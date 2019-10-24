 Волонтери, ветерани АТО, президент: "Рейтинг" з'ясував, кому найбільше довіряють українці. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг" за 19-22 жовтня.
69% українців довіряють волонтерам, 67% - ветеранам АТО, 66% - президенту. При цьому варто зазначити, що рейтинг Зеленського дещо "просів" - за підсумками вересневого опитування "Рейтингу", роботою Зеленського на посаді президента були задоволені 71% українців.
Також високий рівень довіри до армії (65%) і до церкви (56%). Громадським організаціям довіряють 48% респондентів, міським / сільським головам - 47%, Національній гвардії - 46%, Кабінету міністрів - 45%, Верховній Раді - 44%, місцевим ЗМІ - 43%, загальнонаціональним ЗМІ - 42%, Службі безпеки України - 38 %, обласним державним адміністраціям - 32%.
Причому іншим державним і правоохоронним структурам радше не довіряють. Наприклад, поліції не довіряють 49%, а довіряють - 31%, прикордонній службі - 41% і 23% відповідно, Державному бюро розслідувань - 41% і 23%, податковим органам - 50% і 20%, митним органам - 51% і 19%, НАБУ - 49% і 17%, Національному агентству з питань запобігання корупції - 48% і 15%.
Найвищий рейтинг недовіри у прокуратури (62%) і судів (66%). Довіряють їм лише 14-15%.
В опитуванні брали участь 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Похибка - не більше 2,0%.
Ну ничё - Гончарук им "месседж" уже послал...
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Если что - за петюню я не голосовал. Шах и мат - зебил...
Ыканамическое прАцветание при монике:
Зарплаты в Украине упали на 17%
В ІІІ квартале, по сравнению с II кварталом 2019 года, уровень зарплат в Украине упал на 17%. Об этом свидетельствуют данные дайджеста заработных плат
Так, наиболее резким спад был в сфере домашнего персонала - 44%. В среднем, представителям этой сферы предлагают 5,5 тысяч грн в месяц. Однако можно отправиться на поиски работы в Киевскую область и получать 12,5 тысяч грн.
Единственная отрасль, где зарплаты не меняются уже полгода - производство. Здесь готовы платить около 10 тысяч грн в месяц.
В сфере охраны и барно-ресторанной индустрии также стали платить меньше. Работодатели предлагали вознаграждение за труд на 22% ниже в сравнении с предыдущим кварталом. При этом, охранникам готовы платить на четверть меньше, чем барменам. Месячный оклад первых может составить 5,8 тысяч грн, барменам же обещают 7,1 тысяч грн в месяц.
Точно!!!
такого лидера по офшорам Украина еще не знала!
Это ваше мнение!
А вот моё мнение: Порошенко - это румынский Чаушеску по Лайт-версии...
не сміши !
Не його оточенню, ні кадровим рішенням. Це просто симпатія. Ото лохі....
Пороху тоже сначала доверяли
Волонтеры
Украинская Церковь
ветераны АТО
СБУ
.. а Зеленой Шмаркле в этом списке нет!
якщо фуйлом назвати фуйла, то не забанять, а якщо навіть в скороченій формі назвати так ЗЕ, то забанять.
И так для интереса.Абсолютно случайно,хотелось бы спытать у Разумкова % доверия к бывшему президенту, Кондтеру ХерПитеру?
Где в опроснике вы видите ФАМИЛИЮ "ЗЕЛЕНСКИЙ"???????????????????
- Лучшие из лучших зализывают раны.
- Возьмите лучших из худших!