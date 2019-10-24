 Верховний Суд відмовив Шокіну у поновленні на посаді Генпрокурора

Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила колишньому Генпрокурору Віктору Шокіну у поновленні його на посаді генпрокурора. Таке рішення оголосила колегія суддів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Засідання почалося о 10:00. На суд не з'явився сам Шокін, однак прийшов його представник. Представник позивача не повідомив, де він перебуває.

Таким чином, Верховний Суд відмовив Шокіну в перегляді рішення Вищого адміністративного суду, який відмовився поновити його на посаді генерального прокурора.

Рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного Суду.

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Шокін у вересні звернувся до Верховного Суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами постанови Вищого адміністративного суду, який відмовився розглядати його позов про поновлення на посаді. Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення. Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду. Свої вимоги екскерівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

Пізніше, ексвіцепрезидент США Джо Байден заявив, що він наполягав на звільненні Шокіна: "Я сказав: Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений на той час, ви не отримуєте грошей". Що ж, сучий син! Його зняли з посади і призначили людину, який вважалася надійною".

Водночас, про це говорив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп: "Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим". Також варто зазначити, що під час цієї розмови Трамп двічі заявив, що вважає Шокіна "хорошим прокурором".