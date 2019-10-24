 Антимонопольний комітет дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення АМКУ у Facebook.

"Сьогодні Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Bakcell" (м. Баку, Азербайджан) на опосередковане придбання акцій компанії Preludium B.V. (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії. Це дозволить азербайджанській компанії набути опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone", - йдеться в повідомленні.

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