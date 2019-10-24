 "Слуга народу" перенесла проведення з'їзду партії на листопад, - Корнієнко

Про це в інтерв'ю Українській правді заявив перший заступник лідера фракції СН Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Раніше планувалося наприкінці жовтня його провести, але на кілька тижнів зміщується технічна частина. До середини листопада проведемо, бо є питання про участь у виборах в ОТГ, з'їзд має ухвалити рішення про участь у цих виборах, - уточнив Корнієнко і додав, - до 15 листопада точно з'їзд відбудеться".
Він сказав, що не знає, чи оберуть його главою президентської партії: "Я не знаю, чи оберуть мене головою, це ж з'їзд обиратиме".
Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Верёвки (укр. Національний заслужений академічний народний хор України ім.Верьовки) - украинский художественный коллектив, основанный в 1943 году в г. Харькове[1] Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР № 246 - «Об организации Государственного украинского народного хора». C 1944 года коллектив базируется в Киеве.
Предлагаю в её составе выделить подгруппы "Лакеи народа" и "Гувернантки народа".
Непрофессионалы в правительстве, СНБО и СБУ - это даже не ошибка Зеленского, это его приговор…
В Украине многие знают, что делать, но им не дают делать. Помните, кто управляет нашей страной? Правильно, олигархи. Они и не дают, потому что, обокрав нас, они спонсируют тех, кто даст им делать все, что им угодно, у себя за спиной. Страна должна оставаться послушной и щедрой, а народ обманутым, поэтому они создают для наших мозгов технологии, потом набрасывают контур образа, потом ваяют победителя. Все довольны - и они, и мы.
Такое мнение высказала минувшей ночью в Фейсбуке известная публицистка и писатель Елена Ксантопулос.
С приходом Зеленского (хотела написать с «приходом во власть», но не получается, во власть он так и не пришел), в Украине ничего не изменилось. Поменялись рыла у корыта. Теперь главный батл идет между двумя сумевшими пробиться к корыту - Коломойским и Пинчуком. Там еще половина олигарха Порошенко трепыхается, с которого Беня стружку снимает за прошлые обиды, но это уже не столь серьезно. И, как ни странно, Фирташ до сих пор назначает мэров Киева. Не даром к нему Пальчевский летал перстень поцеловать.
Три месяца тому назад я писала о том, что перед Зеленским открылись сразу три фронта - на одном стоит Кремль, на другом - его собственные спонсоры, зорко следящие за своим протеже, на третьем выстроились силовики. То есть его обложили со всех сторон и надо было постепенно, один за одним, эти фронты гасить. Однако на этих фронтах даже сражений пока не ведется. Наш президент из окопов особо не высовывается.
Последнее время все говорят о том, что у Зеленского и его «слуг» начали падать рейтинги. У Зеленского не рейтинги стали падать, у него стала исчезать даже иллюзия власти. Я посмотрела на его фотографию во фраке в стране Восходящего Солнца и как-то особенно остро ощутила, что Вова пока хорошо освоил только костюмерную.
Давайте наберемся храбрости и заглянем внутрь Украины. Разве ею не правят кланы лордов и феодалов? Короля не видно и не слышно, несмотря на 14-часовую говорильню, но прекрасно видно и слышно Коломойского и Пинчука, поделивших на свои сферы влияния Раду и Кабмин.
Экстрасенс Хаял ошеломил Украину гороскопом. В ноябре начнется...
Диабетикам можно есть все! Ученые нашли главного "врага" сахарного диабета! Это обычный...
Сосудистый хирург: "Чтобы не оторвало тромб, необходимо чистить сосуды! По утрам пейте 75 г крепкого
Причина диабета раскрыта! Чтобы сахар в крови был 3.9 ммоль/л, откажитесь от...
Разве у нас на местах не держат в страхе холопов феодалы-мафиози? Разве у нас суды стали независимыми и справедливыми? Разве война может стать миром, если агрессор хочет не мира, а капитуляции? Разве мальчики-министры-дебилы не работают на международные корпорации, стараясь изо всех сил выбить из рук украинцев их последнее достояние - землю? Разве Украина смогла нагнуть Газпром под выгодный для себя контракт? Разве премьер начертал нам прорыв в экономике, который дал бы народу надежду на то, что он избавится от бедности?
Не буду о медицине, зарплатах для учителей и шахтеров, которые со следующей недели собираются бастовать. А ведь уголек из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) продолжает поступать… И да, говорят, что с января опять начнем вагонами лес вывозить.
Что можно сделать с таким трагическим набором? Прежде всего, можно было бы не начинать с больших ошибок. И самой большой ошибкой Зеленского было назначение партийных непрофессионалов в правительство. В правительстве заправляет смешанная команда из корпоративных мальчиков на службе у международных кредиторов и других «вдохновителей», и про-порошенковского осадка. Эти извинения перед Гонтаревой, положившей 94 банка, где хранились сбережения украинцев, выглядят просто очередным надругательством над украинским народом. Это также еще одно доказательство того, что в новом правительстве о народе не думают, там продолжают думать исключительно о своих. Кстати, бюджет 2020 этому подтверждение. Неподлинность образования и моральная нечистоплотность тех, кто продолжает править Украиной, приводит в ужас.
Непрофессионалы в правительстве, СНБО и СБУ - это даже не ошибка Зеленского, это его приговор на данном этапе. Пишу на данном этапе, поскольку еще можно все исправить, окружив себя теми, кто знает, что делать и как делать. Но как Владимир Александрович может решиться на такой шаг, если он не сам сел на престол, а его туда посадили?
загрузка...
В тему:
Зеленский не только не стал ликвидатором старой системы, он занял в ней отведенное ему ложе - Гайдай
Расчистить окружение Зеленскому могли бы помочь силовики. Но Аваков этого делать не будет, а, если и будет, то исключительно за очень большую вотчину. Авакова Коломойский оставил, чтобы тот держал улицу, т.е. нас с вами. На наше недовольство опять есть управа - Аваков и его контора с неудавшейся реформой, которую мы же с вами и содержим. Причем содержим практически на уровне фронта. Только там, на востоке, враг - россияне и их марионетки-сепаратист, а на внутреннем фронте - враги для новой власти опять мы с вами.
С чего надо было начинать понятно - с уничтожения кланов и выстраивания вертикали из опытных профессионалов во всех областях. Сам неопытный, так поставь вокруг себя «зубров», чтобы они окружили тебя плотным кольцом ума, истинного образования, опыта и правильных решений, обезопасив тебя от ошибок и скрасив твою профнепригодность.
Но этого не было сделано. Вместо этого появились Богдан, Милованов и все остальные «фельетоны».
В тему:
«Богдан очень опасен» - в Европарламенте предупредили Зеленского
Так что вы хотите? Чтобы я приходила в восторг от платья цвета чайной розы, в котором первая леди присутствовала на интронизации? Я не умею ударяться о внешнее, я всегда вижу то, что простирается вглубь. Уж простите меня за это.
Увы, мы с вами «оказались лицом к лицу с пустотой: с большой материальной нуждой, с периодом политических и военных гроз, с внезапным недоверием к себе самому, к собственной силе и собственному достоинству, более того - к собственному существованию». Позвольте мне этими строчками из «Игры в бисер» Германа Гессе закончить мой пост…
tZE inform
@tZEinform
Сегодня Вова должен вернуться с ФудзиЯМЫ, на горные вершины печерских холмов Его уже ждут: Коломойский с предъявами, Богдан со слезами на глазах, Арахамия с полиграфом, Гончарук с бюджетом-невыполняшкой и Разумков с 200-ми депутатами в Раде (явка на последнем заседании)