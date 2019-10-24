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Все про:Росія (20227) в'язниця (211) Сенцов (811)

 "Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ

Колишній український політв'язень, а нині громадський діяч Олег Сенцов розповів про своє ув'язнення в тюрмі Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Російська в'язниця - це карикатура російського суспільства. З часів ГУЛАГу підходи мало змінилися. Зараз менше б'ють, менше вбивають, зараз краще годують, не всіх змушують рубати ліс. Але підхід до тебе як до худоби залишається. Коли ти спускаєшся на низи, ти ніхто", - зазначив Сенцов.

Сенцов описав портрет звичайного російського ув'язненого: "Це хлопець 25 років, сидить за наркотики. Десь курив з друзями, його там застукали, дали сім-вісім років як ніби за продаж. Є й мужики, які просто по п'янці сусіда ножем штрикнули. Справжні злочинці сидять в інших в'язницях, а це звичайний народ".

Також він розповів про ставлення російських ув'язнених до Путіна.

Також читайте: Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов

"Хтось із них там любить Путіна агресивно, але це невеликий відсоток насправді. Хтось також активно його ненавидить, навіть у в'язниці відкрито про це говорять. Більшість пасивна, їм байдуже. Але через те, що вони п'ять років дивляться телевізор і п'ять років їх змушують бачити українців-ворогів, це тиск проявляється", - пояснив Сенцов.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155670
 
   
 Топ коментарі
 
Вот в этом вся наша проблема и успех совковой пропаганды! Нет, блять, никаких русских. Есть украинцы, есть американцы, есть росеянцы. Никаких русских не существует, это выдуманная категория самоопределяющихся фриков.
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Да не такой нации,собрали кочевые племена в кучу,лишлии их своих традиций, культурного наследия и обозвали эту безродную толпу русскми.
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Ось! -поки існує вигадане маланцами і комуняками поняття «націанальнасть» Україна буде мати проблеми! По цілому світі у кого не спитай What's your nationality?- тебе зрозуміють в сенсі якої країни громадянином ти являєшся! За походженням ти можеш бути ким завгодно! Що значить в їхньому сенсі «русскій по національності»? Неможливість вивчити мову країни проживання?!
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Не просто ввел проводилась целая политика "руссификации" красноречивый пример история украинского силача Піддубного которого сделали Поддубным и в графе национальность записали русский. Он попросил исправить "ошибку", советская власть отказалась, тогда он самостоятельно исправил это в паспорте, за что был арестован НКВД.....Отпустили его только благодаря всемирной известности. Просто была сталинская политика которая заключалась в том, что только русские это великая нация, а все остальные - младшие братья. А сколько таких Піддубних которые молча приняли свою участь.?! А были и такие которые самостоятельно меняли фамилию и национальность на русский. При совке, тебе были открыты все дороги только если ты "русский", все остальным нужно было "рвать жопу".
Типичный пример такой "русской" фамилии Ковалев которая произошла от фамилии Коваль, Ну нет на Расее ковалей! Кузнецы есть, ковалей нету!!!
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Такой национальности как "русский" действительно не существовало, до этого они называли себя "великоросами", а до 17 века вообще назывались "московитами", но это скорее была не национальность, а название граждан империи (это как римляне - были не национальность а римскими гражданами).
Поэтому те кто называет себя "русским" сейчас является потомком одних из народов покоренных империей, а поскольку Сенцов явно не азиат, на Мордву и Меря тоже не сильно смахивает, то скорее всего он или украинец или беларус
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Це дуже правильне твердження...якщо русскій каже, що він русскій, то він бреше...якщо русскій каже, що він не русскій, то він все одно бреше...це важко зрозуміти, але це саме так...
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Вот в этом вся наша проблема и успех совковой пропаганды! Нет, *****, никаких русских. Есть украинцы, есть американцы, есть росеянцы. Никаких русских не существует, это выдуманная категория самоопределяющихся фриков.
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Да не такой нации,собрали кочевые племена в кучу,лишлии их своих традиций, культурного наследия и обозвали эту безродную толпу русскми.
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русскій...савєцкій...рабочій...учьоний... - в усіх інших мовах це іменники і лише російській - прикметники...фактично це, або психічна хвороба, коли людина не може сказати слово ножиці, а каже - це те, чим ріжуть, або звичайна розумова відсталість...або і те і інше...
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Да,имено так...молодежь ненавидит путина
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Служил с мордвином, сказал, что он русский и чуть по морде не схлопотал. Запомни сказал он мне- Я мордвин, а не какой-то русский.
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...мордвин по морді...
На те він і мордвин "Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ - Цензор.НЕТ 7060
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лишня хромосома час від часу дає про себе знати це і про пожати руку ху..лу і про щирість Зе
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Не против России, а против путино-фашистского режима, губящего Россию.
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Русский? Ну все сейчас набегут пОцреоты всех мастей
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Все русские со времён Киевской Руси остались в Киеве. А в Маскве - помесь чухонцев с башкирами.
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А ряху "режиссер", как Гадя, в ИТК знатную нахомячил
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Быть с толпой мне до рвоты обрыдло,
И тошнит от лоснящихся ряс.
Торжествует здесь пьяное быдло,
И вокруг лишь одно, - Одобрямс!

Кнут и стадность, вот - черни истоки.
Запах крови приводит всех в раж.
Машут флагом в свинячьем восторге,
И ревут во всю глотку,- Крым наш!

В их глазах только зависть и злоба,

И мерещатся козни врага.
Костью в горле им стала Европа,
Нужен Сталин, - и вся недолга!

Своего дождались они часа.

Ярость в них никогда не умрёт.
И орёт миллионная масса:
Бей Укропов! Россия,- вперёд!

Всласть чекистская славит державу.

А чуть что, - получай по зубам.
С вольнодумством быстры на расправу.
Ненавистна свобода рабам.

Як обрыд цей мерзенний звіринець, -
Край нелюдський гидот і гризні.
Відтепер я навік українець.
Русь, ти більше не мати мені!

(с) Александр Бывшев
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русский и против России
"Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ - Цензор.НЕТ 4561
Какая связь русский и россия ?
Русские - наследники Руси.
Росия - наследие татар.
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Справа в тому, що русских не буває - то вигадка...
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Бывают русские евреи, русские цыгане, русские китайцы... Русский - имя прилагательное
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Ось! -поки існує вигадане маланцами і комуняками поняття «націанальнасть» Україна буде мати проблеми! По цілому світі у кого не спитай What's your nationality?- тебе зрозуміють в сенсі якої країни громадянином ти являєшся! За походженням ти можеш бути ким завгодно! Що значить в їхньому сенсі «русскій по національності»? Неможливість вивчити мову країни проживання?!
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как синоним понятий народ и этническая группа. Национальность - очень недавнее изобретение. Его придумали в середине XIX века, когда в Европе начали проводить переписи населения. ... Первоначально данный термин использовался для обозначения народности - этнических общностей, исторически предшествующих нации.
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Порохоботы.Вы еще американцам скажите,что их нация -это выдумка коммуняк.Они вас заплюют,как недоразвитых.

По словам Артура Шлезингера:"Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ - Цензор.НЕТ 27Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности - отнюдь не причуды и не результат случайного стечения обстоятельств. Нам дала их история. Они выстраданы нами, они зафиксированы в нашем житейском опыте и наших величайших документах, в наших традициях и обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэтому мы живём с ними и готовы за них умереть
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Просто порохоботы бесятся,что Сенцов признал,что по национальности он русский.Вот и все.Им не важно ,что Олег честный и искренний человек.У них ломка,что он русский.
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Да это понятно.А американская нация есть?Или только на русской "заклинило"?
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А при чём тут американский народ? Обсуждается конкретный термин. Что это за прилагательное - "русские"? В Италии - итальянцы, в Японии - японцы, в Польше - поляки. А русский? Если это понятие от слова Русь, так это скорее русины, русичи и по факту их современники - украинцы. А вот термин "русские" искусственный. Что, все жители России русские? Если это бывшая Московия, то это были московиты. А так получается - "Глаз узкий - значит русский".
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Артур Мейер Шлезингер (англ. Arthur Meier Schlesinger Jr.; 15 октября 1917 года, Колумбус (Огайо) - 28 февраля 2007 года, Манхэттен) - американский историк, писатель, социальный критик и либеральный политический деятель (советник Эдлая Стивенсона и Джона Кеннеди).
Трижды лауреат Пулитцеровской премии: в 1946 году за книгу «Век Джексона», в 1966 году за книгу «Тысяча дней» и в 1979 году за книгу «Роберт Кеннеди и его времена».
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И кому верить по поводу "отсутствия" или наоборот "присутствия" наций?Порохоботам или Шлезингеру?Я выбераю Шлезингера.Оставлю порохоботов со своими кашаладками.Они(кашаладки) отравленные,"наколотые" наверное.
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