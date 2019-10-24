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 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (724) Ткаченко Олександр (40) Гусовський Сергій (22)

 Нардеп Ткаченко планує створити в Київраді опозиційну нинішній владі міста депутатську групу

Депутати Київської міської ради Сергій Гусовський і Ілля Сагайдак разом з народним депутатом від "Слуги народу" і претендентом на пост глави КМДА Олександром Ткаченком анонсували створення депутатської групи під назвою "Новий Київ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це депутати заявили журналістам на брифінгу перед будівлею КМДА, де має відбутися засідання Київради.

"Ми сьогодні анонсуємо початок створення депутатської групи, яка буде називатися "Новий Київ" і присвятить свою діяльність системній опозиції тій владі, яка ще досі існує в Києві", - сказав депутат Київради від "Київської команди" Гусовський.

Водночас Гусовський не уточнив, хто увійде до складу цієї групи.

"Наразі ми проголошуємо про розпочату ініціативу створення цієї депутатської групи. Я думаю, на початку тижня ми вже зможемо сказати, хто увійшов в її склад... Маємо об'єднати всіх тих депутатів, які не погоджується з поточною владою, і ми віримо, що увійдуть у склад цієї групи депутати з різних фракцій, в такий спосіб об'єднавшись в системну опозицію", - заявив Гусовський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує. ВIДЕО (оновлено)

Своєю чергою депутат Київради Сагайдак нагадав, що були звернення до Президента України Володимира Зеленського та його команди з проханням втрутитись в ситуацію у столиці. "Була направлена перевірка в КМДА, але ми хочемо побачити її висновки і реальні дії... Тому ми створюємо групу для того, щоб контролювати діяльність міської влади та напрацювати план дій з виходу столиці із системної кризи", - зазначив Сагайдак.

Водночас Ткаченко повідомив, що і в парламенті буде створено міжфракційне об'єднання з такою ж назвою - "Новий Київ".

"Ми саме для того приймали в першому читанні закон про столицю, щоб запустити механізм оновлення міста і щоб на нових виборах місто мало реальні повноваження самоврядної столиці. Це хороший приклад для нас, депутатів у Верховній Раді, почати створення міжфракційного об'єднання з такою самою назвою "Новий Київ". Я вже провів розмови з багатьма депутатами зі "Слуги народу" і інших фракцій, і я думаю, що наступного тижня про таке міжфракційне об'єднання буде оголошено", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, 3 жовтня Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155666
 
 
 Топ коментарі
 
Ткаченко это ген. дир. канала Г+Г ? Ну тогда все понятно...
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це хлопчик коломойського.
вони хочуть переконати киян, що будуть дбати про місто.
але ж на секундочку ! Дніпро рідне місто одного з найбагатших людей України. А там навіть аеропорту пристойного нема. Лише Філатов почав відбудовувати, а Беня і копійки туди не вклав.
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Заседания будет проводить у себя, на незаконной построенной вилле на Трухановом острове?
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Ткаченко это ген. дир. канала Г+Г ? Ну тогда все понятно...
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це хлопчик коломойського.
вони хочуть переконати киян, що будуть дбати про місто.
але ж на секундочку ! Дніпро рідне місто одного з найбагатших людей України. А там навіть аеропорту пристойного нема. Лише Філатов почав відбудовувати, а Беня і копійки туди не вклав.
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Зато там есть самая большая в мире синагога в которую вложил деньги Каломойский
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Коломойский отстроил в Днепропетровске крупнейший в мире еврейский центр.
16.10.12
Сегодня в Днепропетровске откроется самый большой в мире еврейский общинный центр
Еврейский комплекс «Менора» включает синагогу, музей Холокоста, банкетный зал на 2 тысячи человек, микву, фешенебельную гостиницу, кошерные рестораны, библиотеку и помещения для конференций и семинаров.
Финансировали строительство «Меноры» два еврейских бизнесмена-миллиардера, совладельцы группы «Приват»: президент днепропетровской еврейской общины Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.
«Менора» станет крупнейшим еврейским центром в мире
Источник: https://censor.net.ua/p220599
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Вважаю, що в Києві достатньо синагоги Нардеп Ткаченко планує створити в Київраді опозиційну нинішній владі міста депутатську групу - Цензор.НЕТ 2924
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"Новий Київ"-? Вже "новіє ліца" побачили.,так що ідіть собі далі мимо каси.Тим паче такі зашкварені типочки типу Ткаченка з Гусовським + прикнувший до них зять газового баламута Івченко.
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Ген.дир. це генеральна дирка? Нардеп Ткаченко планирует создать в Киевсовете оппозиционную нынешней власти города депутатскую группу - Цензор.НЕТ 5318
З.Ы.
"Мы сегодня анонсируем начало создания депутатской группы, которая будет называться "Новый Киев" и посвятит свою деятельность системной оппозиции той власти, которая до сих пор существует в Киеве", -- сказал депутат Киевсовета от "Киевской команды" Гусовский.

А что,власть в Украине и власть в Киеве это две разные власти?
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Та єврей він, хіба по "обличчю" це не зрозуміло? Він просто як Вальцман, взяв собі українське прізвище, щоб закінчувалося на "ко". Отакі справи, малята Нардеп Ткаченко планує створити в Київраді опозиційну нинішній владі міста депутатську групу - Цензор.НЕТ 4178
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Заседания будет проводить у себя, на незаконной построенной вилле на Трухановом острове?
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Тобто у Києві хочуть створити групу, яка буде робити подібне тим 11 Слугам, яких звинувачують у корупції.
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Еще не хватало нам этой паршивой бениной чебурашки в руководстве Киевом
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Почему не сидит за незадикларированную дачу? Пусть в сизо создает группу
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"Новый Киев"

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чому не "вечірній квартал"?
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Ворог преси[ред. | ред. код]
За результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив у десятку найбільших ворогів української преси у 2012-2013 роках.[23]донька від першого шлюбу - Олександра Ткаченко (*1989), виконавчий продюсер «Front Cinema» (частина медіахолдингу Ріната Ахметова Медіа Група Україна), з 2018 - креативний продюсер Нового каналу.
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ні..

ТКаченко Києву Не підходить..
Занадто розумний.

Після Черновецького і Кличко можливо Павло Зібров ?
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Суетится слуга народа Коломойского, организовал :Аудит деятельности киевской власти , Ткаченко. Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа". Суетится потому что бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд."Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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