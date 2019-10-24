 Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення АМКУ у Facebook.
"Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B.V. (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться в повідомленні.
Азербайджанцам,покупающим стартовый пакет впервые, будет доступна услуга от:миграционной службы:"Вид на жительство за три дня".
Покрытие не хуже чем у остальных.
Дешевле в несколько раз.
Два номера в одном. " Городской" и " мобильный".
Технологии cdma более продвинутые чем gcm.
Рекомендую послать жадных джиэсмщиков и перейти на сидиэмэй.
Почему? Перед кем выделываться?
Для GSM купил б/у телефон Самсунг, без ОС, так тот держит неделю .
А то как ни кацапы , так турки, теперь вот айзеры ... пипец
ВЕЛИКА ТА НЕ ПРОСВІТНА.
А потом будем удивляться - никому неинтересны проблемы украинцев.
АНЕКДОТ:
Жена мужу:
- почему пьян?
Муж (честный ответ):
- ВЫПИЛ.