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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Крим (7610) Путін (11019) Донбас (13391) Сенцов (811)

 Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов

Колишній український політв'язень, а тепер громадський діяч Олег Сенцов назвав президента Росії Володимира Путіна своїм єдиним ворогом на землі.

"У мене є один ворог на землі - це Путін. Я людина не агресивна, не конфліктна, хоча багато хто мене вважає жорстким. Я намагаюся уникати таких речей. Але з Путіним це не працює. Ось він - особисто мій ворог. Він забрав Крим, він окупував Донбас, він підбурює нас між собою, він убив 12-13 тис. наших співвітчизників", - пояснив він свою позицію в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Сенцов додав, що хоче бачити падіння російського президента.

"Ненависть - почуття, яке заважає, воювати потрібно з холодною головою, але я хочу побачити, коли він впаде. Хочу побачити, коли дракон здохне. Це все", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов про Зеленського: "У своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було"

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155665
 
   
 Топ коментарі
 
хуйло ворог кожного українця.
свідомого чи несвідомого.
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...тільки то не дракон, а "моль".
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Сравнивать пуйла с драконом? Дракон благородное животное. Эх, Олежа, ты Савченко, ver 2.0... Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов - Цензор.НЕТ 5934
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***** ворог кожного українця.
свідомого чи несвідомого.
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Для нового министра обороны кто туда оборудование продает или для Бени для которого слуги народа промутили покупку электроэнергии у кацапов?
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А как насчет мародера Шмарклю? Он не деловой партнер? Выше тебе уже написали, что мародер торгует с кацапами. И Роттердам+ оказывается уже не бандитская схема.
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караоке,ты значение слова мародёр хоть знаешь?
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Сравнивать пуйла с драконом? Дракон благородное животное. Эх, Олежа, ты Савченко, ver 2.0... Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов - Цензор.НЕТ 5934
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я сойова лахта, як ви любите казати Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов - Цензор.НЕТ 9074 Олінці то чмошники і запроданці, які не мають тями, що писать коли немає методички, одним словом школяри Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов - Цензор.НЕТ 1966
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ну не всем же фуги на рояле членом гонять
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Я вам вірю, адже лише той хто перекладає з московської мови може так висловлюватися.
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так я так і не зрозумів по вашый версії я хто? Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов - Цензор.НЕТ 5906 Навіщо мені щось перекладати, якщо я знаю 4 мови, і російської вцьому списку немає?
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Якщо "путін" здохне, то за ним сумуватиме 86% народа_мишебратьЙЕв. Адже так Олег назвав кацапню?
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ка все любят давать оценку людям, то что вы пишете это низко
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Все - агенты Кремля. Один ты несгибаемый патриот.
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Дракон - мифическое существо. Сходи к психиатру.
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тоже об этом подумал... опарыш а не дракон
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Вы чего там ********, благородное животное... ещё скажи что оно реальное и дома у тебя вместо кошки живёт. Твоё благородное животное спалило целый город с живыми мирными людьми, а верхом была принцесса-коротышка ничего не напоминает ? )
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мужик, полегче? ты чего? пересмотрел игру престолов чтоле? Изучи сначала мифологию, если не хочешь китайскую, то хотя-бы англо-саксонскую. Дракоши - они хорошие... а ты тут дичь какую-то втираешь...
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А Путин знает, что у него есть страшный враг?
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Ні. "путін" знає, що в нього мільйони пахолків-викторов_бормотов-ів. І він почувається ОК.
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Так как пацан летает по всей Европе и его везде награждают, и дают премии всякие. Он многое реально делает против политики раБssии.
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Это да !!!! Ждем когда плешивый утырок сдохнет Путин - мой личный враг. Хочу "увидеть, когда дракон сдохнет", - Сенцов - Цензор.НЕТ 3962
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Шановному пану Сенцову треба спитати у "відвертого у бажаннях" президента, чи є пуцін - *****?
А якщо є, то як можна домовлятися із *****м?!
Тим паче, що воно ніколи не виконувало зобов'язань. НІКОЛИ!
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Різниця у віці дає шанс Сенцову побачити, як здохне Х**ло.
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Подозрительно это. Врагов драконами не называют. Чаще змеями. Ну а конкретно этого - ******. А тут.....
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Для меня еще и враг бубочка.Может конечно все поменяется ? Почему моника враг?Потому что она ватный дол#*** разрушающий мою страну похлеще Ху#ла.
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Сенцов лівацька гніда. Путін робе те, що подобається росіянам, і не треба розповідей про прекрасний расейский народ і поганого путіна.
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+ для другого речення. А перше можна було б висловити не в такій різкій формі.
Ліпше б Ви "росіян" послідовно називали "кацапами".
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Все "герои" войны, которые конечно же больше видели и знают чем Сенцов , отписались ... Ну давайте любители поливать грязью всех подряд- вперед!! Мы тут любим пересориться и т.д вместо объединиться в кулак.
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У ***** куча охраны, а у тебя товарищ Сенцов? Длинный язык ещё никого до добра не доводил.
То что ты сейчас в Украине, не значит, что твоей жизни ничего не угрожает.

Сценарии лучше пиши для второго говнофильма и награды принимай.
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ну почему, вон клавклоун с помощью языка в президенты пробился.
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да не дракон он а полыхающий кацапский пукан Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов - Цензор.НЕТ 7669
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там этих драконов как собак нерезаных.Нужно не личные обиды выдристовувать, а ставить страну на военные рельсы.
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он так и не понял, драконов там 140 млн. да и по всему миру кацапов сотни млн. раскидано даже если сдохнет один дракон, .. фашистский народ взрастит нового, такого же или ещё хуже ..
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то творча людына шо вы причепилися. Войшрв в образ, вийшов з образа. Репетируе.Аз есмъ царь.
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Сенцов готовий потиснути руку мертвому Путіну??
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Девочки, не ссорьтесь!
Конечно, смерть Путина ничего в Расии не изменит. Но приятно.....
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Ну и что, что он сдохнет??? Он же восстанавливается!!!
Вам стало легче от очередного сдыха????
...
...
Вы точно не понимаете с кем вы имеете дело....
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Зачем сравнивать обычного чмыря с драконом??
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сенцов козлина... пукин не дракон - пукин ящерица....
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Самоуничтожение индивида начинается с разрушения им, присущей личности нравственности. Аддикция г. Сенцова собственным величием и мессианством излечима временем и его способностью осознать необходимость изначально убить дракона в себе. Понимать, что желание и намерение лишить жизни других порождается невежеством. Как ущербность порождает жестокость и насилие...
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Видел я драконов в мультиках, а ни сколько не похож.
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