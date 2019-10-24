 Ідея перевірки депутатів на поліграфі виникла в Арахамії. У нього був досвід у Міністерстві оборони, - Корнієнко

Ідея перевірки депутатів президентської партії виникла у голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Про це в інтерв'ю Українській правді заявив перший заступник лідера фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, ця ідея виникла у Давида Арахамії. У нього був досвід з поліграфом у Міністерстві оборони. Я вже не пам'ятаю детально цей кейс, але Давид запропонував спробувати цей інструмент для депутатів", - зазначив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, в якому форматі партія обговорювала скандал, Корнієнко сказав: "Так, ми обговорювали. Нарада не була масштабною, тому що багато заступників голови фракції в округах, частина на виїзному комітеті на Донбасі. У понеділок у нас буде засідання фракції ... Там ми будемо обговорювати багато питань, серед яких і це теж".

Він не сказав, чи буде президент Володимир Зеленський присутнім на засіданні фракції 28 жовтня.

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Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"