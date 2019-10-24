 Путін - мій особистий ворог. Хочу "побачити, коли дракон здохне", - Сенцов

"У мене є один ворог на землі - це Путін. Я людина не агресивна, не конфліктна, хоча багато хто мене вважає жорстким. Я намагаюся уникати таких речей. Але з Путіним це не працює. Ось він - особисто мій ворог. Він забрав Крим, він окупував Донбас, він підбурює нас між собою, він убив 12-13 тис. наших співвітчизників", - пояснив він свою позицію в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.
Сенцов додав, що хоче бачити падіння російського президента.
"Ненависть - почуття, яке заважає, воювати потрібно з холодною головою, але я хочу побачити, коли він впаде. Хочу побачити, коли дракон здохне. Це все", - резюмував він.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
свідомого чи несвідомого.
А якщо є, то як можна домовлятися із *****м?!
Тим паче, що воно ніколи не виконувало зобов'язань. НІКОЛИ!
Савченко: "Путин - враг Украины. Значит, и мой враг" 11 июня 2016
Савченко заявила, що хоче переговорів із Захарченком та Плотницьким у Києві30.12.2016
Ліпше б Ви "росіян" послідовно називали "кацапами".
То что ты сейчас в Украине, не значит, что твоей жизни ничего не угрожает.
Сценарии лучше пиши для второго говнофильма и награды принимай.
Конечно, смерть Путина ничего в Расии не изменит. Но приятно.....
Вам стало легче от очередного сдыха????
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Вы точно не понимаете с кем вы имеете дело....