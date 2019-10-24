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 Суспільство
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Все про:податкова міліція (1309) Донецька область (2330) ДФС (2346)

 Податкова міліція припинила незаконні дії щодо безпідставної зміни власників одного з промислових підприємств Донеччини

Податковою міліцією Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України під час розслідування кримінального провадження у жовтні поточного року припинено незаконні дії щодо безпідставної зміни власників одного з промислових підприємств Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

Так, групою осіб у липні поточного року на території Київської області організовано підроблення та подання до компетентних органів відповідних реєстраційних документів, внаслідок чого здійснено перереєстрацію вказаного підприємства на іншу особу без відома його фактичного власника, що призвело до незаконного заволодіння корпоративними правами підприємства у вигляді 100 % статутного фонду в розмірі 2,5 млн грн.

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У ході досудового розслідування за ініціативою слідчого Мінюстом скасовано реєстраційні дії, пов’язані з перереєстрацією підприємства, а також акредитацію суб’єкта державної реєстрації – комунального підприємства, яким безпідставно проведено перереєстрацію підприємства.

Крім того, за клопотанням слідчого та прокурора судом накладено арешт на корпоративні права - 100 % статутного фонду підприємства, чим упереджено можливість вчинення подальших незаконних дій стосовно підприємства та втрату майна власниками.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, наразі слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення усіх причетних до злочину осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155679
 
 
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А когда рейдеров начнем массово сажать?
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А щас вся нынешняя власть это барыги и мародеры. А пеняют на Петра Алексеевича Налоговой милицией прекращены незаконные действия по безосновательной смене собственников одного из промышленных предприятий Донетчины - Цензор.НЕТ 8720
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"Я на х*ю видел ваш Майдан!", - Портнов
Орган, повністю підконтрольний голові АП Януковича Портнову, ДБР, займеться "притягненням до відповідальності" вбивць патріотів часів Євромайдану.

https://www.rbc.ua/…/gbr-sozdast-podrazdelenie-rassledovani…
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и кто сказал петин анал?
ну да верим однозначно Податкова міліція припинила незаконні дії щодо безпідставної зміни власників одного з промислових підприємств Донеччини - Цензор.НЕТ 5216 Податкова міліція припинила незаконні дії щодо безпідставної зміни власників одного з промислових підприємств Донеччини - Цензор.НЕТ 5216 Податкова міліція припинила незаконні дії щодо безпідставної зміни власників одного з промислових підприємств Донеччини - Цензор.НЕТ 5216 Податкова міліція припинила незаконні дії щодо безпідставної зміни власників одного з промислових підприємств Донеччини - Цензор.НЕТ 5216 Податкова міліція припинила незаконні дії щодо безпідставної зміни власників одного з промислових підприємств Донеччини - Цензор.НЕТ 5216
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это нвф как лугандонские
они вне закона - мочите их!!!!
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