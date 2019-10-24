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 Економіка, Суспільство
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 18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

З початку року, кількість тих, хто негативно оцінював економічну ситуацію в Україні, зменшилася вдвічі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" 19-22 жовтня 2019 року.

Згідно з результатами опитування, 18% опитаних вважають, що за останні 12 місяців економічне становище в країні покращилося, 47% говорять, що воно не змінилося, і 29% - стверджують, що ситуація погіршилася.

На тлі зростання оптимістичних настроїв у країні після президентських виборів, виросли і позитивні очікування щодо майбутнього. Так, сьогодні 45% опитаних вірять, що в наступні 12 місяців економічне становище в Україні покращиться, 26% - вважають, що воно не зміниться, і тільки 15% - мають негативні очікування. Ще 15% не змогли відповісти на це питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Згідно з прогнозами зростання економіки України в 2020 році становитиме 3,5-3,7%, - Милованов

Найбільше позитивних змін опитані побачили в стані доріг: майже 40% відзначили поліпшення. Позитивні зрушення в курсі національної валюти відзначили 31%. У ситуації зі свободою слова і демократії поліпшення побачили 23%.

18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування Рейтингу 01
18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування Рейтингу 02
18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування Рейтингу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155678
 
 
 Топ коментарі
 
((((зеленые - а оптимизм таки проходит - и по весне будет народ гнать - зеленое шобло на ростов))))
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Завдяки кому? Правильно, завдяки Порошенко та його уряду.
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18% українців вважають, що економічне становище в країні за останній рік покращилося, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3622

на 17% впали зарплати , а 18% побачили ріст, напевно гроші від одних , їх 17% перейшли іншим , їх 18% . Тоді все сходиться
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Оптимизм украинцев определяется курсом доллара
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Почем там картошка нынче в долларах? А хлеб с маслом?
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Тут довольно интересно.Я смотрел украинские статданные-экономический рост около 4.5%,шо довольно неплохо.Но при этом-стагнирует промышленность-роста нет.Обьясняется это просто-деньги гастеров.Около 11 млрд$ зашло в Украину в 2018-м,и цифра растет постоянно.Но,зрада в том,что этот источник роста не навсегда.Рано или поздно,заробитчане начнут перевозить семьи за границу и денежные переводы упадут.Без промышленности и новых технологий Украина обречена быть бедной)
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Що то за люди і, ого їх так мало? Щасливими і багатими повинні відчувати себе як мінімум 73 від отки. 🤔
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