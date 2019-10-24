 Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти"

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на матеріали суду, передає Цензор.НЕТ.

Україна оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю, ухвалене в березні 2019 року, і постанову Арбітражного суду Північно-Кавказького округу від 21 червня у тій самій справі.

У скарзі український Мін'юст вказував на порушення судами норм матеріального та процесуального права. Однак "підстав для перегляду у цій справі ухвалених актів" російський Верховний суд не знайшов.

Нагадаємо, "Татнафта" почала судовий розгляд проти України в 2008 році, вимагаючи $2,4 млрд компенсації за втрату акцій "Укртатнафти" і контролю над Кременчуцьким НПЗ. У 2014 році міжнародний арбітраж ухвалив рішення на користь російської компанії, зобов'язавши Україну компенсувати їй $112 млн плюс відсотки.

Україна програла апеляцію в Паризькому суді, після чого почалися процеси зі стягнення боргу в національних юрисдикціях Росії, Великої Британії та США.

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