 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" 19-22 жовтня 2019 року.

Згідно з результатами опитування, 18% опитаних вважають, що за останні 12 місяців економічне становище в країні покращилося, 47% говорять, що воно не змінилося, і 29% - стверджують, що ситуація погіршилася.

На тлі зростання оптимістичних настроїв у країні після президентських виборів, виросли і позитивні очікування щодо майбутнього. Так, сьогодні 45% опитаних вірять, що в наступні 12 місяців економічне становище в Україні покращиться, 26% - вважають, що воно не зміниться, і тільки 15% - мають негативні очікування. Ще 15% не змогли відповісти на це питання.

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Найбільше позитивних змін опитані побачили в стані доріг: майже 40% відзначили поліпшення. Позитивні зрушення в курсі національної валюти відзначили 31%. У ситуації зі свободою слова і демократії поліпшення побачили 23%.





