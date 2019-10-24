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 Суспільство
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Все про:аеропорт (405) Жуляни (36) Київ (6657)

 В аеропорту "Київ" скасовано три рейси, ще два десятки затримуються

У Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Згідно з даними аеропорту, скасовано два рейси на виліт авіакомпанії Wizz Air сполученням Київ – Берлін (W66113) та Київ – Вільнюс W66277 (Wizz Air). Крім того, скасовано приліт одного рейсу в Київ з Вільнюса (W66278) також авіакомпапнії Wizz Air.

Рейси, які затримуються на виліт: Рим AZ593 (Alitalia); Мінськ B2848 (Belavia); два рейси до Варшави LO756 та LO750 (LOT); Варшава W61568 (Wizz Air); Меммінген W67305 (Wizz Air); Дортмунд W67301 (Wizz Air); Неаполь EG276 (Ernest Airlines); Будапешт W62474 (Wizz Air); Берґамо EG274 (Ernest Airlines). Крім того, на внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich затримуються три ранкові рейси в Одесу, Запоріжжя та Львів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через густий туман над столицею в аеропорту "Київ" скасовано кілька ранкових рейсів

Рейси, які затримуються на приліт: Берґамо EG273 (Ernest Airlines); Варшава W61567 (Wizz Air); Берлін W66114 (Wizz Air); Меммінген W67306 (Wizz Air); Дортмунд W67302 (Wizz Air); Неаполь EG275 (Ernest Airlines). Крім того, затримуються два внутрішні рейси на приліт авіакомпанії Motor Sich із Запоріжжя та Одеси.

Наразі на сайті аеропорту "Київ" немає інформації щодо причини затримки та скасування рейсів. Водночас 22 та 23 жовтня аеропорт інформував про відміну та затримки рейсів через сильний туман у столиці.

Згідно з інформацією Українського гідрометцентру, у Києві та області 24 жовтня мінлива хмарність, без опадів, вранці – туман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155685
 
 
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Больше жгите опалого лыстя, порохоботы из частного сектора. Не дадим Зе! нормально работать В аэропорту "Киев" отменены три рейса, еще два десятка задерживаются - Цензор.НЕТ 754
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Так это же из-за тумана,надо полы помыть в аэропорту.
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Так когда же сдохнет ринат леонидович?
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