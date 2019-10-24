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Все про:армія (2594) Зеленський (3331) опитування (418) рейтинг (280)

 Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці. ІНФОГРАФІКА

Українці схильні більшою мірою довіряти волонтерам, ветеранам АТО і президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг"  за 19-22 жовтня.

69% українців довіряють волонтерам, 67% - ветеранам АТО, 66% - президенту. При цьому варто зазначити, що рейтинг Зеленського дещо "просів" - за підсумками вересневого опитування "Рейтингу", роботою Зеленського на посаді президента були задоволені 71% українців.

Також високий рівень довіри до армії (65%) і до церкви (56%). Громадським організаціям довіряють 48% респондентів, міським / сільським головам - 47%, Національній гвардії - 46%, Кабінету міністрів - 45%, Верховній Раді - 44%, місцевим ЗМІ - 43%, загальнонаціональним ЗМІ - 42%, Службі безпеки України - 38 %, обласним державним адміністраціям - 32%.

Волонтери, ветерани АТО, президент: Рейтинг зясував, кому найбільше довіряють українці 01

Причому іншим державним і правоохоронним структурам радше не довіряють. Наприклад, поліції не довіряють 49%, а довіряють - 31%, прикордонній службі - 41% і 23% відповідно, Державному бюро розслідувань - 41% і 23%, податковим органам - 50% і 20%, митним органам - 51% і 19%, НАБУ - 49% і 17%, Національному агентству з питань запобігання корупції - 48% і 15%.

Найвищий рейтинг недовіри у прокуратури (62%) і судів (66%). Довіряють їм лише 14-15%.

Читайте також: 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

В опитуванні брали участь 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка - не більше 2,0%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155686
 
   
 Топ коментарі
 
Україна мала лідера світового масштабу, але не зрозуміла цього. Шкода.Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 8371
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Мені шкода Пороха. Він стільки зробив для України. Натомість нарід просто плює на його досягнення Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 9006
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Сколько же ещё зебилов наивных то осталось.
Ну ничё - Гончарук им "месседж" уже послал...
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Это не "месседжи" - это уже были кладбищенские колокола.
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Когда уже соевые гниды научатся уважать мнение народа Украины.
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зебилы познают все прелести Ыканамическага прАцветания при монике: Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці - Цензор.НЕТ 9099
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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вот именно, когда голосовавшие за соевого малороса клоуна начнут думать.
Если что - за петюню я не голосовал. Шах и мат - зебил...
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Практически нисколько их не осталось. Сейчас я расскажу, как проводятся такие опросы. Задают три вопроса. Кому вы больше всего доверяете в Украине - Президенту (без фамилии), премьер-министру или Верховной Раде... А потом публикуют результат опроса - Зеленскому доверяет 29%, премьеру 12%, Верховной Раде 12%. Сумма всех процентов не сходится. И это правильно. Потому что остальные сказали, что власти вообще не доверяют.
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Ему бы эту зиму пропетлять с такими темпами зашкваров.
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Марши 24 августа и на Покрова все показали и без рейтингов.
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ЗЕбилов стало меньше, но всё равно 66% ещё ждут снижения тарифов, высокой зарплаты и 2-й сруский йизык
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скоро зебилы получат новые платежки с ростом цен на комуналку на фоне снижения/отмены субсидий... и разобьют свой зомбоящик)) шутка... про разобьют: они будут спорить с зомбоящиком))
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Україна мала лідера світового масштабу, але не зрозуміла цього. Шкода.Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 8371
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Мені шкода Пороха. Він стільки зробив для України. Натомість нарід просто плює на його досягнення Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 9006
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и это только начало...
Ыканамическое прАцветание при монике:

Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
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Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці - Цензор.НЕТ 3294

Точно!!!
такого лидера по офшорам Украина еще не знала! Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці - Цензор.НЕТ 2060
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Порошенко - это украинский Черчилль. Надо просто знать историю этого великого премьера. Порох делал то же самое во время войны, что и Черчилль. Только британцы поменяли власть избрав вместо бесхребетного премьера "мызамир" Антони Идена, который был готов капитулировать перед Гитлером на военачальника Черчилля, а украинский нарид тоже во время войны сделал все наоборот, избрав бесхребетного телепня. Стоит напомнить, что в том числе благодаря Черчиллю вторая мировая была выиграна?
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Ага!
Это ваше мнение!

А вот моё мнение: Порошенко - это румынский Чаушеску по Лайт-версии...
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Твое мнение можешь зажевать ягелем и запить бояркой. Вы, любители "Скотов" и Шмаркли - малоросы и капитулянты.
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На нары этого бывшего лидера, только там его место.
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ця худоба має сидіти пожиттєво із конфіскацією!
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Это ппц, как у таких как ты голова засрана... Или на зарплате все же? Ну не может здравомыслящий человек уважать мародера, популиста и брехуна...
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Ахахаха! Є! Є таки фахівці з жополізінгу в Україні! Видатні фахівці!
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Украинцы склонны в большей степени доверять волонтерам, ветеранам АТО и президенту Владимиру Зеленскому.

Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 2385
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При опросе скорей всего спрашивали:"-На кого вы больше всего ложили".
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"Самый высокий рейтинг недоверия у прокуратуры (62%) и судов (66%). Доверяют им только 14-15%. " - ну это и ежу понятно от мощниых рехформ попередника Волонтеры, ветераны АТО, президент: "Рейтинг" выяснил, кому больше всего доверяют украинцы - Цензор.НЕТ 431
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Армия тоже - папиредники. если что. Но благодаря зебилам, после сдачи украинской земли сепарам без боя, и от ихнего рейтинга ничего не останется.
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Вы сдали без боя крым и часть донбасса в 2014 году. Так что молчи
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Я пока писал этому ответ, вспомнил что это русня маскирующийся под патриота.
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Ждали когда вы прекратите скакать и уничтожать страну.
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Это вы сдали выбрав овоща... Порошенко пришел к власти после оккупации крыма. Овоща выбирали такие как ты, те кто выбрал зеленую чуму сейчас.
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А ти що робив у ті місяці? Побіг до військкомату? Чи відсиджувався перед зомбоящиком? Усі гуртом кримокацапи не варті життя одного українського солдата. Єдині кому співчуваємо - це Киримли.
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А ти за себе говори ідіот
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Все з тобою ясно, зебіл кацапович. Нік зміни, електоральне сміття.
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Турчинов зассал вводить военное положение. Так что ПНХ порохобот
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Гидрант почти неделю по япониям шатался, за украинские деньги, видимо обнюхивался коксом. Ничего же не делают - все по старому, включая тарифы. Самое время рейтингов.
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А каким боком Зю к волонтерам и ветеранам АТО? Оно косило от призыва. Нонсенс
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Тобто особисто зелі довіряють.
Не його оточенню, ні кадровим рішенням. Це просто симпатія. Ото лохі....
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Доверяют пока,а там время покажет
Пороху тоже сначала доверяли
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СБУ, НАБУ, поліція "справедливі" суди на "дні" - ето фіаско, братани!
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цілком довіряю у Моніки 5-е ,як можно одночасно довірять атошникам і капітулянту або в опитуваних в голові кисіль ,або красиво малюють!
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Армия
Волонтеры
Украинская Церковь
ветераны АТО
СБУ
.. а Зеленой Шмаркле в этом списке нет!
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Сидить це чмо на кнопочці і думає, що він щось вирішує!)))) мій пост забанити всі три учасники на цій гілці?!)))
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ПУТІН *****! - бань тепер, кацапське чмо.
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во істіну *****.
якщо фуйлом назвати фуйла, то не забанять, а якщо навіть в скороченій формі назвати так ЗЕ, то забанять.
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Что-то сильно отличаются цифры.Вчера писали,что презЕденту доверяет 80%,а по этой табличке только 23% совершенно ненормальных и 43% с шансом на выздоровление.
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а мародеру ніколи не довіряли - бо 73% чекали змін, а всі інші були при схемах розграбування країни!
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На первом месте по "доверию"-главный феникс Бирюков Юрий,по совместительству бывший первый зам министра обороны времен хфельдмаршала Мальдивского.Буду знать теперь.
И так для интереса.Абсолютно случайно,хотелось бы спытать у Разумкова % доверия к бывшему президенту, Кондтеру ХерПитеру?
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"Я - українець, а не росіянин", заявив 85-річний американський актор ДЖЕК ПАЛАНС на російському фестивалі і відмовився від нагороди президента Росії.
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Забыл еще спытаты у Разумкова доверие к погорелице нашей,вяликомученнице святой,"наилучшему" банкиру всех времен и народов Лерки Лондонской.Почему стал интересен Леркин рейтин?Ну потому,что судя по "соплям",что на Цензоре рекой льются ,вся страна оплакивает ее невинноубиенный,сгоревший отчий дом.
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Как тут, бляхомуха, не материться?
Где в опроснике вы видите ФАМИЛИЮ "ЗЕЛЕНСКИЙ"???????????????????
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Дійсно. І про якого ж з Президентів вони відповідали???)))
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Ну вот, хунта практически готова. Волонтёры и ветераны.
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Церковь, Карл, церковь! ППЦ, в 15 веке живем! Скоро ведьм на кострах жечь будем... Раньше в космос летали, а теперь попам верим)))) Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці - Цензор.НЕТ 7975
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Як тільки українець починає комусь довіряти - то його тут же взувають...І не дивлячись на те,що ця практика існує вже багато віків українці продовжують довіряти і їх продовжують взувати...Ось такий народ,вважає себе дуже хитрим а обдурюють всі кому не лінь...
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Так Сабаков гавкав що поліції довіряють 60%
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- Догнать! Отловить! Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны.
- Возьмите лучших из худших!

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