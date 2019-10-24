 Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри"

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Дозвіл на практику лікаря в конкретній польській лікарні та іспит, що дає право на надання послуг лікаря в Польщі – все це передбачає проєкт МОЗ Польщі. Нові правила дозволять наймати медиків за межами ЄС, наприклад в Україні. І вони дозволять обійти – чи, принаймні, відкласти – нострифікаційну процедуру, що полегшує роботу в інших державах ЄС (процедуру визнання іноземних документів про освіту).
"Якщо ми цього не зробимо, це зроблять інші країни нашого регіону, де медичні установи мають набагато вищі бюджети", – переконує Ярослав Федоровський, президент Польської Федерації лікарень.
До змін з побоюванням ставляться польські лікарі, які вбачають у них запровадження подвійних стандартів.
МОЗ в пояснювальній записці не приховує, що це спосіб залатати кадрові діри там, де є загроза припинення діяльності лікарень через відсутність лікарів-фахівців. Спрощений режим дозволяє працювати тільки в Польщі, тому може сприяти тому, щоб лікарі лишалися в країні, а не їхали в інші держави ЄС.
Зазначається, що в Польщі працює багато лікарів з України, але враховуючи те, що процес нострифікації диплома – тривалий і дорогий, вони залучені в якості санітарів і молодших медсестер.
"Нам дуже потрібні кадри, особливо лікарі, готові до роботи. Така скорочена процедура, безумовно, необхідна", – стверджує Ярослав Федоровський.
Наразі пропозиція МОЗ проходить обговорення в юридичній комісії Сейму.
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Так що проблема УКРАЇНИ не в кількості лікарів... а в їх ЯКОСТІ
Как бы им эту мразь впарить.. Тогда и наши работяги постепенно сюда вернутся.
Кажуть погані спеціалісти, то будуть тепер лікувати поляків.
Отак.
На сегодня врачи в гос.больницах Польши работают за копейки. Потому регулярно бастуют, и врачей там постоянно не хватает.
Так что открытие возможности привлекать врачей из-за пределов ЕС не значит что врачи приедут на хорошую работу в частные клиники - нет, только в государственные больницы на копеечные зарплаты чтобы закрыть дыры.
Не думаю что квалифицированные врачи, которые неплохо чувствуют себя в Украине, ломанутся на такие "супер-вакансии". Если кто и поедет, то какие-то 3-сортные невостребованные врачи-неудачники.
А частная практика для украинских врачей как была закрыта в Польше, так продолжит оставаться закрытой.
но в ужасе за Украину... кто лечить то нас будет?
***
- доктор, что вы скажете за мою болячку?
- погодите-погодите, сейчас гляну в интернете..
- тю...так давайте я сам...
- еще чего! вы прекращайте мне тут самолечение...
Цените нас! Через 5-10 лет вас будут лечить пакистанцы..."
Интересно, сколько стоит государству обучение одного медика? А Польше это не будет стоить ничего.....