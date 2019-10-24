 "Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".
"Російська в'язниця - це карикатура російського суспільства. З часів ГУЛАГу підходи мало змінилися. Зараз менше б'ють, менше вбивають, зараз краще годують, не всіх змушують рубати ліс. Але підхід до тебе як до худоби залишається. Коли ти спускаєшся на низи, ти ніхто", - зазначив Сенцов.
Сенцов описав портрет звичайного російського ув'язненого: "Це хлопець 25 років, сидить за наркотики. Десь курив з друзями, його там застукали, дали сім-вісім років як ніби за продаж. Є й мужики, які просто по п'янці сусіда ножем штрикнули. Справжні злочинці сидять в інших в'язницях, а це звичайний народ".
Також він розповів про ставлення російських ув'язнених до Путіна.
"Хтось із них там любить Путіна агресивно, але це невеликий відсоток насправді. Хтось також активно його ненавидить, навіть у в'язниці відкрито про це говорять. Більшість пасивна, їм байдуже. Але через те, що вони п'ять років дивляться телевізор і п'ять років їх змушують бачити українців-ворогів, це тиск проявляється", - пояснив Сенцов.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Типичный пример такой "русской" фамилии Ковалев которая произошла от фамилии Коваль, Ну нет на Расее ковалей! Кузнецы есть, ковалей нету!!!
Поэтому те кто называет себя "русским" сейчас является потомком одних из народов покоренных империей, а поскольку Сенцов явно не азиат, на Мордву и Меря тоже не сильно смахивает, то скорее всего он или украинец или беларус
На те він і мордвин
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Наполеон
И тошнит от лоснящихся ряс.
Торжествует здесь пьяное быдло,
И вокруг лишь одно, - Одобрямс!
Кнут и стадность, вот - черни истоки.
Запах крови приводит всех в раж.
Машут флагом в свинячьем восторге,
И ревут во всю глотку,- Крым наш!
В их глазах только зависть и злоба,
И мерещатся козни врага.
Костью в горле им стала Европа,
Нужен Сталин, - и вся недолга!
Своего дождались они часа.
Ярость в них никогда не умрёт.
И орёт миллионная масса:
Бей Укропов! Россия,- вперёд!
Всласть чекистская славит державу.
А чуть что, - получай по зубам.
С вольнодумством быстры на расправу.
Ненавистна свобода рабам.
Як обрыд цей мерзенний звіринець, -
Край нелюдський гидот і гризні.
Відтепер я навік українець.
Русь, ти більше не мати мені!
(с) Александр Бывшев
Какая связь русский и россия ?
Русские - наследники Руси.
Росия - наследие татар.
По словам Артура Шлезингера:Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности - отнюдь не причуды и не результат случайного стечения обстоятельств. Нам дала их история. Они выстраданы нами, они зафиксированы в нашем житейском опыте и наших величайших документах, в наших традициях и обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэтому мы живём с ними и готовы за них умереть
Трижды лауреат Пулитцеровской премии: в 1946 году за книгу «Век Джексона», в 1966 году за книгу «Тысяча дней» и в 1979 году за книгу «Роберт Кеннеди и его времена».