 "Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Російська в'язниця - це карикатура російського суспільства. З часів ГУЛАГу підходи мало змінилися. Зараз менше б'ють, менше вбивають, зараз краще годують, не всіх змушують рубати ліс. Але підхід до тебе як до худоби залишається. Коли ти спускаєшся на низи, ти ніхто", - зазначив Сенцов.

Сенцов описав портрет звичайного російського ув'язненого: "Це хлопець 25 років, сидить за наркотики. Десь курив з друзями, його там застукали, дали сім-вісім років як ніби за продаж. Є й мужики, які просто по п'янці сусіда ножем штрикнули. Справжні злочинці сидять в інших в'язницях, а це звичайний народ".

Також він розповів про ставлення російських ув'язнених до Путіна.

Також читайте: Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов

"Хтось із них там любить Путіна агресивно, але це невеликий відсоток насправді. Хтось також активно його ненавидить, навіть у в'язниці відкрито про це говорять. Більшість пасивна, їм байдуже. Але через те, що вони п'ять років дивляться телевізор і п'ять років їх змушують бачити українців-ворогів, це тиск проявляється", - пояснив Сенцов.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.