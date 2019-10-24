 Нардеп Ткаченко планує створити в Київраді опозиційну нинішній владі міста депутатську групу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це депутати заявили журналістам на брифінгу перед будівлею КМДА, де має відбутися засідання Київради.
"Ми сьогодні анонсуємо початок створення депутатської групи, яка буде називатися "Новий Київ" і присвятить свою діяльність системній опозиції тій владі, яка ще досі існує в Києві", - сказав депутат Київради від "Київської команди" Гусовський.
Водночас Гусовський не уточнив, хто увійде до складу цієї групи.
"Наразі ми проголошуємо про розпочату ініціативу створення цієї депутатської групи. Я думаю, на початку тижня ми вже зможемо сказати, хто увійшов в її склад... Маємо об'єднати всіх тих депутатів, які не погоджується з поточною владою, і ми віримо, що увійдуть у склад цієї групи депутати з різних фракцій, в такий спосіб об'єднавшись в системну опозицію", - заявив Гусовський.
Своєю чергою депутат Київради Сагайдак нагадав, що були звернення до Президента України Володимира Зеленського та його команди з проханням втрутитись в ситуацію у столиці. "Була направлена перевірка в КМДА, але ми хочемо побачити її висновки і реальні дії... Тому ми створюємо групу для того, щоб контролювати діяльність міської влади та напрацювати план дій з виходу столиці із системної кризи", - зазначив Сагайдак.
Водночас Ткаченко повідомив, що і в парламенті буде створено міжфракційне об'єднання з такою ж назвою - "Новий Київ".
"Ми саме для того приймали в першому читанні закон про столицю, щоб запустити механізм оновлення міста і щоб на нових виборах місто мало реальні повноваження самоврядної столиці. Це хороший приклад для нас, депутатів у Верховній Раді, почати створення міжфракційного об'єднання з такою самою назвою "Новий Київ". Я вже провів розмови з багатьма депутатами зі "Слуги народу" і інших фракцій, і я думаю, що наступного тижня про таке міжфракційне об'єднання буде оголошено", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, 3 жовтня Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про столицю, що розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА.
вони хочуть переконати киян, що будуть дбати про місто.
але ж на секундочку ! Дніпро рідне місто одного з найбагатших людей України. А там навіть аеропорту пристойного нема. Лише Філатов почав відбудовувати, а Беня і копійки туди не вклав.
16.10.12
Сегодня в Днепропетровске откроется самый большой в мире еврейский общинный центр
Еврейский комплекс «Менора» включает синагогу, музей Холокоста, банкетный зал на 2 тысячи человек, микву, фешенебельную гостиницу, кошерные рестораны, библиотеку и помещения для конференций и семинаров.
Финансировали строительство «Меноры» два еврейских бизнесмена-миллиардера, совладельцы группы «Приват»: президент днепропетровской еврейской общины Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.
«Менора» станет крупнейшим еврейским центром в мире
Источник: https://censor.net.ua/p220599
Коломойский:
Мы должны быть откровенны. Евреи являются самой националистической нацией в мире. Мы богоизбранный народ, или мы так считаем. ... Наша жизнь, наше существование вызывает ответные реакции. https://ru.wikiquote.org/wiki
З.Ы.
"Мы сегодня анонсируем начало создания депутатской группы, которая будет называться "Новый Киев" и посвятит свою деятельность системной оппозиции той власти, которая до сих пор существует в Киеве", -- сказал депутат Киевсовета от "Киевской команды" Гусовский.
А что,власть в Украине и власть в Киеве это две разные власти?
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чому не "вечірній квартал"?
За результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив у десятку найбільших ворогів української преси у 2012-2013 роках.[23]донька від першого шлюбу - Олександра Ткаченко (*1989), виконавчий продюсер «Front Cinema» (частина медіахолдингу Ріната Ахметова Медіа Група Україна), з 2018 - креативний продюсер Нового каналу.
ТКаченко Києву Не підходить..
Занадто розумний.
Після Черновецького і Кличко можливо Павло Зібров ?