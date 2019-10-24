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Все про:мобільний зв'язок (79) Антимонопольний комітет (164) Vodafone (15)

 Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанському телеком-оператору ТОВ "Bakcell" придбати другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення АМКУ у Facebook.

"Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B.V. (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Антимонопольний комітет розслідує, як мобільні оператори зменшили термін дії тарифів на зв'язок і винайшли таким чином "13-й місяць" для оплати

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155667
 
   
 Топ коментарі
 
патамушо касабы рулили этой связью
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Недоумки думают, что изменение юридического лица указывает на изменение национальности собственника...
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Аваков - армянин, Саакашвили - грузин. Водофон - азерам? да это руссофобия какая-то? Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина" - Цензор.НЕТ 8393
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Порошенко еврей
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молдавский еврей
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Недоумки думают, что изменение юридического лица указывает на изменение национальности собственника...
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100% что мешает узким купить в Азейрбоне оператора. И купить ВОДКАфон?)))
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мы не думаем - мы комментируем!!! Почувствуй разницу
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Так я тебе Д скажу, не пали свою ФСБшную натуру, которая и так всем известна. Сказки про Вальцмана ФСБшный фейк, который легко проверяется. А Зеленский чистокровный еврей ...Народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі[17], (нині Дніпропетровська область, Україна) у єврейській сім'ї[5][1][2][3][4][18]. Батько Олександр Зеленський - доктор технічних наук, професор, завкафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту[19], мати Римма працювала інженером[20][21][22]....
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Аваков армянин, но родился в Баку.... 😎
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Теперь у "Водафона" можно будет будет купить кроме стартового пакета еще хурмы и инжира,сладких как мед.
Азербайджанцам,покупающим стартовый пакет впервые, будет доступна услуга от:миграционной службы:"Вид на жительство за три дня".
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При Порошенко такого не было, чтобы азери рулили мобильной связью!!!
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А чем айзеры хуже кацапов? Киевстар сейчас тоже у кацапни, его купил Билайн только бренд оставил Киевстар что бы народ не бузил...
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Лифе целка ваще под ахметычем и да укртелекум тоже. нас всех слушают и пишут. Не одного национального оператора нету
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«Інтертелеком» - перший національний оператор CDMA, надає послуги місцевого й мобільного зв'язку стандарту CDMA2000 1x; EV-DO rev.A і EV-DO rev.B по всій території України. Підприємство ТОВ «Інтертелеком» зареєстроване 21 вересня 1998 року. У першому кварталі 2011 року «Інтертелеком» запустив доступ в Інтернет за технологією EVDO Rev. B зі швидкістю передачі інформації до 14,7 Мбіт / с.
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Так то воно так, але покриття в нього слабе. За місто виїхав і зв'язку немає...
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Пользуюсь интертелекомом с 2004 г.
Покрытие не хуже чем у остальных.
Дешевле в несколько раз.
Два номера в одном. " Городской" и " мобильный".
Технологии cdma более продвинутые чем gcm.
Рекомендую послать жадных джиэсмщиков и перейти на сидиэмэй.
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Лифселл вроде как щиро-каренные с Анкары у Гудка купили. Не?
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Так, а Лайф під турками був, а Що ахмєтка вже й його прикупив?
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Ну так и я знаю, что турки. Но подумал, что жизнь так бістро меняется, может ахметка и эту поляну теперь стрижет...
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То бишь связь станет еще херовее чем она есть сейчас...
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Наверное.У Азерфона передающие станции будут только на рынках и вокзалах стоять. Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна" - Цензор.НЕТ 2238
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Ещё бы кучмустара у москалей отобрать. Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору Bakcell купить "Vodafone Украина" - Цензор.НЕТ 9895
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А у меня на экране написано JEANS даже не знаю что теперь напишут ! 😱
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Тоесть СИМ карту не меняли, а щначит 4Ж не пользуетесь
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Да вы красавцы. То есть 4 джи вам нафик не надо?
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мне нкаких джи не надо, для этого есть комп. Телефон нужно использовать по назначению
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у меня оно будет в компе, так для меня привычней.
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Будешь комп за собой таскать с катушкой с выделенкой как связист?
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зачем мне комп не приоде или в магазине?
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Ну шоб не заблудится на природе, напрыклад. Или в магазине зныжку показать. Та и ходить с нокией 5110 некомильфо как-то
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"ходить с нокией 5110 некомильфо как-то"

Почему? Перед кем выделываться?
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Батарейка мало держит, да и кнопки по колена наверно стерлись. Хотя правильно. Нокией 5110 можно выпендриться перед теми,кто до сих ходит со стационарной, с ручкой, как у сьемного магнитофона начала 90-х. Помнишь были такие? Киевские номера ищо на 240 начинались, надо было в центр выпереться шоб позвонить...
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..зачем, сегодня на рынкке полно ЧИСТЫХ мобилок, без дурных наворотов. Мне главное что бы в карман влазила и не ходить с доскокй возле уха по улице.
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опять же 200 грн. не обидно потерять или выбросить.
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Не перепутал с андроидом , которые больше 1 дня не могут без зарядки ?
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смотря что делать им целый день. Мне хватат на неделю.
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Телефон с Андроидом неделю - не верю. У меня CDMA с АНдроидом , так пришлось купить на али "золотой" аккумулятор , на старом дошло до полдня. Правда в ИТ какие то мутные телефоны продает, то ли б/у, то ли лежали долго в США .

Для GSM купил б/у телефон Самсунг, без ОС, так тот держит неделю .
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с удивлением смотрю как ходят придурки и все вермя смотрять в дебилку, пока лбом о столб не ударятся.
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Смартфоны позволяют решать множество проблем, а ПК - это как Шарик на поводке возле будки. Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна" - Цензор.НЕТ 2331
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Слава богу у меня нет столько проблем, достаточно одного телефона!
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Вот скажи, когда ты отдыхаешь, зачем тебе интернет? Телефон тоже не нужен.
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Кто там хозяин у азеров,опять какой то руззкий из засрашки?
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врятли, там своих нефтяных олиграхов хватает.
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Нет там никаких нефтеолигархов,а Алиев от страха сидит на путинской бутылке и делает вид будто он шейх и монарх.
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Азербайджанці не допускають у свій бізнес росіян.
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А слабо было за все эти годы создать своего Национального оператора моб.связи?!

А то как ни кацапы , так турки, теперь вот айзеры ... пипец
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Ахметка продать не может, уже пытался всем операторам впихнуть-не берут.
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C каких членов правительства? С нас мало БАБОК дерутЬ? Есть такая рыба ПИСЕЦ, но она не очень глубоко плавает... От связи отказаться не возможно. МОНОПОЛИЯяяяяяяяяя.....
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Українського в Україні залишилась тільки дупа? Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна" - Цензор.НЕТ 1545
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Ятобі відповім російською - ЖОПА
ВЕЛИКА ТА НЕ ПРОСВІТНА.
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Не скромный вАпрос:- "А НАЛОГИ КУДА УПЛЫВАТЬ будЮть?"
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Вряд цю тему будуть обговорювать. Я покину сторіку, повернусь поспіль.
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Распродаем инфраструктуру государства кому-попало.
А потом будем удивляться - никому неинтересны проблемы украинцев.
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Проблемы интересны, но они интересны ДРУГИМ, не УКРАИНЦАМ...
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надеюсь что он изменится - пока полное днище и гавнище касабское
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ТЩЕТНО. Надежд МАЛО. Прослушка включена ОФИЦИАЛЬНО и по ЗАКОНУ . Инт может стать как в срашке планируют...
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Москалі никають активи, щоб нафтогаз по арбітражу не хлопнув.
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Напиши, будь ласка де вони никають, які активи, щоб бути об"єктивним. Нафтогаз по арбітражу повинен своє заполучити. Аргументуй.
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бараны.... то что можно использовать против украины нельзя продавать за ее пределы. все разговоры и вся переписка в руках врага... ТРОЯНСКИЙ КОНЬ....
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Верю, уважаю, НО Барана запускают впереди стада что-бы он вёл ЕГО ( СТАДО )на бойню, затем бара убирают в сторону для следуещего проиЩЩЩествия и сноВА УКРАИНУ ПРОДАДУТ как ,,, Другое стадо. ТОЛЬКО СТАДО ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ,....
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А почему ватафон не хочет купить патриот петралексеич?
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Таких денеХ нет.
АНЕКДОТ:
Жена мужу:
- почему пьян?
Муж (честный ответ):
- ВЫПИЛ.
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Жду новые тарифы без интернета, который сейчас во всех новых тарифах водафона. Из опсосов только у лайфа тариф нашел.
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