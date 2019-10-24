 Верховний суд РФ зобов'язав Україну виплатити $112 млн у справі "Укртатнафти"

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на матеріали суду, передає Цензор.НЕТ.
Україна оскаржувала рішення Арбітражного суду Ставропольського краю, ухвалене в березні 2019 року, і постанову Арбітражного суду Північно-Кавказького округу від 21 червня у тій самій справі.
У скарзі український Мін'юст вказував на порушення судами норм матеріального та процесуального права. Однак "підстав для перегляду у цій справі ухвалених актів" російський Верховний суд не знайшов.
Нагадаємо, "Татнафта" почала судовий розгляд проти України в 2008 році, вимагаючи $2,4 млрд компенсації за втрату акцій "Укртатнафти" і контролю над Кременчуцьким НПЗ. У 2014 році міжнародний арбітраж ухвалив рішення на користь російської компанії, зобов'язавши Україну компенсувати їй $112 млн плюс відсотки.
Україна програла апеляцію в Паризькому суді, після чого почалися процеси зі стягнення боргу в національних юрисдикціях Росії, Великої Британії та США.
или порохобот кацапский?
За 11,80 вы готовы друг друга в ж... любить!
ж.... - это жизнь (это так, к слову )
а для меня это просто цифры, которые я здесь часто встречал
но я теперь буду знать
любитель сои не читатель, а писатель, лол
Беня завод отжал, а рассчитаться должна Украина!
В этом и есть весь Беня!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3155677
Но к сожалению по факту заплатим мы.