящего класса. А он, похоже, помрёть на этой земле последним.
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З автомобільного форуму: " Сообщение от Хирург Днепр:
Цените нас! Через 5-10 лет вас будут лечить пакистанцы..."
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Пакистанці і особливо індуси непогані лікарі
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Залежить від того де вони вчилися і де набували кваліфікацію.
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У Києві вже чув про лікарів-палестинців Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 7443
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у нас ще із 14 року виїхало багато лікарів!
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Пусть к нам приезжают лечиться, в чём проблема. Хотя не, ну нафиг. Там со старыми эксгумациями разобраться не могут, а тут ещё новых им нагеноцидим.
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Їм потрібні кадри тому, що всі їхні кадри тут! Цілий район в Брукліні заселений поляками і дуже багато новоприбулих з Европи! Це наслідки глобалізації і прогресу -нічого із цим не поробиш! Якщо вже шведи перебираються в Америку, то що казати про інших!
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Чего прогрессивного? Двести лет назад европейцы в Америку не ехали, что-ли? Ехали ещё больше, где ж тут прогресс-то?
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Переліт в два кінці може собі дозволити навіть студент. Сто років назад це було дуже дорого і небезпечно.
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«Прі чьом здєсь прагрєс»?!)))) сто років тому?! Ти з якої копанки постиш?!))))
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200 лет они на Титанике, а теперь вжиииик и тама. Безопсность и скорость. А завтра на гиперлупе....
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Хитромудрые поляки.Хотят иметь крепостных
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а тут даже без хитрости имеют... во все щели Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри" - Цензор.НЕТ 8301
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Украина уверенно превращается в "большую деревню".... А что может предложить деревня? Только продукты питания и недорогую рабочую силу! Всё!
Интересно, сколько стоит государству обучение одного медика? А Польше это не будет стоить ничего.....
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а в Украине остануться работать только ветеринары....
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Тут і так працють самі пенсіонери, революціонери та реформатори.
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чтоб лечить зебильных люмпенов в общем-то никто кроме психиатров и ветеринаров не нужен - как то так...
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в нашій лікарні є молодий хірург від Бога, і він вже намагався здати екзамен з польської мови... До інших лікарів тут мона не ходити - тільки во врєд
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Ну, для зеботов врачей можно и в Квартале набрать. Зачем им опыт и знания? Главное - новые лица.
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дивно. А свої "кадри" не пробували вирощувати?? Чи свої всі у Німеччину та Норвегію повтікали??
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