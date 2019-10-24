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 Політика України
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Все про:Арахамія (82) поліграф (55) Слуга народу (382) Корнієнко (50)

 Ідея перевірки депутатів на поліграфі виникла в Арахамії. У нього був досвід у Міністерстві оборони, - Корнієнко

Фракція "Слуги народу" в понеділок обговорить скандал із підкупом народних депутатів.

Ідея перевірки депутатів президентської партії виникла у голови фракції Слуга народу Давида Арахамії. Про це в інтерв'ю Українській правді заявив перший заступник лідера фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки я знаю, ця ідея виникла у Давида Арахамії. У нього був досвід з поліграфом у Міністерстві оборони. Я вже не пам'ятаю детально цей кейс, але Давид запропонував спробувати цей інструмент для депутатів", - зазначив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, в якому форматі партія обговорювала скандал, Корнієнко сказав: "Так, ми обговорювали. Нарада не була масштабною, тому що багато заступників голови фракції в округах, частина на виїзному комітеті на Донбасі. У понеділок у нас буде засідання фракції ... Там ми будемо обговорювати багато питань, серед яких і це теж".

Він не сказав, чи буде президент Володимир Зеленський присутнім на засіданні фракції 28 жовтня.

Читайте також: Через непідготовлені питання перевірку Арахамії на поліграфі перенесли на 24 жовтня

Нагадаємо, САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому 11 народних депутатів від партії "Слуга народу", які працюють у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, могли отримати хабар 30000 доларів.

Колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155661
 
 
 Топ коментарі
 
Если есть основание подозревать кого-то в совершении преступления, то нужно ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ, для чего в Украине есть САП, НАБУ, ГБР и прочие органы. А это "Полиграф - шоу" - "дурилка картонная", очередная серия "Голобородько-2", новая версия "сдачи анализов" перед выборами.
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Моніка Левінськи

@mykolayovych45

Лайфак: приводиш в Верховну Раду під своїм прапором купу ублюдків, вони починають брати хабарі.
Коли справа отримує розголос,пропонуєш нове шоу - "детектор правди для депутата",- наче ти тут ні до чого.
"Рафік ні в чьом нє увіноват"
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Беня смееется с этих дураков, полиграфных евангилистов
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Моніка Левінськи

@mykolayovych45

Лайфак: приводиш в Верховну Раду під своїм прапором купу ублюдків, вони починають брати хабарі.
Коли справа отримує розголос,пропонуєш нове шоу - "детектор правди для депутата",- наче ти тут ні до чого.
"Рафік ні в чьом нє увіноват"
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Беня смееется с этих дураков, полиграфных евангилистов
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Беня заблаговременно "прибил" Арахамию, зачислив того в свои старые/лучшие друзья. Теперь все, что исходит от Арахамии имеет "запах" Коломойского.
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Если есть основание подозревать кого-то в совершении преступления, то нужно ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ, для чего в Украине есть САП, НАБУ, ГБР и прочие органы. А это "Полиграф - шоу" - "дурилка картонная", очередная серия "Голобородько-2", новая версия "сдачи анализов" перед выборами.
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Названі Вами органи розслідують незадекларовані памперси, їм не до "ЗЄ"-хабарів по $30000 :
памперси
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Цепных пёсиков Бени Бабломойского проверяют на правдоподобность лая. Идея проверки депутатов на полиграфе возникла у Арахамии. У него был опыт в Министерстве обороны, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3932
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Ні. Песики влаштували гавкіт щоб загавкати своє хабарництво.
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Чергове шоу для зебілів. Поліграф для того і підкинули, щоб показати, що слуги усі чисті як роса ранкова. Як і сам бєня, чеснішої людини світ пройти, не знайти.
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советским людям впарили : органы не ошибаются. И советские люди в это искренне верили. Сепар Дубинский и неизвестно кто с рожей плута впаривают: полиграф не ошибается.
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Не замыливайте вопрос. Все дело в законе о "незаконном обогащении".
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Петро Порошенко, слабо прийти на поліграф і відповісти на питання які хвилюють українців?

Слабо?
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а он тоже в партии "слуга народа" и взял бабло за правильное решение вопроса?
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Это Зюзе было слабо пройти анализы, которые он же и призывал сдать.
Петро сдал, Зюзя нет.
Пусть Зюзий тепреь покажет пример и вместе с Петром параллельно в одно и тоже время проходят полиграф у полиграфологов из совершенно независимой организации.

А не так как Дубинский
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Понимаешь... Порох - Гетьман. А полиграф проходят клоуны.
Он ведь действительно может туда прийти. Вместе с бригадой ветеранов АТО/ООС. У Зели и его шайки вертолёты до Ростова уже заправлены ?
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Я смотрю у многих из фракции сразу очко жим жим.......
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Та не беспокойтесь, эти гутаперчевые малчики от всего отмажутся.
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Вообще жэсть. Эти клоуны, небось, попросят генерала Забродского пройти полиграф. Ідея перевірки депутатів на поліграфі виникла в Арахамії. У нього був досвід у Міністерстві оборони, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2481 Который со своей частью прошёл 400 км по фронтовой зоне.
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В нашем кабачке не смолкает веселье и шутки?
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На цвинтарі не стихав гомеричний регіт Ідея перевірки депутатів на поліграфі виникла в Арахамії. У нього був досвід у Міністерстві оборони, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5927 Ідея перевірки депутатів на поліграфі виникла в Арахамії. У нього був досвід у Міністерстві оборони, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7655
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Поліграф - профанація,шоу й дитячі забавки!!Ніякої складності його надурити...
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сначала закон о полиграфе иначе это пустой звук-пук
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