 Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 19-22 жовтня.

69% українців довіряють волонтерам, 67% - ветеранам АТО, 66% - президенту. При цьому варто зазначити, що рейтинг Зеленського дещо "просів" - за підсумками вересневого опитування "Рейтингу", роботою Зеленського на посаді президента були задоволені 71% українців.

Також високий рівень довіри до армії (65%) і до церкви (56%). Громадським організаціям довіряють 48% респондентів, міським / сільським головам - 47%, Національній гвардії - 46%, Кабінету міністрів - 45%, Верховній Раді - 44%, місцевим ЗМІ - 43%, загальнонаціональним ЗМІ - 42%, Службі безпеки України - 38 %, обласним державним адміністраціям - 32%.

Причому іншим державним і правоохоронним структурам радше не довіряють. Наприклад, поліції не довіряють 49%, а довіряють - 31%, прикордонній службі - 41% і 23% відповідно, Державному бюро розслідувань - 41% і 23%, податковим органам - 50% і 20%, митним органам - 51% і 19%, НАБУ - 49% і 17%, Національному агентству з питань запобігання корупції - 48% і 15%.

Найвищий рейтинг недовіри у прокуратури (62%) і судів (66%). Довіряють їм лише 14-15%.

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В опитуванні брали участь 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка - не більше 2,0%.